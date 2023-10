J’ai quitté le Real Madrid parce que j’étais tenté par le « grand » projet de football de l’Arabie Saoudite, déclare Karim Benzema

Karim Benzema a été séduit par « l’immense projet » de l’Arabie Saoudite et par le fait qu’il s’agit d’un pays musulman lorsqu’il a décidé de mettre fin à un passage chargé de trophées avec le Real Madrid pour rejoindre Al-Ittihad, a déclaré mercredi l’attaquant français.

Benzema est devenu l’un des nombreux grands noms à rejoindre la Saudi Pro League lorsqu’il a rejoint Al-Ittihad en tant qu’agent libre en juin, signant un contrat d’une valeur de plus de 100 millions d’euros (106 millions de dollars) après avoir mis fin à son brillant séjour de 14 ans à Réel.

Il a été rejoint par son compatriote et vainqueur de la Coupe du monde N’Golo Kante, le milieu de terrain brésilien Fabinho et l’ailier portugais Jota alors qu’Al-Ittihad se démenait pour tenter de conserver son titre de champion au milieu d’une concurrence féroce de la part de challengers dépensiers.

« Lorsque le projet de football a démarré ici, cela semblait être un projet énorme à tous égards, et je voulais en faire partie et contribuer à faire progresser le football en Arabie Saoudite, et c’est l’une des raisons qui m’a poussé à venir ici », » Benzema a déclaré dans une interview avec la Saudi Pro League, publiée sur la plateforme de messagerie X.

« De plus, l’Arabie Saoudite est un pays musulman et ils m’ont accueilli à mains ouvertes et je me suis immédiatement senti aimé. En tant que musulman, quand on est à La Mecque, on se sent en paix… c’est un endroit exceptionnel.

Benzema a marqué trois buts en sept matches de championnat cette saison et délivré deux passes décisives.

« Il y a beaucoup de passion et d’histoire du football ici et je suis content du niveau du jeu. Je suis vraiment surpris par le niveau en Arabie Saoudite car en Europe, nous ne regardons pas beaucoup de matchs de football ici », a ajouté le joueur de 35 ans.

« Mais maintenant, il y a beaucoup de gens (en Europe) qui regardent le championnat saoudien après l’arrivée de nombreux grands noms. »

Al-Ittihad occupe la quatrième place du classement avec 19 points, à quatre de retard sur le leader Al-Hilal.

