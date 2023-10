Mais ce n’est que lorsque j’ai quitté New York pour m’installer à Paris en 2011 que j’ai remarqué le moteur de la façon dont vivent les Français. C’est appelé joie de vivre, et cela signifie la « joie de vivre ». Les Parisiens trouvent de la joie dans ce qu’ils mangent, où ils vont, les conversations qu’ils ont et la façon dont ils passent leur temps.

Si nous abordons les courses alimentaires comme une activité sociale, non seulement nous renforcerons notre sentiment de communauté et de bien-être mental, mais nous apprendrons également à créer des repas sains et délicieux à partir des personnes que nous rencontrons.

En France, l’endroit où vous achetez votre nourriture compte autant que la nourriture elle-même. J’adore demander des recommandations au fromager local. Il m’aidera à choisir parmi une variété de fromages et me laissera en goûter quelques-uns.

Mais les Français se réunissent régulièrement et dînent souvent en famille et entre amis autour de la table. Les repas du week-end sont notoirement longs. En 2010, l’UNESCO a reconnu le repas français comme un “Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.”

Ces professionnels travaillent un certain nombre d’heures par an, et le gouvernement leur verse un salaire pour le reste, afin qu’ils aient le temps de créer.

Les Parisiens se réunissent régulièrement et les happy hours et les repas se prolongent jusque dans la nuit.

La recherche de la beauté est également encouragée par d’autres désignations — « Village le plus charmant », « Jardin le plus remarquable » — célébrant tout, de l’architecture aux espaces verts.

Je suis heureusement un travail en cours. J’ai progressivement adopté une nouvelle attitude de soin de soi inspirée de la culture française, dans laquelle le style, la beauté et le bien-être mental général découlent du plaisir, de la préservation et du sentiment. bien dans ma peau (“bien dans sa peau”).

Avance rapide de vivre parmi les Français, et je me suis rasé la tête, j’ai remplacé mon obsession des vêtements de créateurs par une passion pour les assiettes anciennes et j’ai changé d’avis sur le fait de passer sous le bistouri pour modifier mon nez.

J’ai déménagé à Paris avec des lentilles de contact vertes et un tissage à 700 $. Jusque-là, j’avais convoité le corps long et maigre de Naomi Campbell.

Plaisir (« plaisir ») est un mot que j’entends ou que j’utilise tous les jours.

Les Français suivent un principe de plaisir tacite selon lequel nous pouvons tous bénéficier de l’apprentissage : si quelque chose ne leur plaît pas, ils ne le feront pas.

Et si quelque chose fait apportez-leur du plaisir, ils ne se sentiront certainement pas coupables de l’avoir fait.

Vous n’avez pas besoin de compartimenter votre plaisir à certains moments ou moments. Pour adopter cet état d’esprit français, ne soyez pas si extrême ni dur avec vous-même. Embrassez la joie partout où vous la trouvez.

