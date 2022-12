J’ai recréé les pièges à cambrioleurs brutaux de Kevin dans Seul à la maison – et j’ai été complètement horrifié par ce qui se passerait dans la vraie vie

C’EST l’une des questions les plus fréquemment posées à propos d’un classique de Noël – seul à la maison parle-t-il vraiment d’un enfant sadique qui aime la violence ?

Une nouvelle émission de télévision dirigée par James Acaster et Guz Khan le croit – après avoir examiné si quelqu’un serait capable de survivre à l’un des pièges que Kevin McCallister tend aux voleurs Harry et Marv.

Seul à la maison est l’un des films de Noël les plus appréciés de tous les temps[/caption]

Mais cela se termine par beaucoup de douleur pour les cambrioleurs maladroits Harry et Marv[/caption]

Les présentateurs, ainsi que l’ingénieur Zoe Laughlin, testent ce qui se passerait si vous touchiez une poignée de porte enflammée, que vous preniez un pot de peinture au visage ou que vous vous électrocutiez.

Alerte spoiler : il est peu probable que vous surviviez à l’un d’entre eux.

The Sun s’est rendu sur le plateau de The Unofficial Science of Home Alone pour assister de première main à ces farces macabres.

Ensuite, Guz et James les ont courageusement testés après avoir trouvé des “solutions” pour s’en sortir indemnes. Voici comment ils s’entendaient… glouglou !

Chute de la tyrolienne

Harry et Marv s’écrasent contre le mur en essayant la tyrolienne[/caption]

James et Guz se sont bravement attachés pour relever le défi[/caption]

Le premier test à notre arrivée a été la redoutable tyrolienne qu’utilisent Harry et Marv pour chasser Kevin, avant de plonger dans le mur lorsqu’il le coupe avec des taille-haies.

Attachant un mannequin de crash test à une ligne à neuf mètres au-dessus du sol, les ingénieurs expliquent qu’il a été bourré de ballons remplis de gelée pour représenter les organes internes.

Une fois qu’il est envoyé sur la tyrolienne à une vitesse de 28 mph, Zoe, James et Guz l’ouvrent pour voir les dégâts. Et ce n’est pas bon.

Zoe déclare : « Plus de 50 % des ballons ont éclaté, la plupart se sont rompus et un est intact.

« En réalité, ce serait des côtes fêlées, des membres fracturés, des poumons perforés, peut-être une perte de dents, un crâne fêlé. Vous avez besoin de plus de protection.

Elle dit aux garçons : « Le fait que tu veuilles même essayer [these stunts] est un peu téméraire. Faire ces pièges comme vous les verriez dans le film est incroyablement dangereux.

«Sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu’ils sont un 10, ils sont mortels. Ces pièges sont mortels.

Pour cela, Zoe a déclaré qu’il n’y avait en fait aucune solution et que cela impliquerait une mort certaine – bien que les garçons aient suggéré de s’envelopper dans du papier bulle et de tomber sur un château gonflable géant.

C’est la seule cascade qu’ils décident de ne pas faire correctement et de descendre la tyrolienne en tandem, sans couper la ligne.

Dommages potentiels : Membres cassés, côtes fêlées, organes internes endommagés, poumons perforés, perte de dents, crâne fêlé et mort presque certaine.

La solution: Assurez-vous que le fil ne se coupe pas.

La peinture peut faire un carnage

James Acaster reçoit le même traitement dans The Unofficial Science of Home Alone[/caption]

La prochaine sur la liste était la scène infâme dans laquelle Kevin sort d’abord Marv, puis Harry, dans l’escalier en balançant des pots de peinture de la rampe.

Testant toute la force des coups sur un mannequin, les producteurs ont attaché une boîte de conserve qui pesait 5 kg avant de l’envoyer voler à 17 mph.

“La tête était complètement déformée”, a déclaré un producteur. “L’impact serait comme si une camionnette de transport en commun de trois tonnes vous frappait.”

C’est l’une des cascades les plus dangereuses du film et Zoe admet que les producteurs avaient initialement des réserves à laisser James et Guz prendre le coup.

Elle dit : “Il y a eu beaucoup de discussions avant de passer devant la caméra où vous pensez : ‘Je ne sais pas, il y a beaucoup de risques ici, c’est vraiment dangereux. C’est en fait vraiment dangereux. Es-tu sûr de vouloir faire ça?'”

James a eu le plaisir d’essayer celui-ci – bien que sur la poitrine plutôt que sur la tête, ne portant qu’un oreiller, une plaque à pâtisserie et un tapis de cricket pour se protéger.

“Il y avait quelque chose de très viscéral dans la boîte de peinture où même si vous êtes protégé, vous ressentez toujours l’impact”, ajoute Zoe.

“Je me souviens avoir pensé que lorsque nous faisions les tests avec ça, il n’y avait aucun moyen que James ne soit pas encore renversé, donc cela semblait un enjeu assez important.”

Lorsque James réussit finalement la cascade, il est clairement repris avec force, mais étonnamment, il ne semble pas souffrir.

Dommages potentiels si fait sur la tête : Crâne fissuré, lésions cérébrales, nez cassé, perte de dents, coup de fouet cervical grave et mort possible.

Dommages potentiels si fait sur le corps : Côtes cassées, organes internes endommagés, rate rompue.

La solution: Oreiller, tapis de cricket et plaque de cuisson

Tête brûlée

Home Alone n’est pas à court de farces ébouriffantes[/caption]

James et Guz Khan ont découvert à quoi ressemblerait un chalumeau à la tête[/caption]

Le dernier mais non le moindre est le moment ébouriffant où la tête de Harry est incendiée par un chalumeau mis en place par Kevin.

Dans l’émission, Zoe, Guz et James ont mis le feu à une dinde géante coiffée d’un bonnet de laine avec un chalumeau à 1980°C.

Ils découvrent que les dommages sont des brûlures au premier degré, une nécrose du crâne et, encore une fois, la mort possible.

Guz le lui a fait à la fin du spectacle, portant l’intérieur d’une couche – couverte d’eau – sur la tête sous son chapeau.

Zoe explique : « Les vrais trucs que les vrais cascadeurs utilisent sont basés sur le contenu des couches.

“Lorsque vous coupez une couche, elle contient le polymère super absorbant, le même genre de choses que dans une serviette hygiénique, et ce polymère super absorbant, parce qu’il retient tellement d’eau, est protecteur.”

Pour Zoe, c’était le piège le plus effrayant qu’ils aient recréé.

Elle explique : « Les choses peuvent simplement prendre feu, et il y avait quelque chose à ce sujet, c’était si immédiat, et c’est sur votre tête.

“Ce n’est pas n’importe quelle partie ancienne de votre corps, donc le risque y était très élevé.”

Dommages potentiels : Brûlures au premier degré, crâne effondré, mort.

La solution: Porter une couche sur la tête.

The Unofficial Science of Home Alone est diffusé dimanche sur Sky Max à 21h

Le spectacle a enrôlé un Kevin enthousiaste[/caption]

James a été littéralement terrassé par une cascade[/caption]