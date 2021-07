J’ai reçu un appel disant que j’avais gagné 500 000 £ à la loterie mais je pensais que c’était un canular

Un papa a révélé le moment incroyable où il a gagné 500 000 £ à la loterie – après avoir d’abord cru qu’il s’agissait d’un canular.

L’heureux père, qui détenait le seul ticket gagnant du tirage du Lotto, a déclaré qu’il était initialement sceptique après avoir reçu des appels importuns au cours des semaines précédentes.

L’homme a remporté l’énorme prix du loto australien Crédit : Crispin Rodwell – The Sun Dublin

L’Australien, qui souhaitait rester anonyme, a déclaré à news.au qu’il rentrait chez lui après avoir promené son chien lorsqu’il a reçu l’appel qui a changé sa vie.

« Avez-vous dit que vous appeliez de The Lott ? Il vaut mieux que ce ne soit pas un canular », se souvient-il en disant à l’opérateur téléphonique.

« Ces derniers temps, j’ai reçu beaucoup d’appels importuns. J’espère que ce n’est pas un autre de ceux-là, car ce serait formidable si ce que vous me dites est vrai.

Après que l’employé de Lotto ait clarifié que l’homme était bien l’heureux gagnant, il a suggéré que la nouvelle l’avait laissé « surprise » et comme s’il rêvait.

« Un millionnaire – je ne peux pas le croire. « C’est fou. C’est un rêve devenu réalité », a-t-il déclaré.

«Je viens d’envoyer une photo à ma famille de la victoire et ils ne peuvent pas le croire non plus. Je peux imaginer que les enfants écrivent déjà leurs listes de souhaits.

Ses numéros gagnants étaient 7, 34, 22, 44, 15 et 19, tandis que les numéros bonus étaient 17 et 4 Crédit : Alamy

Sa femme aurait également rejoint l’appel et aurait plaisanté en disant qu’il n’y avait plus moyen qu’ils divorcent.

« Et il n’y a aucune chance que je quitte mon mari maintenant qu’il est millionnaire. J’écris aussi ma liste de souhaits maintenant », a-t-elle déclaré.

Le nouveau gagnant a également déclaré au magasin qu’il prévoyait de partager son prix avec sa famille, de rénover sa maison et de partir en vacances.

Mais, il a admis qu’il voulait être raisonnable avec ses gains et demander des conseils financiers.

« J’ai besoin de temps pour vraiment planifier ce que je vais faire », a-t-il déclaré.

« La majeure partie sera consacrée aux enfants, dont je suis sûr qu’ils seront très heureux.

« Ma femme veut faire des rénovations autour de la maison et j’aimerais aller à l’étranger à l’avenir.

« En attendant, je pourrais faire des voyages de pêche ici en Australie. »