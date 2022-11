J’ai quitté mon travail d’hôtesse de l’air pour me concentrer sur mon activité secondaire et maintenant je gagne 25 000 £ par mois – ce qui ne me manque pas dans mon ancien rôle

UNE ANCIENNE hôtesse de l’air a abandonné le ciel pour se concentrer sur son activité secondaire – et a révélé qu’elle gagnait maintenant plus de 25 000 £ par MOIS.

Alexia Grace, 24 ans, dit qu’elle “ne manque pas” les dépliants grossiers depuis qu’elle a décidé de quitter le personnel de cabine pour faire du contenu racé sur OnlyFans.

L’ancienne hôtesse de l’air Alexia Grace a révélé comment elle avait quitté son emploi pour une vie de luxe Crédit : Fourni – Alexia Grace

La jeune femme de 24 ans a décidé de la laisser 9-5 et de prendre des clichés racés OnlyFans à plein temps Crédit : Fourni – Alexia Grace

Elle gagne maintenant 25 000 £ par mois et a acheté une maison et une Mercedes avec son argent durement gagné Crédit : Fourni – Alexia Grace

La jeune femme de 24 ans a travaillé pour Jet2 puis Costa Coffee, mais a quitté son emploi de barista en mars 2021 pour prendre des clichés coquins à la place.

Elle ne gagnait que 600 £ par semaine sur le site à l’époque, mais a commencé à faire des quarts de travail de huit heures par jour pour développer son compte – qui rapporte maintenant 25 000 £ par mois.

Alexia cherche maintenant à acheter sa première maison avec un budget d’environ 200 000 et a aimé voyager avec ses nouveaux revenus – passant six mois à Dubaï l’année dernière et deux mois au Mexique cette année.

Elle a gagné 270 000 £ sur OnlyFans depuis le début de juin 2020, et s’est même offert une toute nouvelle Mercedes d’une valeur de 25 000 £ le mois dernier.

Alexia, qui vit à Matlock, Derbyshire, a déclaré: “J’apprécie vraiment, vraiment ça. Le côté des médias sociaux est ma partie préférée – j’aime TikTok et Instagram et je peux en faire mon travail.

“J’aime aussi la liberté – la liberté de travailler où je veux.

“Je me suis également acheté une nouvelle voiture il y a deux semaines – c’est une Mercedes-Benz A250 AMG Line.

“Je m’inquiétais de ce que les autres penseraient, mais on s’en remet vite.

“Beaucoup de gens pensent que c’est de l’argent facile mais ce n’est pas le cas, il faut vraiment y consacrer du temps.

“C’est de pouvoir se permettre d’avoir un réfrigérateur plein maintenant et de pouvoir remplir les réfrigérateurs de ma famille. C’est la chose la plus agréable à ce sujet, car certaines personnes n’ont même pas les moyens de manger en ce moment.

“Je sais pertinemment que si je ne faisais pas OnlyFans, je ne pourrais pas louer une maison, je vivrais avec mes parents.”

Pendant son temps en tant qu’hôtesse de l’air, elle a dit qu’elle était découragée par les longs quarts de travail et les bas salaires, et qu’elle avait le sentiment que “vous n’êtes pas payé autant que vous le devriez pour le travail que vous faites”.

Elle a commencé sa nouvelle carrière en juin 2020 alors qu’elle vivait chez les parents de son petit ami, où elle rêvait d’acheter sa propre maison.

Elle a déclaré: “L’équipage de cabine de Jet2 était un travail très dur et de longues heures – vous travailliez bien sur des quarts de travail de 12 heures.

“Les clients pouvaient être extrêmement grossiers et le salaire n’était que d’environ 1 300 £ par mois.

“Les passagers se plaindraient de la rupture de stock de nourriture ou de boissons – nous sommes dans le ciel, nous ne pouvons pas exactement nous rendre à Tesco !

“J’ai ensuite travaillé dans un Costa Coffee dans une station-service pendant un an et demi, mais je gagnais moins de 300 £ par semaine en tant que barista.

“J’ai quitté Costa Coffee parce que je voulais consacrer plus de temps à OnlyFans. J’avais l’impression que je devais partir pour pouvoir réussir sur OnlyFans.

“Je voulais juste un travail où j’avais la liberté d’être mon propre patron et d’en tirer un bon revenu.”

Alexia aime toujours la liberté d’être son propre patron et a ajouté que son petit ami Ryan, 24 ans, sa famille et ses amis ont tous soutenu son nouveau cheminement de carrière.

“Je n’ai jamais pensé à arrêter, et je pense que c’est pourquoi j’ai si bien réussi. J’aime vraiment ce que je fais”, a-t-elle déclaré.

“C’était décourageant de ne gagner que 500 £ parce qu’évidemment, d’autres personnes font un meurtre, mais j’ai continué et je suis tellement content de l’avoir fait.

“En juillet 2021, j’ai gagné 2 000 £, puis en août, j’ai gagné 10 000 £. C’est moi qui ai réalisé que vous devez y mettre tout ce que vous avez.

“J’ai réalisé que vous deviez publier autant que possible sur les réseaux sociaux, comme créer des TikToks et les lancer aussi rapidement que possible.

“J’ai des gens qui travaillent pour moi maintenant, mais à l’époque, je travaillais huit heures par jour – je faisais des quarts de nuit pour parler aux gens et faire ces longues heures m’a amené là où je suis maintenant.

“Beaucoup de gens pensent que c’est de l’argent facile, mais ce n’est pas le cas, il faut vraiment y consacrer du temps. Heureusement, j’aime vraiment, vraiment ça.”

Elle a dit que les dépliants grossiers ne lui manquaient pas depuis qu’elle avait quitté son emploi d’hôtesse de l’air Crédit : Fourni – Alexia Grace