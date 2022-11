J’ai quitté mon poste d’enseignant pour me lancer dans une aventure de vie en camionnette financée par mon côté torride – maintenant j’économise des centaines par mois

UNE FEMME a raconté comment elle a quitté son poste d’enseignante pour se lancer dans l’aventure d’une vie – qui est financée par son côté torride.

Violett Rose, 27 ans, a décidé d’abandonner la salle de classe et d’explorer la vie au-delà des murs de l’école tout en vivant sur la route dans sa camionnette.

Violett Rose, 27 ans, a quitté son poste d’enseignante pour profiter de la vie sur la route dans sa camionnette aménagée Crédit : Jam Press/@peachy_violett2.0

Elle a dépensé 12 750 £ sur la camionnette Toyota Regius Ace en septembre de l’année dernière Crédit : Jam Press/@peachy_violett2.0

Le créateur de contenu pour adultes travaille désormais en déplacement tout en explorant la Nouvelle-Zélande Crédit : Jam Press Vid/@peachy_violett2.0

Elle avait rejoint OnlyFans en janvier de l’année dernière “comme une blague” avant de réaliser qu’elle pouvait gagner beaucoup d’argent sur le site pour adultes.

Cela lui a également permis de comprendre que sa relation à long terme avait suivi son cours, car elle se sentait “plus à l’aise de sortir son kit pour des étrangers” que son petit ami.

Violett a expliqué que les compliments de ses abonnés avaient considérablement renforcé son estime de soi après seulement quelques semaines.

La native de Nouvelle-Zélande a ensuite quitté son rôle d’assistante d’enseignement pour devenir créatrice à temps plein d’OnlyFans en mars.

Et en tant que femme célibataire, la jeune femme de 27 ans s’est sentie prête à conquérir le monde après avoir été libérée de ses “responsabilités”.

Elle a donc décidé de se lancer dans l’aventure ultime – investir dans une camionnette autonome Toyota Regius Ace en septembre 2021 pour y vivre.

Violett a dépensé ses économies sur un moteur de 12 750 £ qui a été équipé d’une mini-cuisine, d’un réfrigérateur, d’un évier et d’un garde-manger en décembre de l’année dernière.

Après avoir apporté sa touche personnelle à la maison portable, elle a pris la route pour voyager dans son pays d’origine, tout en profitant du paysage époustouflant pour des clichés coquins en cours de route.

La nomade a expliqué qu’elle avait été inspirée par d’autres stars des médias sociaux, tout en pouvant travailler de n’importe où.

Violett a déclaré à NeedToKnow.online: “En voyant des gens vivre et voyager en ligne depuis leurs camionnettes, je savais que c’était ainsi que je voulais aller voir le pays.

“Cela signifiait que je pouvais voyager sans me soucier de devoir retourner à un port d’attache car j’emportais tout ce que je possédais avec moi.”

Et son agitation secondaire classée X a explosé depuis qu’elle est partie, la voyant maintenant ratisser six chiffres chaque année.

Son solde bancaire a également été renforcé grâce à une baisse drastique de ses dépenses depuis le début de son expérience de vie en camionnette.

Violett a poursuivi : « L’avantage de la vie en camionnette, c’est qu’elle vous donne beaucoup plus de flexibilité en termes de factures et de dépenses de la vie.

‘HORS DE MA ZONE DE CONFORT’

“Vous n’avez pas de montant hebdomadaire fixe à payer car votre “loyer” finit par être votre essence, vous ne payez donc que le montant dont vous avez besoin pour voyager cette semaine-là.

“L’argent d’OnlyFans est absolument fou pour moi car je viens d’une éducation très pauvre et je n’ai jamais pensé que je gagnerais ce que je fais maintenant.”

La jeune femme de 27 ans affirme que sa carrière et son changement de style de vie ont été “l’expérience la plus libératrice de sa vie”.

Elle a ajouté: “Cela m’a permis de grandir et d’en découvrir plus sur moi-même et sur le monde que je n’aurais pu personnellement si j’étais restée vivre dans un appartement.

“Me sortir de ma zone de confort et vivre ce style de vie m’a aidé plus que je ne peux même commencer à l’exprimer.”

Mais le modèle a averti les aspirants créateurs d’OnlyFans de se méfier si le potentiel de gain est leur facteur de motivation pour s’inscrire.

Elle a déclaré: “Le revenu change chaque mois et il peut varier de manière assez significative.

“L’expérience est différente pour tout le monde et je connais beaucoup de filles qui travaillent très dur et ne gagnent pas autant qu’elles valent.”

Cependant, cela s’est avéré suffisant pour couvrir l’achat de sa camionnette, des vitres teintées, un système d’alarme, du rangement et une douche rechargeable.

Nous avons déjà raconté comment une postière a quitté son emploi pour OnlyFans afin de financer son rêve de parcourir le monde.

Shelly Black, 27 ans, a décidé que c’était le meilleur moyen d’assurer un revenu stable et de pimenter sa vie tout en explorant.

Le Néo-Zélandais a ajouté quelques touches chaleureuses à la camionnette, qui est équipée d’une petite cuisine Crédit : Jam Press

Violett ne manque jamais une occasion de prendre une photo sexy et scénique Crédit : Jam Press/@peachy_violett2.0