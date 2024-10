« C’est coincé dans nos deux souvenirs. Mais j’ai l’impression, putain, je ne sais pas… J’ai l’impression que c’est ma faute, ma faute, et j’ai presque envie de m’excuser auprès de toi », dit Danson à Grammer sur le dernier épisode de son podcast.

Des excuses en préparation depuis 30 ans.

Kelsey Grammer est apparu dans le dernier épisode de Ted Danson et Woody Harrelson Balado SiriusXM Où tout le monde connaît votre nom, où Danson se souvient d’un moment où il s’est mis « en colère » contre son Acclamations costar.

« Ce n’est pas de l’autodérision, mais c’est… J’aimerais, j’ai l’impression d’être un peu coincé avec toi pendant la Acclamations années. Je me souviens m’être mis en colère contre toi une fois », a commencé Danson.

« Ouais, tu es venu me dire ça un jour », se souvient Grammer.

« Et c’est coincé dans nos deux souvenirs. Mais j’ai l’impression que, putain, je ne sais pas. J’ai raté les 30 dernières années de Kelsey Grammer et j’ai l’impression que c’est de ma faute, de ma faute, et je J’ai presque envie de m’excuser auprès de vous », a poursuivi Danson.

L’acteur de 76 ans, qui incarnait le barman Sam Malone dans la série, a ajouté : « J’ai l’impression de m’excuser auprès de « vous et moi » de m’être assis et de ne pas l’avoir fait. Je m’excuse vraiment. »



Grammer est apparu dans la sitcom télévisée de 1982 à 1993 dans le rôle du Dr Frasier Crane. Il a ensuite dirigé la sitcom NBC et le spin-off Frayer.

Bien que le couple n’ait pas expliqué exactement ce qui s’était passé, ni pourquoi Danson était « en colère » contre son coéquipier, Grammer a rappelé qu’il cite toujours les conseils que Danson lui a donnés.

« Mais vous m’avez dit quelque chose de merveilleux aussi, que je cite à d’autres personnes. Quand j’ai eu 40 ans, vous êtes arrivé et vous avez dit : ‘Vous savez ce que cela signifie, n’est-ce pas ? Maintenant que vous avez 40 ans, Cela signifie que vous valez enfin la peine d’avoir une conversation avec vous », a déclaré Grammer avant d’ajouter qu’il n’y avait jamais eu de rancune envers Danson.

« C’était vraiment génial. J’ai toujours aimé ça. Et je l’ai répété. Et mon amour pour toi a toujours été aussi facile que le jour. Vous savez, aussi facile que le lever du soleil. »

« Le mien aussi, toi », approuva Danson.

La sitcom Acclamations a duré 11 saisons, lançant certains des plus grands noms d’Hollywood, dont Danson, Harrelson, Grammaire, Shelley Longue, Rhéa Perlman, et le retard Allée Kirstie.



« Quelle chose incroyable, ce temps que nous avons tous passé ensemble. Vous pouvez partir dans des directions différentes, vous pouvez avoir des vies différentes, mais ce lien, cet amour de faire quelque chose de vraiment drôle et de vraiment bon, de se faire rire et de traverser la vie. et toujours présent, comme Jimmy [James Burrows] a dit : « Je me fiche de ce que vous, les fous, faites pendant la semaine. Présentez-vous simplement le soir du tournage et soyez drôle », se souvient Grammer à propos de son passage dans la sitcom.

Burrows a co-créé l’émission de télévision et réalisé d’autres sitcoms populaires, notamment : Taxi, Frayer, Amiset Volonté et grâce.

« Il a récemment dit que nous faisions une interview ensemble et il a dit : « J’ai toujours eu le sentiment de » tu dois avoir une rame dans l’eau « . Je ne l’avais jamais entendu exprimer cela auparavant, mais il a dit : » Ouais, comme tant que tout le monde a la rame dans l’eau et qu’il tire, alors je suis heureux », a ajouté Grammer.

« Et c’est [why] nous travaillons toujours ensemble, je veux dire, il a fait quatre concerts dans le dernier groupe et ça a été génial de travailler avec lui », a déclaré l’homme de 69 ans avant que Danson ne fasse référence à Burrows comme son « papa dans le show business ».

« Vraiment, probablement, à nous tous dans une certaine mesure », a ajouté Danson.

Le couple, avec ses camarades Acclamations les coéquipiers Perlman, John Ratzenberger et George Wendt se sont réunis sur la scène Emmy en janvier sur un décor rappelant le célèbre bar de la série.