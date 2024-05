J’ai reçu un diagnostic de cancer de la peau de stade 4 à 22 ans, même si je n’avais aucun grain de beauté ni marque visible et que je n’avais jamais bronzé.

Lorsque Mariena Browning, de Pocatello, Idaho, avait 22 ans, elle était dans la meilleure forme de sa vie et occupée à penser à autre chose – prête à acheter une maison et à fonder une famille avec son mari.

Quelques semaines plus tard, elle a découvert qu’elle souffrait d’un mélanome de stade 4, même si elle n’avait aucun grain de beauté ni marque sur son corps.

Cela a conduit à trois années de traitements pénibles – qui ont jauni ses yeux, lui ont fait attraper une vilaine infection du côlon et ont changé sa vie pour toujours.

Mme Browning, aujourd’hui âgée de 28 ans et nouvelle maman, souhaite que les gens connaissent les risques qu’ils prennent lorsqu’ils renoncent à utiliser quotidiennement un écran solaire, et veut que les gens sachent qu’on peut contracter un mélanome sans jamais avoir de grain de beauté.

Mme Browning a commencé le traitement de son cancer en 2018.

Mme Browning a subi sa première analyse claire du cancer en 2020 et a arrêté le traitement en octobre 2021.

« Maintenant que je sais à quel point le mélanome et son traitement peuvent être minables et intenses, je suis un ardent défenseur de la sécurité solaire, de l’utilisation de crème solaire et des contrôles cutanés annuels avec un dermatologue, même si le mien ne s’est pas présenté de manière plus traditionnelle, » Mme Browning, a déclaré au magazine SELF.

Le mélanome est un type de cancer de la peau qui affecte les cellules de votre peau qui produisent le pigment brun qui donne à la peau sa couleur bronzée ou brune.

Environ 1,4 des millions d’Américains vivent avec la maladie.

Le plus souvent, les gens découvrent qu’ils ont un cancer de la peau lorsqu’ils développent une tache étrange sur leur peau ou lorsqu’un grain de beauté qu’ils avaient auparavant commence à changer de forme, de couleur ou de taille.

Browning faisait partie des 3 % de patients atteints d’un cancer de la peau qui ne disposent pas d’un « site primaire » que les médecins pourraient utiliser pour identifier leur cancer de la peau.

Lorsqu’il est détecté tôt, le mélanome est facilement traitable. Mais pour Mme Browning, on l’a laissé se développer en silence, se propageant de sa peau à ses ganglions lymphatiques, où les médecins l’ont découvert pour la première fois sous la forme d’une bosse dans sa jambe en 2018.

Ils lui ont d’abord diagnostiqué un stade 3, ce qui indique que son cancer avait commencé à se propager.

Elle a tenté de participer à un essai clinique dans l’espoir que celui-ci fonctionnerait plus rapidement que d’autres traitements. Juste avant qu’elle ne commence le traitement expérimental, ses médecins l’ont retardée pour vérifier une nouvelle tumeur sur son ventre.

Pendant le temps où elle a été retardée – quelques heures seulement – ​​l’essai a été interrompu parce qu’il provoquait des effets secondaires néfastes, ce qu’elle a qualifié d’« intervention divine ».

Ce retard a également apporté de mauvaises nouvelles : la nouvelle tumeur sur son ventre était cancéreuse, ce qui signifiait officiellement qu’elle avait un cancer de stade 4 – encore plus avancé qu’on ne le pensait initialement.

Cela a considérablement réduit son taux de survie : environ huit patients sur dix chez lesquels un mélanome de stade 4 a été diagnostiqué meurent dans les cinq ans.

Quatre jours après son nouveau diagnostic, Mme Browning a subi une intervention chirurgicale invasive pour retirer tous ses ganglions lymphatiques de l’aine gauche, la boule dans son estomac et une boule dans son cou.

En réponse à certains des traitements qu’elle suivait, Mme Browning a développé des problèmes hépatiques temporaires qui l’ont laissée avec une jaunisse.

Mme Browning a subi une intervention chirurgicale pour enlever les tumeurs cancéreuses de son corps peu de temps après avoir reçu un diagnostic de cancer de stade 4.

En novembre 2018, elle a commencé une chimiothérapie orale, qui consistait à prendre 18 comprimés par jour pendant neuf mois.

Des mois plus tard, en allant aux toilettes, tout ce qui sortait était du sang – ce qui « ressemblait à une scène de meurtre » et la faisait s’évanouir. Il s’avère qu’elle a contracté une grave infection bactérienne qui a ravagé son côlon.

« Je n’ai même pas de mots pour exprimer à quel point cela a été une période stressante et effrayante », a-t-elle déclaré.

Elle s’est remise de l’infection, mais a découvert en octobre 2019 que son cancer s’était propagé à son cerveau. Elle a donc dû subir une radiothérapie.

Après cela, elle a reçu un traitement aux stéroïdes qui l’a rendue irritable et affamée et a traité des problèmes hépatiques temporaires mais alarmants qui lui ont fait développer des yeux jaune vif avec une jaunisse.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

Finalement, en février 2020, elle a appris que ses médecins n’avaient détecté aucune tumeur dans son corps.

Elle a arrêté complètement le traitement en octobre 2021.

Depuis cette nouvelle, elle a continué sa vie, revenant enfin à certaines des choses qu’elle avait en vue avant le diagnostic.

En juin 2023, elle et son mari ont eu une petite fille nommée Kiya.

Kiya a été une « bénédiction absolue » pour Mme Browning, en partie parce qu’il est difficile pour les plus récentes patientes atteintes d’un cancer de concevoir.

Tout au long de tout cela, elle a conservé une attitude positive et souhaite utiliser ce qu’elle a appris pour sensibiliser d’autres jeunes au mélanome.

« J’aimerais toujours plus que tout sensibiliser la population au mélanome », elle a partagé dans une publication Instagram de 2021, » et aidez les femmes à savoir que même si parfois votre monde est bouleversé, il est toujours possible de trouver le bonheur et comme mon grand-père le dit toujours » gardez le sourire » même quand vous avez l’impression que la vie n’est pas juste ou que vous êtes si loin derrière tout le monde. autre.’