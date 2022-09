J’ai quitté Marié au premier regard – les producteurs de secrets ne veulent pas que vous sachiez, y compris la façon bizarre dont les dîners sont filmés

Les dîners sont un moyen idéal de réunir des amis proches pour une soirée amusante – sauf si vous êtes sur Married At First Sight.

Jusqu’à présent, dans le MAFS UK de cette année, nous avons vu des larmes, des disputes et un scandale sur qui a répandu des commérages salaces.

e4

Lara Eyre révèle tout sur MAFS UK après avoir quitté l’expérience[/caption]

E4

La maman de deux enfants était jumelée avec le guitariste Richie Dews[/caption]

Maintenant, l’ancienne star Lara Eyre, 50 ans, lève le voile sur la manière sournoise dont une partie de ce drame est conçue pour assurer un festin enflammé et grossier.

La serveuse était associée au guitariste Richie Dews dans l’émission de rencontres à succès E4, mais la semaine dernière, elle a affirmé qu’il était “faux” et uniquement intéressé par la célébrité dans une interview cinglante avec The Sun.

Elle raconte au Sun la manière inhabituelle dont les couples sont amenés à des dîners, la durée réelle des cérémonies d’engagement et la façon dont les scènes sont sournoisement montées pour créer des « intrigues ».

EN SAVOIR PLUS MAFS SECRETS ‘C’ÉTAIT UN CUL’ Lara de MAFS SLAMS ex Richie pour “avoir simulé un intérêt et m’avoir jeté sous le bus” LES CLOCHES DES ENFERS Matt et Whitney provoquent le chaos au MAFS UK alors que le dîner se termine par un désastre

Entrées de dîner insolites

Érotème

À la télévision, il semble que les couples se rendent aux dîners lorsqu’ils sont prêts, mais Lara révèle que ce n’est pas le cas.

Elle a dit : « Oh mon dieu, c’est toute la journée. Nous sommes prêtes pour la coiffure et le maquillage à 9 heures du matin, puis nous sommes filmées en train de monter dans les voitures et emmenées sur les lieux.

«Tous les couples sont placés dans nos propres chambres séparées et attendent qu’on nous dise quand nous pouvons aller au dîner. Ils amènent un nouveau couple toutes les heures.

“Tu es très nerveux et j’étais presque toujours en dernier, ce qui est bizarre parce que tu pouvais entendre tout le monde rire et boire à travers les murs.”





Pendant ces longues attentes, Lara admet qu’elle a essayé de convaincre les producteurs de lui apporter de l’alcool.

Elle a dit: « Vous arrivez complètement sobre et tout le monde boit depuis des lustres. Je me souviens avoir supplié une fois l’équipage de me trouver un verre, mais ils ne l’ont pas fait.

“Souvent, j’étais assis là pour toujours, pensant ‘Jésus, il vaut mieux qu’il reste de la bière au moment où j’entre.'”

Lara a estimé que le seul avantage d’y aller plus tard était qu’elle « avait le contrôle » et qu’elle ne regrettait pas ses actions – mais ce n’était pas toujours le cas.

“Puis le lendemain matin, vous vous réveillez et pensez ‘S ***! Qu’est-ce que j’ai dit ou dit putain à cette personne ‘. Il n’y a pas de moments privés sauf dans les toilettes », a-t-elle ajouté.

Au départ, les acteurs sont ravis de se défouler et de partager des problèmes relationnels lors de dîners – cependant, cela change bientôt.

Lara a déclaré: “Au début, c’était génial parce que nous pouvions nous habiller et voir tout le monde, mais c’était comme une guerre émotionnelle, à la fin, tout le monde redoutait d’aller vers eux.

“Il y a toujours du drame ou du boeuf avec quelqu’un, la boîte de l’honnêteté est méchante et tout le monde est un peu ivre, pleure et devient très émotif.”

Lors du dernier dîner de Lara et Richie, ils sont arrivés dans des taxis séparés après une dispute, ce qui, selon elle, n’était pas leur décision mais celle des producteurs.

Elle a expliqué: «Il avait déménagé à ce moment-là et nous ne nous étions pas parlé, alors ils nous ont séparés et nous ont emmenés dans des voitures différentes.

“Ils ne voulaient pas que nous parlions de ce qui s’était passé hors caméra… et parce que je suis arrivé en dernier, je n’ai pas eu la chance de donner ma version de l’histoire.”

