J’ai reçu un diagnostic de cancer du côlon à 32 ans. Voici les premiers symptômes que j’ai eu

Raquel A., 33 ans, n’a jamais deviné qu’elle l’avait fait cancer, même si elle présentait des symptômes qui l’inquiétaient. Il y a quelques années, ses selles sont devenues de plus en plus fréquentes et anormales, ce qui, selon elle, était dû à des problèmes non diagnostiqués. syndrome du côlon irritable (SCI) ou un intolérance alimentaire. Elle n’avait pas d’assurance maladie, alors elle a reporté sa visite chez le médecin et a essayé d’atténuer son inconfort avec suppléments de fibres et les changements alimentaires. Après avoir obtenu un emploi offrant une couverture médicale, elle a consulté un médecin de premier recours, qui lui a dit qu’elle venait probablement d’avoir anxiété. Ses symptômes se sont aggravés et en 2023, on lui a diagnostiqué un stade quatre. cancer du colon. Raquel a partagé son expérience avec cette maladie, ainsi que ce qu’elle veut que les autres sachent sur la manière de demander de l’aide le plus tôt possible, sur TIC Tac. Voici son histoire, racontée à l’écrivaine spécialisée en santé Julia Ries.

J’ai d’abord commencé à avoir des symptômes problèmes gastro-intestinaux en 2019, juste avant la pandémie. Je vivais avec un colocataire et un jour, nous avons commencé à parler du fait que j’allais tout le temps aux toilettes. Je pourrais aller au numéro deux 8 à 10 fois par jour sans jamais avoir l’impression d’avoir une selle complète. J’ai dit à mon colocataire que je soupçonnais que je ne consommais pas assez de fibres, ou peut-être que je ne mangeais tout simplement pas « assez sainement ». Peut-être que j’avais syndrome du côlon irritable (SCI), ou une sensibilité au gluten ou aux produits laitiers. Il ne m’est jamais venu à l’esprit que je pourrais avoir un cancer.

Je n’avais pas d’assurance maladie. En conséquence, aller chez le médecin – sauf en cas d’urgence absolue – n’était pas quelque chose que je faisais dans la vingtaine. Au lieu de consulter un médecin de premier recours, j’ai commencé à prendre par intermittence du Metamucil, un supplément de fibres, pour m’aider à réguler mes selles et à traiter des crises aléatoires de fièvre. diarrhée. Cela a aidé, au moins pendant un petit moment.

En 2021, j’ai déménagé dans la grande région de Seattle, où j’ai décroché un emploi dans l’industrie technologique et, avec lui, une bonne assurance maladie. Mes symptômes sont restés silencieux jusqu’à leur réapparition en 2022. J’allais encore beaucoup aux toilettes et mes selles devenaient inconfortables. Mes selles étaient fines comme un crayon, parfois de couleur rouge orangé, et parfois il y avait un peu de sang. J’étais anormalement rassasié après avoir mangé. J’étais ballonné, peu importe ce que je mangeais – j’ai essayé de manger sans produits laitiers, puis sans gluten. Avec le recul, c’étaient des signes avant-coureurs majeurs indiquant que quelque chose n’allait pas, et je n’ai découvert que plus tard qu’il s’agissait de signes classiques de cancer colorectal.

J’ai programmé un examen médical, le premier depuis plus d’une décennie, en mai 2023. J’ai parlé à mon médecin du problème. problèmes digestifs Je le vis depuis 2019 : les fréquentes – et parfois douloureuses –mouvements intestinauxle selles sanglantes, la satiété précoce. J’ai partagé que j’avais l’impression que mes symptômes s’aggravaient, et elle a dit que je souffrais probablement d’anxiété – et peut-être de gaz – et m’a programmé un rendez-vous psychiatrique.

Je l’ai crue. J’ai pensé : « Peut-être qu’elle a raison : je m’inquiète trop de ces symptômes et je devrais simplement laisser tomber. » Rétrospectivement, elle était incroyablement dédaigneuse, ce qui, je pense, était dû au fait que j’étais si jeune à l’époque—J’avais 32 ans, une femme et une minorité. Statistiquement parlant, les personnes qui appartiennent à l’une de ces catégories, sans parler des trois, ont tendance à voir leurs problèmes de santé ignorés par les médecins.

