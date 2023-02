J’ai quitté le Parti travailliste parce qu’ils ne se soucient pas de la classe ouvrière – mes collègues conservateurs peuvent les convaincre s’ils suivent mon plan

Il y a CINQ ans, j’ai failli ranger tous ces trucs politiques.

J’avais fait campagne pour le Brexit mais j’étais coincé dans un parti travailliste qui refusait de respecter le résultat.

Le député de Lee Anderson dit que Rishi Sunak peut gagner les élections générales Crédit : PA

Lee Anderson se dit terrifié à l’idée d’un gouvernement travailliste Crédit : Alamy

Comme beaucoup de Leavers, je me disais : « Quel est l’intérêt de voter ?

Tout cela a été aggravé par le comportement du parti que je représentais.

Être dans le Parti travailliste était, comme l’a dit la députée Rosie Duffield, comme être dans une relation abusive.

Rien n’était jamais assez bien – il s’agissait de contrôler ce que vous pensiez et ce que vous disiez.

Le débat ou le désaccord n’était pas autorisé et nous étions encouragés à montrer une haine viscérale envers les conservateurs.

Il ne fait aucun doute que le Parti travailliste est le vrai méchant parti.

La culture travailliste est toxique, mais quand je suis parti, il était devenu clair pour moi que le parti avait tourné le dos aux personnes qu’il était censé soutenir – la classe ouvrière.

C’est un parti qui s’intéresse plus à Karl Marx qu’à l’immigration clandestine, plus au communisme qu’au coût de la vie, et plus aux pronoms qu’aux priorités du peuple.

Je sais ce que c’est que de lutter

N’oubliez pas qui tire vraiment les ficelles.

Lorsque les politiciens travaillistes ne répètent pas les dernières lignes de leurs payeurs syndicaux, ils apaisent leurs 400 000 militants.

Rappelez-vous, ce sont les libéraux marxistes de la classe moyenne et loufoques qui ont rejoint le parti juste pour élire Jeremy Corbyn à la tête.

Leurs membres n’ont rien de commun avec la base traditionnelle du Labour, la classe ouvrière.

Leurs membres veulent renverser le Brexit et nier la démocratie.

Ils se soucient plus du Hamas, du Venezuela et de Cuba que d’Halifax, des Valleys et de Cleethorpes.

Ils endossent la politique identitaire et ont réveillé les tendances Twitter qui cultivent la culture de l’annulation.

Quand j’ai contesté cela au Parti travailliste, j’ai été traité de raciste.

Lorsque j’ai défié les listes électorales réservées aux femmes, j’ai été qualifiée de sexiste.

Pendant ce temps, Keir Starmer ne peut même pas dire ce qu’est une femme.

Et quand j’ai contesté l’idée que quelqu’un avec 30 000 £ ne devrait pas avoir besoin de compter sur les banques alimentaires, j’ai été fustigé comme “déconnecté”.

Ils se fichaient que j’aie été mère célibataire pendant 17 ans avec deux garçons.

Je sais ce que c’est de mettre ses cinq derniers sous dans le compteur d’essence, de devoir vendre sa voiture parce qu’on n’en a pas les moyens. Je sais ce que c’est que de lutter.

L’idée d’un gouvernement travailliste me terrifie.

Alors que je suis assis sur les bancs verts de la Chambre des communes en regardant l’opposition, cela me rappelle que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les garder là car ils ont des centaines de députés potentiels qui attendent les prochaines élections et qui sont sans aucun doute les mêmes. de type of-touch qui conduira notre grand pays dans le sol tout en s’excusant pour chaque partie de notre histoire.

Ce n’est pas parfait, mais le parti conservateur autorise la liberté d’expression et encourage la responsabilité personnelle.

La semaine dernière, avant que le Premier ministre Rishi Sunak ne me nomme, j’ai été interviewé par un magazine.

Je leur ai dit que je pensais que nous devrions avoir la peine de mort pour des gens comme les terroristes qui ont tué Lee Rigby.

La réponse était prévisible et révélatrice.

Les médias londoniens, les gens avec des hashtags et des drapeaux dans leurs biographies Twitter et les politiciens de gauche ont été scandalisés par ce qui est, dans mon coin de pays, une opinion complètement dominante.

En revanche, mes patrons – le Premier ministre et président du Parti conservateur – ont déclaré que même s’ils n’étaient pas d’accord avec moi, le parti était une large église et que j’exprimais à peine une opinion marginale.

C’est pourquoi j’ai trouvé ma place naturelle chez les conservateurs.

Fier d’être membre du Parti conservateur

Sous Rishi, nous avons donné le feu vert pour ouvrir une nouvelle mine de charbon, malgré toutes les bêtises débitées par les écolos comme Ed Miliband.

Et le Premier ministre a promis d’introduire une nouvelle législation pour empêcher les immigrants illégaux de demander l’asile.

Ce genre de politiques est une douce musique aux oreilles des conservateurs comme moi et des nouveaux électeurs conservateurs de 2019.

En tant qu’ancien mineur de charbon, j’ai fait un voyage des mines au Parlement.

Je suis fier d’être membre du Parti conservateur et encore plus fier d’appeler les députés conservateurs mes amis.

Et maintenant, en tant que vice-président du parti, je peux utiliser les leçons que j’ai apprises en cours de route pour empêcher les travaillistes de Downing Street.

Nous avons 18 mois pour réduire de moitié l’inflation, faire croître l’économie, réduire la dette, réduire les listes d’attente du NHS et arrêter les petits bateaux.

Faites tout cela correctement et je prédis cinq autres années pour nous, laissant les fous travaillistes à la place qui leur revient sur les bancs de l’opposition.

J’aurais seulement aimé quitter le parti travailliste plus tôt.