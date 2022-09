J’ai quitté un travail de bureau ennuyeux et je gagne maintenant 32 000 £ par mois grâce à mon activité secondaire, mais j’ai été rejeté par tous mes amis.

Une mère VEUF de trois enfants dit qu’elle gagne 32 000 £ par mois à partir de ce qui a commencé comme une agitation secondaire – mais ses amis l’ont évitée.

Holly Jane, 39 ans, a été “gelée” par d’autres membres de l’église mormone stricte après avoir découvert son changement de carrière.

Holly Jane, mère de trois enfants, dit qu’elle a été évitée par ses camarades mormons Crédit : Jam Press/@therealhollyj

Elle s’est tournée vers gagner de l’argent en ligne après la mort de son mari jeune Crédit : Jam Press/@therealhollyj

Holly – qui se qualifie de « casanière » – a dû élever seule ses trois enfants après la mort inattendue de son mari Stephen en 2017.

Elle a travaillé dans le recrutement, mais l’année dernière s’est tournée vers Instagram puis le site pour adultes OnlyFans pour joindre les deux bouts.

Et elle a rapidement rassemblé des milliers de followers qui apprécient les clichés racés qu’elle prend chez elle en Californie, aux États-Unis.

Maintenant, elle a pu quitter le travail de bureau et gagne environ 380 000 £ par an.

Cependant, un autre fidèle a trouvé sa page secrète et l’a “dévoilée” à l’évêque, a-t-elle révélé.

Elle dit qu’on lui a dit de “choisir l’église ou les nus” – et alors qu’elle assiste toujours au culte mormon, elle a été rejetée par la congrégation.

Holly a déclaré: “Je ne suis pas surprise que quelqu’un m’ait dénoncé.

“Ils ont parlé à l’évêque de ma carrière OnlyFans et ont montré un article dans lequel j’étais.

“On m’a dit que je devais choisir entre mon adhésion à l’église et OnlyFans, et que ce que je fais ne correspond pas à leurs valeurs.

“Je ne peux pas non plus participer au sacrement, qui est le pain et l’eau donnés en souvenir des promesses faites au baptême.

“Je suis toujours présente et j’étais présente dimanche dernier avec mes enfants, mais je suis gelée – personne n’est venu me voir après le service, ce qui est très inhabituel.”

Mais Holly insiste sur le fait qu’elle continuera à poser pour son armée de fans – même si cela signifie être évitée par ses camarades mormons.

Elle a déclaré: “Je vais simplement continuer ma vie et continuer à assister chaque semaine.

“Je vais gérer et prendre le contrecoup comme il vient.

“Cela n’a vraiment pas affecté mes enfants parce que je les protège des conversations d’adultes.

“Je veux dire, je me comporte normalement à l’église.”

Côté sexy bousculade

Holly a ouvert son compte OnlyFans en août de l’année dernière et adapte sa création de contenu torride aux tâches normales de maman.

L’un de ses enfants est au courant de sa carrière et “n’en est pas dérangé”.

Elle se dit heureuse d’apprendre à sa fille que “célébrer son corps n’est pas une honte”.

Holly dit également que son mari Stephen, décédé à seulement 31 ans, aurait approuvé ses choix.

Elle a déclaré: “Stephen a toujours su ce côté sexy pour moi. Je pense qu’il m’aurait soutenu.

“J’ai toujours eu cette envie, qui remonte à quand j’étais petite fille, où j’aurais très envie de faire Playboy.

“Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que OnlyFans est différent du porno car ces hommes ont l’impression d’avoir une relation avec vous.

“Donc, s’ils veulent un peu de moi, ça ne me dérange pas de le faire. Surtout si je suis payé.”

La semaine dernière, nous avons raconté comment une mère a commencé une bousculade côté OnlyFans racée avec sa fille de 18 ans – et a gagné 100 000 £.

La mère de quatre enfants, Evie Leana, 37 ans, a été cruellement trollée en ligne, mais insiste sur le fait qu’elle est une bonne mère pour Tiahnee et ses frères et sœurs.

Pendant ce temps, Lola Mason a révélé comment elle est passée de mère adolescente en difficulté à gagner des “millions” grâce à son changement de carrière sexy.

Holly a une armée d’admirateurs en ligne et dit qu’elle gagne 32 000 £ par mois Crédit : Jam Press/@therealhollyj