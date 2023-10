J’ai quitté mon ancien travail dans l’informatique pour fouetter les pâtes colorées que je prépare dans ma cuisine – mes nouilles « Gucci » me rapportent désormais six chiffres

Une ANCIENNE experte en technologie a décidé de quitter son emploi et de poursuivre sa passion : préparer des pâtes colorées dans sa cuisine.

Fiona Afshar, 57 ans, a écrit des logiciels et travaillé comme fleuriste, mais a déclaré qu’elle n’aurait jamais pensé que ses pâtes « Gucci » lui rapporteraient six chiffres.

Fiona Afshar gagne six chiffres par an avec son entreprise de pâtes colorées Crédit : INSTAGRAM/CuisineAvecFiona

La maman de trois enfants publie des vidéos sur son compte Instagram préparant de superbes plats arc-en-ciel Crédit : INSTAGRAM/CuisineAvecFiona

Son produit le plus populaire est le modèle de pâtes inspiré de la marque de luxe italienne Gucci. Crédit : INSTAGRAM/CuisineAvecFiona

Dans le confort de sa cuisine de Malibu, la mère de trois enfants a élargi son empire de pâtes et vend désormais ses produits faits maison jusqu’à 240 $ la boîte.

L’année dernière, elle a rapporté 129 000 $ en ventes de pâtes, en offres de marque et en cours en ligne.

Elle compte également 485 000 abonnés sur Instagram qui raffolent de ses plats arc-en-ciel.

En 2021, Fiona a commencé à proposer des promotions payantes, en commençant par le détaillant de mode Ssense.

Elle a ensuite rejoint de plus grandes marques comme Anthropologie et le géant italien Gucci.

Elle gagne généralement entre 4 000 et 5 000 dollars par partenariat.

La même année, Fiona a commencé à vendre ses pâtes en ligne.

« Au début, je ne savais pas qu’on pouvait réellement gagner de l’argent », a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

« J’ai été époustouflé parce que c’est ce que j’aime faire, mais y mettre un prix. »

Le parcours de Fiona avec la nourriture a commencé lorsqu’elle était enfant à Ahwaz, en Iran.

« Grandir dans une famille persane était vraiment basé sur la nourriture », a-t-elle déclaré.

« La nourriture était un langage d’amour, c’est ainsi que nous montrons notre amour.

« Plus nous te nourrissons, plus nous t’aimons. »

Fiona est allée à l’école au Royaume-Uni, où elle a obtenu un diplôme en informatique.

Elle a ensuite déménagé à Los Angeles en 1987, où elle a rencontré et épousé son mari, Ali.

Une fois qu’elle a eu son troisième enfant, la mère de trois enfants n’a cessé de se demander quel serait le prochain chapitre de sa vie et de sa carrière.

« J’avais hâte de laisser libre cours à ma créativité, alors j’ai tout mis dans la cuisine. »

L’aventure des pâtes de Fiona a commencé lorsque sa fille aînée est partie à l’université en 2018.

Elle voulait lui apprendre des repas faciles et délicieux à préparer et à cuisiner loin de chez elle, et a découvert que filmer de courtes vidéos était le meilleur moyen d’y parvenir.

La plus jeune fille de Fiona est alors intervenue et a suggéré à sa mère de mettre ses compétences en cuisine et en tournage sur Instagram.

C’est à cette époque que Fiona développe sa passion pour la fabrication de pâtes.

« J’avais regardé un tutoriel d’un chef très célèbre – Tom Keller – et j’avais réalisé que c’était en fait très simple », a-t-elle révélé.

« J’ai également découvert que la pâte à pâtes peut être très indulgente et polyvalente, et c’est ainsi que mon aventure avec les pâtes a commencé. »

La propriétaire de l’entreprise opte souvent pour des couleurs et des motifs audacieux lorsqu’elle prépare ses pâtes à la pointe de la technologie.

Elle a révélé que ses palettes de couleurs ne sont généralement pas planifiées à l’avance car elle décide de choisir le moment où la pâte est disposée devant elle comme une toile blanche.

Fiona aromatise et colore également son savoureux produit avec des ingrédients de saison, comme le persil ou la betterave.

