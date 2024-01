J’ai reçu un diagnostic de cancer du côlon à 32 ans. Voici les premiers symptômes que j’ai eu

Je l’ai crue. J’ai pensé : « Peut-être qu’elle a raison : je m’inquiète trop de ces symptômes et je devrais simplement laisser tomber. » Rétrospectivement, elle était incroyablement dédaigneuse, ce qui, je pense, était dû au fait que j’étais si jeune à l’époque—J’avais 32 ans, une femme et une minorité. Statistiquement parlant, les personnes qui appartiennent à l’une de ces catégories, sans parler des trois, ont tendance à voir leurs problèmes de santé ignorés par les médecins.

Trois semaines après cet examen, j’ai développé de fortes douleurs abdominales. Ce n’était pas seulement localisé au bas de mon ventre ou à mon côté : la douleur irradiait dans tout mon abdomen et vers le bas de mon dos. C’était insupportable. J’ai failli m’évanouir dans mon appartement. Je ne suis pas quelqu’un qui prend rapidement des médicaments ou va chez le médecin, mais je savais que quelque chose n’allait pas, alors je suis allé aux urgences. Encore une fois, j’ai douté de moi et j’ai pensé que je faisais peut-être toute une histoire pour rien. Heureusement, mon médecin urgentiste a pris ma douleur au sérieux : elle a ordonné un scanner, programmé une échographie abdominale et effectué une série complète d’analyses sanguines. Lorsque les résultats sont arrivés, elle s’est assise et m’a dit qu’ils avaient trouvé un cancer sur mes ovaires et mon foie. On m’a diagnostiqué un cancer des ovaires.

J’ai rencontré un oncologue et j’ai subi une biopsie du foie. C’est alors qu’ils ont découvert que le cancer, l’adénocarcinome, était originaire de mon côlon et s’était métastasé ou s’était propagé à d’autres organes. On m’a diagnostiqué un cancer colorectal de stade quatre. J’ai subi une endoscopie et une coloscopie pour que les médecins puissent mieux voir : mon cancer colorectal était si important et si avancé qu’ils avaient du mal à faire passer l’instrument à travers mon côlon.

J’ai appris que le cancer colorectal évolue très lentement. J’aurais pu avoir un cancer pendant 8 à 10 ans, potentiellement pendant toute ma vingtaine, sans le savoir. Avec le cancer du côlon, vous ne commencez généralement pas à avoir des symptômes visibles (ou même graves) avant qu’il n’atteigne le stade trois ou quatre. De plus, les symptômes, comme les nausées, la constipation, la diarrhée ou la difficulté à aller aux toilettes, peuvent être dus à de nombreuses autres affections, certaines graves, comme le cancer de l’ovaire, mais d’autres plus bénignes, comme le SCI.

Après mon diagnostic, j’ai commencé la chimiothérapie. Le cancer avait provoqué une accumulation de liquide dans mon estomac, source de ballonnements, que j’ai dû faire drainer. J’ai rencontré un gastroentérologue qui m’a conseillé de modifier mon alimentation (par exemple, j’ai dû limiter la quantité de viande que je mangeais, supprimer les fruits et légumes crus et m’en tenir aux aliments mous, comme le pudding et la purée de pommes de terre), ce qui s’est immédiatement amélioré. mes selles. J’ai effectué divers tests sanguins pour évaluer l’évolution de mon cancer, notamment un test CEA (un marqueur du cancer colorectal), CA125 (un marqueur du cancer de l’ovaire) et CA19 (un autre marqueur du cancer), et j’ai subi des tests génétiques pour mieux comprendre comment mes gènes ont pu contribuer au cancer.

Je continue de recevoir une chimiothérapie toutes les deux semaines, même si je suis passée à un autre médicament de chimiothérapie parce que j’ai ressenti des effets secondaires désagréables avec le premier type et que le cancer de mon foie et de mes poumons ne répondait pas à ce traitement. Mes médecins m’ont informé que la chimiothérapie finirait par cesser de fonctionner car mon état était en phase terminale. Je ne suis pas admissible à une intervention chirurgicale, car mon cancer s’est propagé si profondément, mais je continue d’examiner les options chirurgicales ainsi que les nouveaux traitements et essais cliniques auxquels je peux participer. Mes chances de survie deux ans après le diagnostic étaient de 20. %. À cinq ans, cela tombe à 5 %, mais je suis déterminé à déjouer tous les pronostics.