Trois semaines après cet examen, j’ai développé de fortes douleurs abdominales. Ce n’était pas seulement localisé au bas de mon ventre ou à mon côté : la douleur irradiait dans tout mon abdomen et vers le bas de mon dos. C’était insupportable. J’ai failli m’évanouir dans mon appartement. Je ne suis pas quelqu’un qui prend rapidement des médicaments ou va chez le médecin, mais je savais que quelque chose n’allait pas, alors je suis allé au salle d’urgence. Encore une fois, j’ai douté de moi et j’ai pensé que je faisais peut-être toute une histoire pour rien. Heureusement, mon médecin urgentiste a pris ma douleur au sérieux : elle a ordonné un scanner, programmé une échographie abdominale et effectué une série complète d’analyses sanguines. Lorsque les résultats sont arrivés, elle s’est assise et m’a dit qu’ils avaient trouvé un cancer sur mes ovaires et mon foie. On m’a diagnostiqué cancer des ovaires.

J’ai rencontré un oncologue et j’ai subi une biopsie du foie. C’est alors qu’ils ont découvert que le cancer, l’adénocarcinome, était originaire de mon côlon et s’était métastasé ou s’était propagé à d’autres organes. On m’a diagnostiqué un cancer colorectal de stade quatre. J’ai eu une endoscopie et un coloscopie pour que les médecins puissent mieux voir : mon cancer colorectal était si important et si avancé qu’ils avaient du mal à faire passer l’examen à travers mon côlon.

J’ai appris que le cancer colorectal évolue très lentement. J’aurais pu avoir un cancer pendant 8 à 10 ans, potentiellement pendant toute ma vingtaine, sans le savoir. Avec le cancer du côlon, vous ne commencez généralement pas à avoir des symptômes visibles (ou même graves) avant qu’il n’atteigne le stade trois ou quatre. De plus, les symptômes, comme les nausées, constipationla diarrhée ou la difficulté à aller aux toilettes peuvent être dues à de nombreuses autres affections, certaines graves, comme le cancer de l’ovaire, mais d’autres plus bénignes, comme le SCI.

Après mon diagnostic, j’ai commencé chimiothérapie. Le cancer avait provoqué une accumulation de liquide dans mon estomac, source de ballonnements, que j’ai dû faire drainer. J’ai rencontré un gastroentérologue qui m’a conseillé de modifier mon alimentation (par exemple, j’ai dû limiter la quantité de viande que je mangeais, supprimer les fruits et légumes crus et m’en tenir aux aliments mous, comme le pudding et la purée de pommes de terre), ce qui s’est immédiatement amélioré. mes selles. J’ai effectué divers tests sanguins pour évaluer l’évolution de mon cancer, notamment un test CEA (un marqueur du cancer colorectal), CA125 (un marqueur du cancer de l’ovaire) et CA19 (un autre marqueur du cancer), et j’ai subi test génétique pour mieux comprendre comment mes gènes ont pu contribuer au cancer.

Je continue de recevoir une chimiothérapie toutes les deux semaines, même si je suis passée à un autre médicament de chimiothérapie parce que j’ai ressenti des effets secondaires désagréables avec le premier type et que le cancer de mon foie et de mes poumons ne répondait pas à ce traitement. Mes médecins m’ont informé que la chimiothérapie finirait par cesser de fonctionner car mon état était en phase terminale. Je ne suis pas admissible à une intervention chirurgicale, car mon cancer s’est propagé si profondément, mais je continue d’examiner les options chirurgicales ainsi que les nouveaux traitements et essais cliniques auxquels je peux participer. Mes chances de survie deux ans après le diagnostic étaient de 20. %. À cinq ans, cela tombe à 5 %, mais je suis déterminé à déjouer tous les pronostics.

Tout au long de cette expérience, j’ai appris à me défendre. Après avoir reçu mon diagnostic, les médecins ont pris mon état très au sérieux et ont rapidement programmé plusieurs procédures et rendez-vous pour moi, mais cela n’a pas toujours été le cas. J’ai été licenciée pendant des années et même après avoir commencé la chimiothérapie, j’avais l’impression que mon médecin n’écoutait pas mes inquiétudes. J’ai donc trouvé un nouvel oncologue très réactif et attentif. J’ai appris à quel point il est important d’obtenir un deuxième avis : tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un médecin qui vous écoute et se bat pour vous. Vous ne trouverez peut-être pas cette personne tout de suite, mais continuez à appuyer : Obtenir filtré pourrait être une question de vie ou de mort.

Si je n’avais pas suivi mon intuition – si je n’avais pas été aux urgences ce jour-là en 2023, ou si je m’en tenais aux médecins qui disaient que tout allait bien – il y a une chance que je ne serais pas en vie. Il est si facile de douter de vous-même, surtout si les professionnels de la santé minimisent vos symptômes, mais si vous sentez que quelque chose ne va pas, suivez votre instinct. C’est généralement vrai.

