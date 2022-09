J’ai raté le grand jour de mon fils après qu’une confusion à la réception de mariage m’a laissé à l’hôpital et proche de la mort

Un père DÉVASTÉ a raconté comment il avait raté le jour du mariage de son fils après s’être fait servir le “mauvais repas” lors du déjeuner de réception.

Andrew Hunneybel a été laissé à l’hôpital et “a du mal à respirer” après que la confusion ait déclenché une réaction allergique.

Andrew Hunneybel a été hospitalisé après une réaction allergique au mariage de son fils 1 crédit

Andrew a été hospitalisé après avoir reçu le mauvais repas 1 crédit

Le père de Brentford, Essex, ne peut pas manger de poisson et d’œufs en raison d’allergies et a averti le personnel de restauration du lieu du mariage à deux reprises à ce sujet.

L’homme de 51 ans a même rappelé ce fait aux serveurs alors qu’ils mettaient la nourriture devant lui à la réception après que son fils se soit marié.

Le personnel a de nouveau insisté sur le fait que le plat était bon, mais Andrew s’est rapidement senti malade après le repas.

Alors que ses amis et sa famille commençaient à prononcer des discours de mariage, Andrew avait du mal à respirer. Il a déclaré que le personnel avait admis plus tard qu’on lui avait servi le mauvais repas.

L’inspecteur en bâtiment a déclaré à Essex Live: “Quand nous nous sommes assis, il y avait du personnel qui se promenait et encore une fois, ils ont demandé si quelqu’un avait des allergies, alors je me suis fait connaître à nouveau.

“Je suis toujours très pointilleux sur ce que je mange et quand ils l’ont mis devant moi, j’ai redemandé, et ils ont dit que c’était bien.

“Mon partenaire a également posé la question et ils ont été assez brusques en disant” c’est correct “. J’ai terminé mon repas et j’ai dit à mon partenaire “je ne me sens pas très bien” – je suis allé aux toilettes et pendant que j’y étais, mon autre fils est venu et m’a trouvé.

“Il m’a dit que le personnel me cherchait car ils m’avaient donné le mauvais repas. Alors que j’étais transporté dans une ambulance, ils m’ont acheté un rapport de responsabilité indiquant qu’ils s’étaient trompés de repas et qu’ils régleraient le problème. dépenses si j’avais besoin d’un séjour plus long à l’hôtel.”

La réaction allergique a donné au père du marié une anaphylaxie, qui voit le système immunitaire libérer un flot de produits chimiques qui peuvent provoquer un état de choc.

L’erreur commise lors du mariage en août a fait qu’Andrew a raté le reste de la réception de ce qui était censé être une journée spéciale alors qu’il regardait son enfant se marier.

Il a ajouté: “Je suis vraiment bouleversé et même maintenant, c’est bouleversant de regarder les vidéos du jour parce que je pense” j’aurais dû être là “- c’est le mariage de mon fils.

“Je pense qu’à notre époque, ils devraient être plus prudents avec les allergies car ils sont allés de l’avant et m’ont empoisonné et j’ai raté le mariage de mon fils.

“Mon fils est contrarié car cela n’aurait pas dû continuer et l’empêcher de se marier. Le lieu doit intervenir et se rendre compte qu’il ne peut pas faire ce genre d’erreurs.”

Un porte-parole de Venue Catering and Events Limited a déclaré: “Nous prenons la sécurité alimentaire et les allergènes très au sérieux, en tant que tels, nous enquêtons de manière approfondie sur les allégations de M. Hunneybel pour comprendre ce qui a pu se passer à cette occasion.

“Nous avons mis en place des protocoles stricts pour enregistrer et gérer les informations sur les allergènes et demander ces informations dans le cadre du processus de réservation.

“Bien que nous ayons fourni à l’avance des informations inexactes sur les allergies à M. Hunneybel, cela a été relevé dans le cadre de nos dernières vérifications lorsque les invités sont assis à des tables et ces informations ont été transmises à l’équipe de cuisine et notées sur le plan de table.

“Il s’agissait clairement d’un incident pénible pour M. Hunneybel et sa famille, et nous sommes désolés que malgré son souhait de rester au mariage, il soit allé à l’hôpital par mesure de précaution et ait donc raté la fin de l’événement.”

Ils ajoutent qu’ils ont offert un soutien lorsqu’il a commencé à se sentir mal et qu’ils mènent une enquête approfondie.

Andrew s’est dit rassuré que le plat qu’on lui servait ne contenait ni poisson ni œufs 1 crédit