J’ai reçu 40 000 £ sur mon compte bancaire par erreur et je dois le GARDER – voici ce que je l’ai dépensé

Un TIKTOKER a affirmé que près de 40 000 £ avaient été accidentellement virés sur son compte bancaire – et qu’elle était en mesure de conserver TOUT l’argent.

Aprille Franks, une coach de vie et d’affaires de Las Vegas, dit qu’elle a pu acheter une maison et une voiture « légalement » avec l’argent lorsque la banque n’a pas suivi sa propre politique sur les erreurs de transaction.

La coach de vie et d’affaires Aprille Franks dit que près de 40 000 £ ont été virés sur son compte bancaire par erreur Crédit : Tiktok – @ [email protected]

Elle affirme qu’elle a pu garder l’argent juste après que la banque n’a pas donné suite à son erreur. Crédit : Tiktok – @ [email protected]

Partageant l’histoire étonnante avec ses milliers d’adeptes de Tiktok, Aprille a expliqué qu’il y a environ 20 ans, elle avait reçu une lettre lui disant que 39 905 £ (50 000 $) avaient été virés sur son compte bancaire.

Sachant qu’il devait y avoir une erreur, elle a contacté ses amis et sa famille pour savoir si l’argent venait d’eux.

Lorsque personne n’a admis avoir envoyé la grosse somme d’argent, Aprille dit qu’elle a immédiatement appelé la banque pour signaler l’erreur.

Cependant, le mystère s’est approfondi lorsqu’elle affirme que la banque a refusé d’admettre que l’argent avait été envoyé sur le mauvais compte, l’informant que la transaction était légitime.

Aprille, stupéfaite, dit qu’elle a demandé des conseils juridiques après n’avoir aucune idée de ce qu’il fallait faire de sa nouvelle richesse.

S’exprimant sur Tiktok, elle a déclaré: « J’y suis allée et j’ai vu un avocat, car j’étais comme quoi suis-je censée faire avec cet argent? Quels sont mes droits? Quelle est la loi?

« Et un avocat m’a dit exactement de le faire. Il a dit: » Signalez-le à nouveau, documentez tout et ne touchez à rien de l’argent pendant 30 jours « .

Il a également dit à Aprille de publier un message public afin que toute personne pensant que l’argent puisse leur appartenir puisse se manifester et faire une réclamation.

Elle a ajouté: « Il a dit que s’ils ne le réclament pas, c’est à vous. »

La coach de vie dit que c’est exactement ce qui s’est passé, mais beaucoup de ses abonnés se sont demandé comment elle avait réussi à garder l’argent.

Elle a publié plusieurs vidéos de suivi expliquant ce qu’elle a fait avec l’argent.

Elle a dit : « Bref je l’ai dépensé mais voilà ce que j’ai acheté.

« J’ai acheté une maison, j’ai acheté une deuxième maison que nous avons retournée et avons gagné 22 000 dollars, moi et le gars avec qui je sortais à l’époque.

« J’ai acheté une voiture et nous avons vécu dessus et je vivais de cet argent, je travaillais à plein temps… je gagnais environ 31 000 $ par an… il m’a fallu environ un an et demi pour dépenser tout l’argent. »

Les adeptes n’ont pas tardé à se demander comment elle s’était échappée en gardant l’argent qui n’était jamais destiné à son compte.

L’un d’eux a commenté : « Vous devez être lent à penser que vous pouvez me convaincre que vous n’avez pas enfreint la loi. Vous saviez que l’argent n’était pas à vous et vous l’avez gardé.

« C’est du vol. TU as eu de la chance. »

Dans une réponse vidéo, Aprille affirme qu’elle a tout essayé pour restituer l’argent et que la banque n’a pas mené d’enquête dans les délais impartis.

S’adressant à son armée d’adeptes de Tiktok, elle a déclaré: « J’ai essayé de rendre l’argent, quelle partie de cela n’avez-vous pas entendue?

« J’ai appelé la banque quand je l’ai eu et j’ai dit que ce n’était pas mon argent, ils ont dit oui et j’ai dit non ce n’est pas le cas. »

Elle dit avoir interrogé la banque sur sa politique en matière de signalement des erreurs de transaction, à laquelle elle a répondu qu’elle disposait de dix jours pour enquêter.

Elle dit qu’aucune accusation criminelle ou civile n’a jamais été portée contre elle parce que la banque n’a pas lancé d’enquête dans les jours qui ont suivi.

« N’AVAIT AUCUN MOTIF »

Aprille affirme qu’elle a également reçu un appel d’un avocat des mois plus tard demandant la remise en argent au nom de la banque.

Elle aurait dit à l’avocat qu’elle était dans son droit de garder le trésor en espèces parce qu’elle avait signalé l’erreur et que la banque n’avait pas suivi sa propre politique.

Elle a ajouté: « Ils n’avaient aucun motif. »

« Alors après 30 jours, j’ai commencé à dépenser l’argent parce qu’après 30 jours, l’argent m’appartenait.

« C’est pourquoi ils n’avaient aucun motif. Puis quand ils m’ont appelé, la raison pour laquelle ils n’ont pas envoyé la police était parce que ce n’était pas un acte criminel, alors ils ont voulu en faire une situation civile parce qu’ils ont merdé . »

Aprille affirme avoir également conservé toutes les lettres, les appels téléphoniques enregistrés et les conversations qui prouvent qu’elle a tenté de rendre l’argent.

Elle a déclaré: « C’était juste une heure d’amateur à la banque, comme si celui qui s’en occupait ne s’en occupait pas. »

Elle ajoute: « Je n’ai pas enfreint la loi et oui, j’ai eu de la chance. Tant mieux pour moi. C’est comme ça que ma vie a été. Plutôt chanceuse ».

Le Sun a contacté Aprille Franks pour un commentaire après avoir gardé l’argent.

Les destinataires de dépôts bancaires erronés ne sont pas autorisés à conserver l’argent.

Dans la plupart des cas, la banque en question détectera l’erreur et annulera automatiquement la transaction.

Quiconque dépense de l’argent est susceptible de faire l’objet d’accusations criminelles.

Un père a également eu la surprise de sa vie lorsqu’il a ouvert son compte bancaire pour découvrir qu’il avait été payé près de 50 milliards de livres sterling.

Darren James a été stupéfait quand il a vu que le chiffre neuf zéro était apparu après avoir reçu un appel frénétique de sa femme.

Le père de deux enfants, originaire de Louisiane aux États-Unis, a vu sur son application bancaire qu’il y avait un dépôt stupéfiant de 50 milliards de dollars (43,4 milliards de livres sterling).

Et la bévue bancaire aurait fait de lui l’un des hommes les plus riches du monde.

Sa chance l’a vu brièvement valoir plus de dix fois le patron de Virgin, Richard Branson, et sept fois plus riche que James Dyson.

Darren a cependant avoué ce qui s’était passé et s’est arrangé pour rendre l’argent.