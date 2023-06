J’ai quitté mon travail de bureau ennuyeux de 9h à 17h pour transformer mon travail secondaire en une entreprise savoureuse – maintenant je suis un millionnaire autodidacte

UN HOMME D’AFFAIRES a raconté comment il a quitté son travail de neuf à cinq pour se concentrer sur son activité secondaire – se transformant en millionnaire.

Edward Hancock travaillait dans la finance en tant que gestionnaire de fonds – mais a toujours eu une passion pour tout ce qui concerne le fromage.

Une agitation secondaire pour Edward s’est transformée en carrière Crédit : Olivia Rawes Photographie

Il a remarqué pour la première fois son amour pour le journal alors qu’il n’avait que 11 ans, alors qu’il était en vacances en France.

Mais lorsque sa fromagerie locale a fermé ses portes, Edward a décidé qu’il était temps de se lancer dans le commerce du fromage.

Edward a commencé son activité en tant que travailleur secondaire dans la maison de sa mère.

Il emballait et emballait le fromage pour l’expédier une fois par semaine à d’autres connaisseurs de fromage.

« Je coupais du fromage tôt le matin et boxe pendant ma pause déjeuner », a-t-il déclaré à The Sun Online.

Edward a utilisé sa passion pour les collations puantes pour choisir des paniers et des boîtes de livraison personnalisés.

Mais bientôt, il a pu transformer son bousculade ringard en un travail à temps plein – fondant The Cheese Geek.

Il a déclaré à The Sun Online : « Des industries comme le vin, le gin, la bière et d’autres étaient en train d’innover. L’achat de fromage était encore très traditionnel.

« Je pensais que je pouvais faire quelque chose de mieux. »

À Noël 2017, sa société avait explosé en popularité et n’a cessé de se développer au cours des années suivantes.

Au cours de la première année d’activité de Cheese Geek, ils ont gagné 95 000 £ – un chiffre qui a plus que doublé pour atteindre 250 000 £ la deuxième année.

Aujourd’hui, le secteur du fromage rapporte plus de sept chiffres par an, selon Edward.

Il livre maintenant chaque semaine des sélections de fromages choisis sur mesure à la porte de ses clients.

Les critiques du service d’abonnement de Cheese Geek ont ​​fait l’éloge de l’entreprise pour avoir stocké des fromages britanniques uniques et présenté de nouvelles saveurs aux clients.

Et Edward est reconnaissant d’avoir eu la chance de quitter son travail quotidien pour se concentrer sur son entreprise.

Il a déclaré : « L’ambition n’a pas changé. Nous voulons construire une marque reconnaissable dans le monde du fromage.

« Notre objectif est d’intégrer le bon fromage dans le mode de vie des gens. Ajoutez un fromage artisanal à votre kit repas.

« Associez une tranche de fromage à votre café le matin.

« Nous voulons que ce soit un mode de vie. »

Quant à son fromage préféré, Edward a dit qu’il était difficile de choisir, car il change presque tous les jours – mais son choix actuel est Cornish Kern.

Une autre maman a partagé son bousculade qui lui permet d’être payée pour manger au restaurant.

Natalie a repéré une publicité mystère sur Facebook en mars 2022 après avoir donné naissance à son plus jeune fils.

L’application a montré toutes les opportunités dans sa région. Ils peuvent vous demander d’acheter et d’évaluer un produit dans un supermarché, de poser des questions sur une voiture particulière dans une salle d’exposition et d’évaluer le service, ou de partager vos réflexions sur un restaurant récemment ouvert.

Un an plus tard, elle a gagné plus de 2 000 £ en mangeant des repas au restaurant, en profitant de journées en famille et en essayant de nouveaux produits alimentaires – le tout gratuitement.

L’amour d’Edward pour le fromage l’a amené à créer une entreprise de plusieurs millions de livres Crédit : Olivia Rawes Photographie

Maintenant, il gagne sa vie en vendant du fromage artisanal Crédit : Olivia Rawes Photographie