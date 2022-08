J’ai quitté mon emploi — et je ne veux plus jamais travailler à plein temps

Cet article à la première personne est l’expérience d’Eliza Baynes, une écrivaine à Montréal. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Nous sommes nombreux à traverser des moments difficiles en ce moment. Entre inflation et pandémie en cours, vous vous demandez peut-être si c’est le bon moment pour parler de travailler moins.

Mais les attitudes envers le travail ont changé depuis des années, même avant la COVID. Et avec tant de routines bouleversées, cela pourrait être le moment idéal pour lutter pour le changement.

Pour moi, cela signifie ne pas passer la majeure partie de ma vie éveillée à travailler à un bureau.

J’avais l’habitude de travailler dans un environnement de bureau que vous connaissez peut-être – les réunions étaient nombreuses et les e-mails étaient sans fin. Peu de temps après avoir commencé, une seule pensée a commencé à se cristalliser dans mon esprit, une pensée qui allait définitivement modifier mon rapport au travail à temps plein : ce n’est pas durable.

Mon objectif ultime était d’écrire professionnellement, alors j’ai commencé dans une entreprise de médias numériques en tant qu’écrivain indépendant. Mais la tentation de la stabilité était trop grande lorsqu’on m’a proposé un rôle à plein temps qui n’impliquait pas l’écriture.

Je me suis dit que le revenu régulier en valait la peine, que je continuerais à écrire à côté.

Mais le temps d’écriture était rare : une liste ici, un article de blog là. La première ébauche d’un livre pour enfants que j’avais commencé avant de décrocher le poste est restée intacte pendant des années.

Jusque-là, j’avais évité le travail de 9 à 5 – travailler dans la restauration pendant des années, puis travailler à la pige selon mon propre horaire. J’ai vite découvert que c’était plus que le manque de temps d’écriture qui me rendait malheureux de passer toute la journée au travail.

Les heures réelles dans un bureau étaient souvent plus longues que mon quart de travail de huit heures, et d’une manière ou d’une autre, je finissais souvent par consacrer du temps supplémentaire le week-end. Une fois que j’ai pris en compte le temps de préparation et un trajet, l’engagement était bien supérieur à 40 heures par semaine.

Lorsque le COVID-19 a frappé, le travail s’est déroulé à distance. Mais l’heure que j’ai économisée sur mon trajet est devenue une autre heure de travail à domicile.

Ensuite, il y avait l’aspect physique : rester assis à un bureau et regarder un écran d’ordinateur pendant tant d’heures consécutives me donnait souvent mal au dos et aux yeux tendus. Quand je faisais ma propre écriture, j’allais à la vieille école et j’utilisais principalement un stylo et du papier, divisant mon temps d’écran en morceaux plus courts.

Même mon temps libre n’était pas comme je l’avais imaginé. Consacrant mes meilleures heures à mon travail, j’étais trop fatigué le soir pour bien plus que dîner et regarder la télévision.

Les corvées, les courses et les activités sociales prenaient la plupart du temps que j’espérais avoir pour me reposer et écrire le week-end. Essayer de faire de l’exercice ainsi que du temps de qualité avec mon mari, mes proches et pour moi-même était une lutte constante.

Cela m’a fait réaliser que vous pouvez aimer votre travail et ne pas vouloir qu’il domine votre vie.

Il existe d’innombrables articles et vidéos nous disant que nous ne sommes qu’à un “life hack” d’un équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée. Mais ce dont j’avais vraiment besoin, c’était moins pour équilibrer en premier lieu.

Il ne s’agit pas de paresse; c’est une question de qualité plutôt que de quantité. Il s’agit de prendre soin de mon corps et de mon esprit en rejetant l’idée que l’agitation constante est un marqueur de réussite.

J’ai donc décidé de démissionner en mars — et mon prochain emploi ne sera pas à temps plein.

Je ne suis qu’un exemple d’un changement culturel plus large. La pandémie a déjà changé la façon dont beaucoup d’entre nous pensent au travail, faisant des configurations à distance ou hybrides une norme de bureau presque du jour au lendemain. Certaines entreprises expérimentent une semaine de travail condensée.

Évidemment, choisir de quitter le travail à temps plein comporte certains risques. J’ai la chance d’avoir un partenaire qui me soutient et de vivre dans un pays où les soins de santé sont universels. Je suis un casanier relativement économe et je n’ai pas de voiture. Je pense donc que je peux maintenir mes dépenses suffisamment basses pour le faire.

Je sacrifie une plus grande stabilité financière pour un meilleur accès à mon temps libre. Et je pense aussi à la retraite différemment. Si ma carrière n’exige pas autant de mon temps, pourquoi devrais-je la considérer comme ayant un objectif précis ?

Je ne dis pas que j’ai tout compris, mais je sais ceci : la vie est courte, donc le temps a infiniment plus de valeur que l’argent.

