J’ai recruté 3 Jeopardy! joueurs de Vancouver pour former la plus grande équipe de quiz sur les pubs de la ville – et a perdu

Chaque soir de semaine dans la région métropolitaine de Vancouver, des centaines de personnes se rassemblent dans différents pubs pour tester leur intelligence dans un jeu-questionnaire de pub.

La plupart ne gagnent pas – mais un mercredi récent, je me sentais assez confiant dans l’équipe que j’avais constituée.

Musicienne et éducatrice de North Vancouver, Caitlin Hayes. Tessa Matsuzaki, graphiste de Vancouver. Et une responsable des communications de New Westminster, Chelsea Watt.

Ce sont leurs noms. Mais c’est aussi ainsi qu’ils ont été présentés à des millions de personnes à travers le monde au cours des 18 derniers mois en tant que participants au quiz télévisé de longue date Jeopardy !

En tant que trois candidats les plus récents de la région métropolitaine de Vancouver que je connaissais, j’ai pensé que ce serait amusant de les réunir afin qu’ils puissent parler de leur expérience. J’ai pensé que ce serait amusant d’apprendre certains de leurs secrets.

Et j’ai pensé que ce serait amusant pour notre équipe – appelée « Trois reines et un McBarge » – de gagner à un quiz dans un pub.

Seules deux de ces choses ont fini par se produire.

Étudiez vos états

Les trois candidats ont suivi une routine similaire avant de participer à Jeopardy ! : ils ont passé le test en ligne (où il faut généralement obtenir au moins 35 sur 50 pour passer à autre chose), ont passé une audition devant la caméra, puis ont eu leur nom tiré d’un plus petit bassin de candidats potentiels.

« Ils me disaient : ‘Pouvez-vous être ici dans trois semaines ?’ Le temps de préparation était donc minime », a déclaré Matsuzaki.

Les célèbres podiums de Jeopardy ! ont vu des centaines de Canadiens derrière eux en tant que concurrents au fil des ans, y compris trois récents concurrents de la Colombie-Britannique qui ont parlé à CBC News de leur expérience. (Jeopardy Productions, Inc.)

Pour chacun d’eux, cela signifiait se concentrer sur des sujets centrés sur les États-Unis et en nombre limité, comme les capitales des États ou les présidents – mais aussi comprendre qu’ils ne pouvaient pas faire beaucoup de bachotage.

« Je peux mémoriser une liste, mais il y a des choses qui reviennent sur Jeopardy ! et qui ne sont tout simplement pas mon truc », a déclaré Watt.

Mais s’il y a un regret qu’ils ont en matière d’études, c’est bien celui de Jeopardy ! les téléspectateurs ne pensent peut-être pas à la technique du buzzer.

« C’était totalement mon ennemi tout le temps », a déclaré Matsuzaki.

Sonnez trop tôt et vous ne pourrez pas répondre pendant environ une demi-seconde. Entrez trop tard et il y a de fortes chances que quelqu’un d’aussi intelligent soit déjà entré.

« C’est tellement dur », a déclaré Hayes. « Je n’ai jamais vraiment compris… c’était tellement aléatoire. »

Buzz quand il le faut

Tous les trois ont déclaré que leur objectif avant le match n’était pas de gagner, mais simplement d’atteindre Final Jeopardy ! (ce qui nécessite un score positif), et de ne pas gâcher une question sur le Canada.

Mais lorsque le jeu commence, l’instinct de compétition entre en jeu.

« J’ai essayé de me dire que gagner ne m’importait pas, mais c’était vraiment, vraiment le cas. Et c’était vraiment, vraiment nul quand je ne le faisais pas », a déclaré Matsuzaki.

Plus d’un an plus tard, elle pense encore à sa dernière question dans Double Jeopardy !

« Saint Francisco Marto, l’un des trois enfants qui ont vu la Vierge Marie dans cette ville portugaise en 1917, est mort de la pandémie de grippe en 1919. »

L’obtenir lui donnerait les plus faibles chances de gagner dans Final Jeopardy ! Laisser passer cela signifierait qu’elle n’avait aucune chance.

« Je ne suis pas catholique, donc je ne savais pas, mais je savais que je devais appeler », a déclaré Matsuzaki, qui a deviné Lisbonne (la réponse est Fátima).