Modifications de la cérémonie d’engagement

E4

Lara dit que les scènes ont été intelligemment montées pour la cérémonie d’engagement[/caption]

Si les cérémonies d’engagement ne prennent qu’un petit extrait du show, elles durent toute la journée selon Lara.

“Ce sont des journées de tournage vraiment ennuyeuses car il faut être là à 9h30 du matin et partir vers minuit”, a-t-elle déclaré.

“Chaque couple a au moins une heure sur le canapé avec les experts, mais cela se réduit beaucoup.”

Elle dit que cela crée un espace de mauvaise communication après le montage des clips.

“Ils ne peuvent pas vous faire dire quelque chose que vous ne voulez pas”, a déclaré Lara.

“Mais ils peuvent découper des morceaux massifs dès le début d’une phrase et éditer les morceaux importants.

“Lors de notre cérémonie d’engagement, on aurait dit que je disais à Richie qu’il était trop pour moi pour la première fois, mais en réalité, je l’ai beaucoup dit.

“Dans le clip où il dit:” C’est la première fois que j’en entends parler “- c’était en réponse au fait que je m’excusais auprès de lui pour autre chose.”

Soirées secrètes hors champ

Les producteurs essaient d’empêcher les couples de socialiser hors caméra, car cela signifie que des scènes potentiellement importantes sont manquées.

Cependant, cela n’empêche pas le casting d’organiser des rassemblements sournois, que Lara compare à “Spring Break”.

“Ils essaient de décourager les gens d’entrer dans les chambres les uns des autres, mais il est difficile de contrôler un groupe d’adultes qui se faufilent dans les couloirs”, a déclaré Lara.

Notamment, l’une de ces parties a causé des problèmes après qu’il est apparu que quelqu’un “b ****ing” à propos de Chanita – et jusqu’à présent, le doigt a été pointé sur Thomas, April et Jess.

Lara a déclaré: “Avec l’affaire April et Thomas, qui sait qui a dit quoi. Je ne pense pas que nous saurons jamais la vérité. Même à la réunion, on en parlait encore.

«Dans le monde normal, vous avez des emplois et une vie normale, mais dans la série, ces gens sont votre monde, donc tout est renforcé.

“Cela finit par ressembler à une école secondaire où tout le monde bavarde, discute les uns des autres et se dispute.”

“Je me sentais comme un couple de blagues”

e4

Lara dit que la destination de lune de miel choisie pour elle et Richie lui a fait sentir qu’ils étaient “le couple de blagues”[/caption]

Bien que les choses ne se soient pas déroulées pour Lara, elle admet que le point le plus bas de l’expérience était en fait la lune de miel.

“Nous avons été envoyés en Allemagne, qui est un endroit formidable mais ce n’est pas un endroit auquel je penserais avec une romance”, a-t-elle déclaré.

« Nous aurions dû marcher sur la plage, nous allonger au bord de la piscine et prendre un verre. Au lieu de cela, nous étions dans le froid. Je déteste le froid, c’est pourquoi j’ai quitté le Canada.

« Il faisait très froid, il n’y avait nulle part où aller et c’était très intense parce que nous ne pouvions pas nous quitter pour avoir de l’espace.

“Cela m’a donné l’impression que nous étions le” couple de blagues “. J’ai été mis en place pour ressembler à un ab **** pendant ces vacances et comme si j’étais s *** ty avec Richie tout le temps.

“D’autres couples ont eu des boissons à la noix de coco et du champagne, alors que nous avons eu trois pommes. Je me suis senti trompé. Même quand je l’ai regardé à la télévision, je disais: “F *** ceci, f *** cela” dans ma barbe.

En savoir plus sur le soleil baguette magique Les gens réalisent à peine qu’ils ont mal utilisé les baguettes à bulles C’EST SERRÉ Kate Middleton ne jure que par un produit à 6 £ pour empêcher ses chaussures de glisser

Malgré les hauts et les bas, Lara dit qu’elle est heureuse d’avoir participé à l’expérience.

Elle a ajouté: «J’ai adoré chaque minute, même les mauvais jours où nous étions coincés dans un hôtel ****y. J’avais des sushis Deliveroo à la pression, donc je vivais ma meilleure vie.