J’ai quitté mon emploi chez Costa et je gagne maintenant 500 000 £ par an – il a fallu du temps pour convaincre mon petit ami de ma nouvelle carrière

UNE FEMME qui a quitté son emploi chez Costa pour aller à plein temps sur Onlyfans dit maintenant qu’elle gagne 500 000 £ par an en publiant des clichés racés en ligne.

Sophie Carpenter, 24 ans, a gagné 4 000 £ au cours de ses premières 24 heures sur la plateforme de partage de contenu et vit maintenant une vie de luxe avec des voitures chics et des vacances régulières en peluche.

Sophie a quitté son travail de préparatrice de café pour aller à plein temps sur le site pour adultes Crédit : Instagram

Elle gagne maintenant environ 500 000 £ par an en vendant des clichés sexy Crédit : Instagram

Elle a créé un profil sur le site, qui permet aux utilisateurs de facturer du contenu pour adultes à la fois sur la base d’un abonnement et d’un paiement à la carte, après qu’un ami l’ait suggéré et qu’il encaisse maintenant de l’argent.

“Je vivais chèque de paie pour chèque de paie. Je n’étais pas très bien traitée au garage, alors j’ai quitté mon emploi et j’ai travaillé avec mon petit ami à Costa”, a-t-elle déclaré à Devon Live.

“J’étais si malheureux que je voulais plus d’argent pour pouvoir partir en vacances et acheter une maison ensemble.”

En parlant de son petit ami, Elliot, elle dit qu’il était “massivement négatif” à l’idée qu’elle partage des clichés sexy avec des inconnus en ligne, mais elle a gagné près de 30 000 £ le premier mois.

En fait, il la rejoint même sur la plate-forme de temps en temps.

“J’étais littéralement tellement choquée et c’était même en ne faisant rien de nu ou d’explicite. Je ne publiais que des photos de lingerie. Je suis assez confiante sur les réseaux sociaux de toute façon, donc ce n’était rien de plus que ce que j’avais l’habitude de publier sur Instagram ,” elle a ajouté.

Sophie dit qu’elle a eu du mal à joindre les deux bouts avant Onlyfans, mais maintenant elle possède cinq voitures et prend plusieurs vacances chaque année.

Elle a également acheté une gamme d’articles coûteux, y compris des voitures, pour sa famille proche.

Le mannequin a récemment riposté à ceux qui disent que son cheminement de carrière est “moralement en faillite” dans un message en ligne.

“Voir beaucoup de gens avec qui je n’ai même jamais eu de conversation sortir du bois avec une fausse allégation contre moi est plus qu’amusant”, a-t-elle écrit.

“Je m’attends à ce que quelqu’un m’accuse d’avoir frappé sa grand-mère ou de peindre son chien en rose ensuite !”

Elle souligne qu’il n’y a pas de “honte” à vendre du contenu épicé en ligne, en disant : “L’industrie pour adultes existe depuis si longtemps et c’est une industrie qui ne va jamais disparaître. C’est tellement massif en ce moment avec des opportunités de faire de bonnes quantités d’argent.

“Les gens ont du mal en ce moment et si vous pouvez gagner beaucoup d’argent et que vous êtes à l’aise d’avoir ce contenu en ligne et de faire ces choses, alors pourquoi ne pas le faire ? C’est logique.”

En fait, la carrière coquine lui a même permis de se diversifier et d’ouvrir son propre salon de beauté.

Elle dit que son petit ami a été conquis quand il a dit combien elle gagnait Crédit : Instagram

Elle possède maintenant cinq voitures et part en vacances plusieurs fois par an Crédit : Instagram