J’ai quitté ma vie de reine de beauté pour rejoindre le front de la guerre en Ukraine – j’ai une balle prête pour Poutine

Une ANCIENNE reine de beauté qui a troqué sa vie glamour contre le front de la guerre d’Ukraine a averti qu’elle avait une balle prête pour Vladimir Poutine.

Evgenia Prokopenko, 35 ans, a dit au revoir à sa famille et à ses proches il y a six mois et s’est rendue dans les tranchées en tant qu’ambulancière pour aider les troupes ukrainiennes à combattre les forces de Poutine.

Evgenia, qui était reine d’Ukraine et finaliste de Miss Earth en 2012, a déclaré qu’elle avait vu des amis et des camarades mourir et que sa vie avait changé “drastiquement”.

Et si Evgenia rencontrait un jour Poutine, elle a dit qu’elle n’aurait “pas de mots” pour lui et “seulement une balle”.

“Je parle couramment le russe, mais je ne connais pas la langue de Poutine”, a-t-elle déclaré au Daily Star.

“Je ne sais pas dans quelle langue il est encore possible de le parler, car il refuse de comprendre toutes les langues de tous les pays développés du monde.

“Je n’ai pas de mots pour lui, car avec Poutine, nous devons agir, pas parler. Je n’ai qu’une balle pour lui.”

Evgenia, qui dirige également son propre cabinet d’avocats, a déclaré qu’elle et ses camarades avaient récemment libéré la ville d’Izyum de l’occupation russe alors que l’Ukraine poursuivait sa contre-offensive éclair.

Elle a déclaré: “Ce sont deux vies très différentes et opposées. Dans la vie civile, j’étais engagée dans des choses complètement différentes.

“J’avais ma propre entreprise, là-bas mon ‘uniforme’ était une tenue d’affaires avec des talons, à la guerre une tenue militaire grossière et des bérets.

“Ici, au front, je suis ambulancier. J’évacue les blessés des zones de combat. Nous prodiguons les premiers soins.”

Elle a ajouté: “Je n’aurais jamais cru, si quelqu’un m’avait dit il y a six mois que je serais dans les forces armées ukrainiennes, dormant dans des tranchées ou des sous-sols, sauvant les blessés sous le feu.

“Ma vie a radicalement changé il y a six mois.

“Quand le pire arrive – la blessure ou la mort de vos amis – il vous suffit de serrer les poings, de serrer les dents et de faire ce qui est nécessaire.”

Bien qu’elle ait échangé sa vie glamour contre l’effort de guerre, Evgenia a déclaré qu’elle gardait toujours une trousse de maquillage et du parfum avec elle partout où elle allait.

“Peu importe dans quelle tranchée de pirogue je me trouve, il y a toujours une trousse de maquillage avec un miroir et des parfums dans mon sac à dos militaire”, a-t-elle déclaré.

En mars dernier, une ancienne Miss Ukraine a été photographiée avec un fusil dans les bras alors qu’elle avertissait les envahisseurs russes : “Quiconque franchit la frontière sera tué”.

Anastasiia Lenna, représentante de l’Ukraine en 2015 au concours de beauté Miss Grand International, a partagé une publication sur les réseaux sociaux montrant qu’elle tenait une énorme réplique d’arme à feu.

“Tous ceux qui franchissent la frontière ukrainienne avec l’intention d’envahir seront tués !” a-t-elle déclaré dans une histoire Instagram à ses 97 000 abonnés.

Bien qu’on ne pense pas qu’elle soit en première ligne, Anastasiia a déclaré qu’elle voulait montrer « à nos femmes d’Ukraine [are] fort, confiant et puissant”.

Cela survient alors que l’assaut stupéfiant de l’Ukraine qui a libéré des milliers de kilomètres carrés de l’occupation russe a laissé les deux parties se demander si le blitz pourrait être le point de basculement de la guerre.

L’étonnante contre-attaque ukrainienne a pris les envahisseurs de Poutine par surprise et a envoyé des milliers de soldats russes terrifiés fuir pour sauver leur vie.

Pendant des mois, l’Ukraine a parlé d’une poussée dans le sud, à 250 milles de la dernière poussée, où des roquettes britanniques et américaines à longue portée ont été utilisées pour blitzer des ponts et des décharges de munitions pour isoler les forces russes.

Le résultat fut que les généraux russes renforcèrent leur front sud et laissèrent leur flanc nord exposé.

Mais la rapidité de l’effondrement russe dans le nord a pris les deux camps par surprise.

Le président Zelensky a salué les gains de ses forces en déclarant : « Nous avançons dans une seule direction – vers l’avant et vers la victoire.

