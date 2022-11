J’ai quitté mon travail pour une bousculade qui peut maintenant me rapporter 1 000 $ par jour – c’est vraiment dégoûtant mais j’adore ça

Un propriétaire d’entreprise affirme qu’il gagne 1 000 $ par jour après avoir travaillé à plein temps.

Spencer Claeys, de Seattle, dit qu’il demande jusqu’à 200 $ pour nettoyer les toits et les gouttières des gens car ils “ne veulent pas le faire eux-mêmes”.

Spencer Claeys dit qu’il gagne jusqu’à 1 000 $ par jour Crédit : TikTok/@spencerclaeys

Il dit qu’il lui faut environ une heure pour nettoyer un toit Crédit : TikTok/@spencerclaeys

Il dit que chaque travail lui prend environ une heure, ce qui signifie qu’il peut faire plusieurs maisons en une journée.

Spencer insiste sur le fait que c’est le moyen “le plus simple” et le “plus rapide” qu’il ait trouvé pour gagner de l’argent “rapidement”.

Il a déclaré à ses abonnés sur TikTok : “Beaucoup de gens ne me croient pas quand je dis que vous pouvez gagner 100 à 200 dollars par heure en nettoyant les toits et les gouttières.

“Mais la vérité est que vous pouvez gagner encore plus si vous fixez un bon prix et faites le travail rapidement.

“La meilleure raison à cela est simple – les gens ne veulent pas le faire eux-mêmes.

“Ils pourraient, mais il existe littéralement d’innombrables exemples de choses que les gens pourraient faire mais ne veulent pas.

“C’est ce qu’est et fait une entreprise. Une entreprise rend simplement la vie de quelqu’un plus pratique.”

Spencer – qui a travaillé comme mannequin – dit que les toits et les gouttières doivent être nettoyés environ une fois par an, et que l’automne est sa saison la plus chargée.

Pendant ce temps, deux mecs qui ont commencé une bousculade depuis leur salon ont gagné 1,2 million de livres sterling en un an.

Harvey Singh et Ruhel Uddin, tous deux âgés de 29 ans, ont imaginé une couverture en polaire épaisse et portable, équipée d’une capuche et d’une grande poche.

Ils l’ont nommé Ony et, en un an seulement, ils ont réalisé des ventes de 1,2 million de livres sterling.

Le couple, qui vit à Newcastle, dit qu’il ne s’attendait jamais à en rapporter autant lorsqu’il a eu l’agitation latérale pendant le verrouillage.

Et un homme a affirmé qu’il avait gagné 7 000 £ alors qu’il n’avait que 15 ans grâce à une agitation secondaire facile à recycler.

Il dit que c’était tellement bon qu’il a même fait participer ses copains qui ont également encaissé.

L’utilisateur de TikTok, Jacob Blank, a déclaré: “Cette agitation secondaire consiste à retourner des déchets, à retourner des objets aléatoires.

“J’ai mis à profit, proposé eBay et Craigslist pour ce faire.

“J’ai d’abord vendu tous mes vieux jouets dont je ne voulais plus et un que j’ai manqué de mes propres affaires que je possédais pour vendre, j’ai contacté mes parents et j’ai dit ‘hé, y a-t-il quelque chose dans la maison que tu voulez-vous vous débarrasser ? » et je l’ai vendu et ils m’ont laissé garder tout le profit.