J’ai quitté ma femme pour un réfugié ukrainien… maintenant nous allons voyager dans le pays déchiré par la guerre – je pourrais sauver des centaines de vies

Un père BRITANNIQUE qui a largué sa compagne pour un réfugié ukrainien que sa famille hébergeait s’envole pour visiter le pays ravagé par la guerre.

Tony Garnett, 29 ans, estime que lui et sa petite amie Sofiia Karkadym peuvent eux-mêmes mettre fin à ce conflit sanglant et “sauver des centaines de vies”.

Le père de deux enfants sans emploi, photographié ici avec son ex Lorna, affirme que lui et Sofiia “pourraient sauver des centaines de vies” Crédit : NB PRESS LTD

Tony et sa partenaire Sofia se rendent dans son pays natal, l’Ukraine, pour sauver des vies et faire le bien Crédit : Louis Wood

L’ancien agent de sécurité – qui a limogé Lorna Garnett, 28 ans, dévastée, pour sa pression ukrainienne de 22 ans – a déclaré que le couple allait documenter le voyage fou sur Instagram et YouTube.

Le père de deux enfants au chômage a déclaré à Yorkshire Live: “Plus c’est long [the war] continue car il y aura alors plus de morts – et certains pourraient être arrêtés avec cette aide.

“Je pourrais sauver des centaines de vies.

“Même si je sauve la vie d’une personne, cela en vaut la peine pour moi.”

Tony veut collecter 10 000 £ pour l’Ukraine avant de se rendre dans le pays pour distribuer lui-même les fonds.

On ne sait pas exactement quand Tony et Sofia – qui veulent se marier – partiront, ni combien de temps ils prévoient de rester.

Et on ne sait pas exactement ce que le duo adoré fera dans la patrie de Sofia.

Il a ajouté: “C’est la bonne chose à faire. Les gens font des dons à l’Ukraine mais ils ne voient pas où va cet argent.

“Je veux collecter des fonds pour les personnes qui s’occupent des orphelins et de tous ceux qui ont été blessés. Je veux voyager là-bas moi-même et documenter qui j’aide. Sofia ira avec moi.

“J’ai vu toute l’ampleur des choses depuis ma rencontre avec Sofia et je pense que les gens ont besoin de cette aide. Ce n’est pas un jeu. Je dois maintenant utiliser mon influence pour faire ce qu’il faut.”

Sofia, qui a fui la ville de Lviv au début de la guerre d’Ukraine, a précédemment déclaré au Sun : “Dès que je l’ai vu, je l’ai aimé.

“Ça a été très rapide mais c’est notre histoire d’amour. Je sais que les gens vont penser du mal de moi mais ça arrive.

“Je pouvais voir à quel point Tony était mécontent.”

Depuis que le couple s’est lié, leur vie a changé pour toujours.

Tony a déplacé une autre femme et son petit ami d’Ukraine dans sa nouvelle maison après avoir déménagé avec Sofia.

Le père de deux enfants a maintenant Sofiia Rastorhuieva, 19 ans, et son petit ami Illia Tronevych, 18 ans, avec lui à Bradford, dans le West Yorkshire.

Tony a également reçu une ordonnance restrictive pour rester à l’écart de son ex Lorna après l’avoir prétendument bombardée de messages abusifs.

Pour ajouter au chaos, Sofia a souffert d’une infection oculaire en Allemagne alors qu’elle se rendait au Royaume-Uni, la laissant partiellement aveugle.

Tony agit maintenant en tant que soignant pendant qu’elle se rétablit.

Lorna Garnett, qui avait changé son nom de famille par acte de vote pour correspondre à celui de Tony mais n’est pas mariée avec lui, avait précédemment déclaré dimanche au Sun que Sofiia porterait des hauts décolletés et du maquillage pour impressionner Tony.

Elle a ajouté: «Elle a jeté son dévolu sur Anthony dès le début.

« Elle a décidé qu’elle le voulait et elle l’a pris.

« Je ne comprends tout simplement pas comment il a pu gâcher tout ça pour une femme qu’il connaît depuis quinze jours. La vie que j’ai connue est brisée.

« Je n’empêcherais jamais personne d’accueillir des réfugiés. C’est une crise en Ukraine et les gens comme moi voudront avoir le cœur d’aider ceux qui en ont besoin.”

La mère nouvellement célibataire a déclaré qu’elle se sentait comme la “troisième roue” de son ancienne relation et “indésirable dans sa propre maison”.

Le père fortement tatoué a déclaré au Sun : « Nous planifions le reste de notre vie ensemble.

“Nous sommes désolés pour la douleur que nous avons causée, mais j’ai découvert une connexion avec Sofia comme je n’en ai jamais eu auparavant.”