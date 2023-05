J’ai quitté mon travail de bureau stressant pour parcourir le monde GRATUITEMENT – je vis le rêve et j’économise des milliers

UNE FEMME a quitté son travail de bureau stressant pour parcourir le monde gratuitement et économise des milliers de dollars dans le processus.

Kristina Corniel de New York a trouvé un nouveau concert qui lui a permis de galavant à travers le monde et de vivre dans le luxe – avec une seule prise.

Kirstina Corniel a quitté son travail de jour pour parcourir le monde 1 crédit

Elle a trouvé un nouvel emploi qui l’a hébergée gratuitement dans des maisons de luxe 1 crédit

Elle a également pu rester dans les destinations les plus pittoresques avec son nouveau concert 1 crédit

L’offre d’emploi de rêve est née lorsque la femme de 34 ans a quitté son emploi banal des ressources humaines après avoir travaillé 100 heures par semaine.

Se sentant « insatisfaite », Kristina a commencé à voyager davantage.

Elle a déclaré à SWNS: « J’ai commencé à réfléchir à la façon dont je voulais vivre ma vie au jour le jour.

« J’ai pensé à ce que je voulais le plus.

« Je voulais plus de soleil, plus d’exercice, plus de temps avec ma famille, plus de nature, plus d’apprentissage, plus d’excitation, plus de croissance, plus d’épanouissement, plus de liberté. »

En 2017, elle a fait un voyage en solo en Thaïlande et a instantanément rencontré des personnes partageant les mêmes idées.

Grâce à ses nouveaux contacts, elle a trouvé du travail à distance en tant qu’enseignante en ligne avant de devenir créatrice de contenu à temps plein.

Mais ensuite, elle a découvert un travail qui supprimait toutes les dépenses de voyage habituelles : le gardiennage de maison.

Le seul problème était qu’elle devait s’occuper des animaux de compagnie des propriétaires.

Depuis qu’elle a assumé le rôle supplémentaire, elle a séjourné gratuitement dans dix maisons en Californie, à Montreux, à Londres et au Texas.

Et pendant son voyage d’un mois en Suisse, elle a pu économiser 6 000 £ en prenant des bains moussants, en mangeant une fondue au fromage et en conduisant une voiture de luxe.

Elle a déclaré: « Je peux rester dans de beaux endroits et économiser.

« C’est un énorme hack pour moi.

« Non seulement vous pouvez séjourner dans des maisons de qualité, mais vous pouvez avoir plus de temps pour explorer.

« Parfois, je laisse le site de la maison dicter où je vais ensuite.

« Pouvoir vivre gratuitement comme un local en Suisse, l’un des pays les plus chers au monde, a définitivement été un moment fort. »

Kristina s’est inscrite sur des sites Web tels que House Sitters America et MindMyHouse où elle paie une petite cotisation.

Cependant, la femme a affirmé que le compromis pour un logement gratuit valait le coût supplémentaire.

Elle a déclaré: « Cela change la donne.

« Tout ce que vous faites, c’est nourrir leurs chats. »

Kristina voyage maintenant avec son mari, Martin, et le couple a réussi à visiter la majeure partie de l’Europe et n’a pas l’intention de s’arrêter de si tôt.

Elle a déclaré: « Je crée un réseau incroyable et magnifique à travers le monde. »