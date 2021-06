J’ai reçu des menaces contre mes enfants après l’échec de l’Euro 2020

L’attaquant espagnol Alvaro Morata a révélé que sa famille avait reçu « des menaces et des insultes » de la part de fans à propos de ses performances à l’Euro 2020.

L’attaquant de la Juventus a connu un début de tournoi difficile et a été sifflé par une partie du public local au stade La Cartuja de Séville après avoir raté une occasion lors du match nul 0-0 de l’Espagne contre la Suède.

Il a marqué le seul but du match nul 1-1 contre la Pologne, avant de rater une autre occasion après que le penalty de son partenaire Gerard Moreno a touché le poteau – puis n’a pas réussi à marquer avec un coup de pied lors d’une victoire 5-0 contre la Slovaquie mercredi.

« Je comprends que je reçoive des critiques pour ne pas avoir marqué de buts. Je suis le premier à le savoir et à l’accepter », a déclaré Morata à Cadena COPE jeudi. « Je souhaite que les gens se mettent en position de voir ce que c’est que de recevoir des menaces et des insultes envers votre famille, ‘J’espère que vos enfants mourront’, [this week] J’ai dû ranger mon téléphone.

« [Memes] ne me dérange pas, mais ce qui m’agace, c’est ce que ma femme doit endurer », a-t-il ajouté. « Mes enfants vont à Séville avec le nom de leur père sur leurs chemises. Oui [they’ve had things said to them]. Je comprends les critiques pour ne pas bien faire mon travail. Mais il y a une limite. »

L’Espagne affrontera la Croatie lundi à Copenhague en huitièmes de finale. L’entraîneur Luis Enrique a toujours défendu Morata, s’engageant à rester avec lui. Le joueur de 28 ans a marqué 20 buts pour l’Espagne en 43 apparitions.

Luis Enrique a comparé favorablement le record de buts de l’attaquant avec beaucoup de ses contemporains avant le match contre la Pologne. Il a dit: « Morata et 10 autres » commenceraient.

Morata a répondu en marquant et a célébré en courant pour célébrer avec l’entraîneur.

« [I] n’a pas dormi pendant neuf heures après la [Poland] match », a déclaré Morata. « J’étais en colère parce que j’avais une chance et que l’Espagne ne pouvait pas gagner.

« J’aimerais que les gens se mettent à la place des autres. Les gens me sifflent parce que c’est ce qu’ils entendent. Les autres l’incitent. »

Morata est entré dans l’Euro 2020 déjà sous pression après que certains fans ont chanté: « Morata, comme tu es mauvais », suite à une occasion manquée lors du dernier match amical d’avant-tournoi de l’Espagne, un match nul 0-0 avec le Portugal au stade Wanda Metropolitano de l’Atletico Madrid.

L’attaquant a précédemment déclaré qu’il « avait cessé de profiter du football » et « avait passé un mauvais moment » à Chelsea de 2017 à 2019.

La Juventus a confirmé plus tôt ce mois-ci que Morata passera une autre saison en prêt de l’Atletico l’année prochaine, après avoir marqué 11 buts en Serie A la dernière campagne.