J’ai quitté mon travail d’enseignant après que l’école ait trouvé mes OnlyFans – les élèves veulent que je revienne mais j’ai doublé mon salaire

UNE ENSEIGNANTE qui a quitté son emploi pour vendre des clichés coquins sur le site pour adultes OnlyFans a raconté comment elle a reçu un flot de soutien de la part des élèves depuis que son agitation latérale classée X a été exposée.

Kirsty Buchan, 33 ans, a été forcée de quitter son emploi cette semaine à Bannerman High, à Glasgow, après que ses photos racées ont été découvertes par les autorités.

Kirsty Buchan a démissionné de son poste d’enseignante pour vendre des photos pour adultes sur OnlyFans Crédit : Alan MacGregor Ewing

Kirsty s’appelle Jessica Jackrabbit sur le site Web 1 crédit

Elle dit avoir reçu des messages de soutien de ses anciens élèves 1 crédit

Kirsty affirme qu’elle a doublé son salaire en travaillant sur OnlyFans 1 crédit

Elle dit que depuis lors, ses élèves la supplient de reprendre l’enseignement par le biais de messages sur les réseaux sociaux.

Mais l’ex-professeur de physique Kirsty a déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt en raison du stress de l’enseignement à l’école qui a été gâchée par des problèmes.

Kirsty a également affirmé qu’en seulement quatre jours, elle avait presque doublé le salaire mensuel de son enseignante en utilisant la plate-forme réservée aux adultes.

La mère d’un enfant, de Coatbridge dans le Lanarkshire, a déclaré au Daily Record que les messages de soutien affluaient.

Kirsty a déclaré: “Cela a été quelques jours fous et je suis une épave émotionnelle en regardant tous les beaux messages qui arrivent.

“Les gens sont incroyablement gentils et beaucoup commentent à quel point je vais leur manquer à l’école, tout en reconnaissant que je suis un excellent professeur – ce qui est vrai.

“Les élèves sont conscients que je fais ce que je dois pour mon fils et que j’ai le droit de faire ce que j’aime de mon propre corps.”

Elle a ajouté: “J’ai toujours soutenu les élèves et leur ai appris à avoir confiance en eux. Et ils retournent maintenant le geste et cela me rend fière.”

L’enseignante a déclaré que son salaire avait doublé car ses abonnements à ses OnlyFans avaient atteint 400 à dix par mois depuis qu’elle avait parlé à la presse.

Elle a ajouté: “Cela a été des montagnes russes ces derniers jours. Il était difficile d’entendre que des parents se plaignaient de moi et traînaient mon nom dans la boue.

“Mais le contrecoup local a été bon à voir – et les abonnements ont afflué et rapidement.”

Le Scottish Sun a raconté comment Mlle Buchan a affirmé que son salaire avait été réduit parce qu’elle avait dû prendre des jours de congé pour s’occuper de son fils, qui est tombé malade en mars.

Kirsty dit que ses appels à travailler à domicile ont été rejetés – et à la place, elle a fini par tomber malade et avec un argent réduit.

Elle a déclaré: «Je perds de l’argent à l’approche de Noël et avec le prix de tout qui augmente, je ne pourrai pas me permettre de vivre.

« Je suis propriétaire de ma maison et je paie des impôts, donc je n’ai droit à aucune aide.

“J’utilise un faux nom pour mon compte, je prends des photos et je pose nue.

“Certaines personnes jugent tellement, mais je suis sur un site de 18 ans et plus et si les enfants ont accès au contenu, c’est aux parents de ne pas protéger leurs appareils.”

Kirsty utilise le nom de Jessica Jackrabbit sur OnlyFans.

La diplômée en physique – qui enseigne depuis huit ans – dit qu’elle s’est sentie sans valeur lorsque ses appels à travailler à domicile ont apparemment été rejetés.

Et elle a dénoncé ses collègues et ses parents qui jugent sa nouvelle ligne de travail.

Kirsty a ajouté: «Qui sont les autres pour juger? C’est mon histoire à raconter. Je ferai tout pour subvenir aux besoins de mon fils. Combien de parents peuvent dire qu’ils peuvent faire ça?

“J’avais une excellente relation avec les enfants de mes classes, ils étaient toujours soutenus – mais mon fils doit passer en premier.

“Maintenant, les gens m’ont demandé si j’étais stupide mais je ne suis pas stupide, j’ai un diplôme en physique et j’ai travaillé dur.

“Je pourrais aller à mon travail et ne pas être respecté par mes patrons – ou je peux publier des photos et gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de mon fils. Pour moi, cela utilise mon cerveau.

Kirsty a également parlé de la détresse d’être pris dans le désordre violent à Bannerman High, qui a été au centre des grèves des enseignants au milieu des inquiétudes concernant le manque de soutien aux enseignants qui traitent avec des élèves perturbateurs.

Elle a affirmé: “Les enseignants sont assermentés et subissent des violences physiques et verbales de la part des enfants.”

Elle a affirmé qu’un enseignant s’était fait mettre un sac en plastique sur la tête et qu’un autre avait demandé à un élève de soulever une chaise pour les menacer.

Kirsty a dénoncé les patrons de l’école en affirmant que le personnel n’était pas soutenu.

Elle a affirmé: “Si vous appelez à l’aide en cas d’urgence, vous ne pouvez pas trouver quelqu’un. J’ai eu des bagarres dans ma classe et les enseignants des autres étages m’ont entendue crier et ont couru pour aider.

“J’ai dû séparer des bagarres sur la route et j’ai failli être renversé par des bus. On dit aux enseignants d’améliorer leur méthode d’enseignement et on les renvoie chez eux pour avoir refusé d’enseigner.

“Il n’y a pas de conséquences pour un mauvais comportement.”

Kirsty a ajouté: “Il y a eu des moments où j’ai paniqué et j’ai presque pleuré.

“Je ne cible pas les enfants, c’est la direction, les enfants sont des enfants. C’est une poignée d’enfants qui causent les problèmes et la façon dont ces problèmes ne sont pas traités.”

“Certains de ces enfants étaient la raison pour laquelle je pouvais continuer à travailler.”

Un porte-parole du conseil municipal de Glasgow a déclaré que Kirsty serait signalée au Conseil général de l’enseignement sur les photographies.

Ils ont ajouté: “Il est très révélateur que cette personne ait tenté de détourner l’attention de cette situation en profitant de l’actualité de l’école qui n’a aucun rapport avec la procédure disciplinaire.”