« Je pense que je vais devoir aller au Portugal et à Fátima parce que je suis hanté. »

Parier correctement

Pour Hayes, le moment « et si » était encore plus important.

« Je n’ai pas fait correctement les additions de base », a-t-elle déclaré.

Hayes affrontait Mattea Roach, une compatriote canadienne qui, à ce moment-là, avait remporté neuf matchs de suite.

Avant Final Jeopardy !, Roach avait plus du double du score de Hayes – mais comme il y avait un joueur en deuxième position qui était plus proche, Roach a dû parier quelques milliers de dollars pour assurer la victoire.

Cela signifiait que si ses deux concurrents avaient tort, Hayes pourrait gagner, à condition qu’elle parie suffisamment.

Elle ne l’a pas fait.

« J’étais en quelque sorte hébété », a déclaré Hayes.

« Et puis j’ai fondu en larmes en quittant le bâtiment. J’ai très bien fait jusqu’à ce que je ne le fasse plus. Et puis c’était fini. Je ne peux plus y retourner. Je n’ai pas le droit de continuer. »

Rejoindre la société secrète la plus ringarde

Watt n’a pas eu un grand moment de « et si », mais elle a également ressenti une certaine anxiété dans les semaines entre le moment où elle a filmé son épisode et sa diffusion.

« Beaucoup plus de gens étaient excités que ce à quoi je m’attendais. Et c’est à ce moment-là que l’embarras est apparu pour moi », a-t-elle déclaré.

« À New Westminster, au travail, tout le monde disait : « Nous devons faire des trucs avec ça », mais je ne pouvais pas leur dire que j’avais perdu. »

Mais ces sentiments contradictoires ont disparu une fois leurs jeux diffusés. De vieux amis sont sortis du bois pour les féliciter. Et de nouveaux amis se sont fait grâce aux milliers de candidats avec lesquels ils entretenaient désormais des liens.

« Un jour ou deux avant la diffusion de mon épisode, les gens m’envoyaient des messages et ils me disaient : bienvenue dans le groupe Facebook privé. [for former contestants]. Et c’est fou à quel point tout le monde est si accueillant. C’est une communauté énorme », a déclaré Watt.

« Je me suis fait des amis formidables. Des gens vraiment que je pourrais appeler pour n’importe quoi », a déclaré Matsuzaki.

« J’aimerais pouvoir y retourner. Je veux y retourner… c’était vraiment tellement amusant. »

Et en fin de compte, vous vivez un moment inoubliable – un moment que seules quelques centaines de personnes vivent chaque année sur les quelque 100 000 personnes qui postulent pour participer à l’émission.

« C’est une bonne chose de nous rappeler que si nous passons un moment de « tu te souviens de la fois où j’ai raté ça? » », a déclaré Hayes.

« Mais tous les trolls sur Internet, ils n’ont jamais été sur Jeopardy ! »

« En fin de compte, tout le monde est perdant »

Quant à notre jeu-questionnaire de pub ?

Le problème avec ces concours, c’est que contrairement aux Jeopardy classiques, la connaissance de la musique compte beaucoup plus — dans notre cas, 40 pour cent des points.

Nous avons fait un vide lorsqu’une chanson de Ludacris et Selena Gomez est apparue. Et lorsque les points ont été comptés, Three Queens et un McBarge ont terminé à un point.

(Pour mémoire, nous ne pouvons pas blâmer le fait d’avoir des boissons potables puissantes)

« Je suis tellement doué pour terminer deuxième », a ri Hayes.

Après avoir éteint les caméras, un membre de l’équipe gagnante s’est approché de nous.

Il s’avère que leur père était sur Jeopardy ! dans les années 1980. Il était proche jusqu’à la fin de Double Jeopardy, où il a obtenu un Daily Double.

Il dit que son père s’est trompé – et en parle encore aujourd’hui.

« C’est une expérience partagée dont nous plaisantons beaucoup. En fin de compte, tout le monde est perdant », a déclaré Matsuzaki.

« C’était génial, vraiment. J’ai passé un très bon moment. C’était tellement amusant. C’est fou de dire que j’étais sur Jeopardy ! » dit Hayes.

« Mais est-ce que j’y pense encore tous les jours ? Oui, c’est vrai. »