J’ai reçu un appel de loterie “arnaque” qui s’est avéré changer ma vie – mais je ne vais toujours pas quitter mon emploi

Un homme sud-africain a failli rater un énorme jackpot de loterie de 4,9 millions de livres sterling après avoir refusé de prendre un appel d’un numéro inconnu.

L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a déclaré qu’il continuerait à travailler dans le secteur financier, bien qu’il soit devenu millionnaire du jour au lendemain cette semaine.

Le gagnant de Pretoria a dépensé R150 – l’équivalent de 7,42 £ – sur un billet de loterie Powerball en ligne via l’application First National Bank (FNB) avant de choisir manuellement ses numéros.

Mais lorsque la FNB a tenté de le contacter le lendemain matin, il a ignoré l’appel, pensant qu’il s’agissait d’une société de télémarketing essayant de colporter un service ou un produit.

Il a finalement décroché son téléphone, il s’est rendu compte qu’il avait gagné le jackpot de 100 millions de rands (4,9 millions de livres sterling), alors que les responsables de la banque FNB vérifiaient ses coordonnées bancaires au téléphone.

“J’étais excité, extrêmement heureux. Je joue aux jeux de loterie depuis mes études universitaires, donc cela fait de nombreuses années, et c’est la première fois que je gagne un jackpot », a déclaré l’homme.

“Les gens doivent comprendre que les chances de gagner à la loterie sont très élevées, vous ne saurez jamais quand ce sera à votre tour de gagner, maintenant je sais que gagner est possible.”

Malgré sa nouvelle fortune retrouvée, le gagnant n’a pas l’intention de quitter son emploi.

“Je n’ai pas l’intention d’apporter de grands changements à mon mode de vie, tout sera toujours normal, peut-être que je pourrais simplement acheter une voiture et une maison seulement”, a-t-il expliqué.

“Je prévois de rembourser la dette et d’investir le reste de l’argent.”

Le PDG de la loterie nationale d’Ithuba, Charmaine Mabuza, a félicité le gagnant et a déclaré que tous les gagnants de 2 437 £ et plus recevaient des conseils en matière de traumatisme.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons révélé les plus gros jackpots de loterie non réclamés au monde, d’un Britannique qui a raté un prix de plusieurs millions à un médecin qui “a perdu son ticket gagnant”.





Le plus gros prix de loterie EuroMillions non réclamé – 64 millions de livres sterling – provient du Royaume-Uni, après qu’une personne chanceuse a acheté le billet dans la région de Stevenage et Hitchin du Hertfordshire.

Au fil des jours, des panneaux d’affichage ont été érigés et des appels ont été lancés pour localiser le gagnant, mais le jackpot de 64 millions de livres sterling a expiré le 5 décembre 2012, après la limite de six mois.

Getty

Le gagnant a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter son emploi[/caption]