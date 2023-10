J’ai quitté la vie sur terre pour vivre sur la mer. Les gens disent que c’est des milliards de fois mieux que la course effrénée, mais ce n’est pas facile.

Une FEMME a révélé comment elle avait abandonné sa vie sur terre pour vivre dans la mer, mais a admis que ce n’était pas aussi facile que la plupart des gens le pensent.

Terysa a utilisé YouTube pour mettre en lumière le côté difficile de la vie en bateau et les réalités qui passent souvent sous silence.

Terysa vit sur un bateau avec son partenaire Nick Crédit : Youtube/sailingrubyrose

Le couple s’est rendu sur YouTube pour révéler la réalité de la vie en mer. Crédit : Youtube/sailingrubyrose

Nick a été vu en train d’effectuer des tâches ménagères sous une pluie battante. Crédit : Youtube/sailingrubyrose

La femme australienne a partagé un clip sur sa chaîne intitulé : « Qu’est-ce que c’est VRAIMENT vivre sur un bateau » alors qu’elle parlait de ses aventures en naviguant autour du monde à plein temps.

« Nous vous montrons les réalités de la vie sur un bateau », a-t-elle écrit en légende.

« Tous les jours ne sont pas pleins d’aventures. En fait, la plupart du temps, nous nous contentons de rester maîtres de nos tâches et des tâches quotidiennes que nous devons accomplir pour prendre soin de nous et de notre bateau ».

Terysa a commencé sa vidéo révélatrice en partageant une photo d’elle se préparant à plonger de son bateau et dans les eaux bleues.

Mais elle a révélé qu’il ne s’agit pas d’une activité quotidienne comme on le croit généralement, car elle doit passer du temps à faire « des choses quotidiennes habituelles que tout le monde fait dans sa vie ».

Elle a ensuite partagé un aperçu de la pluie battante alors qu’elle et son partenaire, Nick, étaient coincés amarrés dans une marina de La Rochelle en France.

Et alors qu’ils attendaient qu’une fenêtre météo s’ouvre pour pouvoir avancer, ils ont réalisé qu’ils avaient une pile de tâches à accomplir.

Les croiseurs habitables ont commencé leur journée à 7h20 avec un café, debout près de la fenêtre de leur cuisine donnant sur le ciel sombre et gris.

Terysa est ensuite passée à la lessive, mais a eu des problèmes avec sa « machine à laver chinoise bon marché » à bord du bateau.

Nick a expliqué qu’en raison de problèmes avec la machine, ils ont été obligés d’utiliser un « grand seau » pour laver leurs vêtements.

Alors que les deux hommes étendaient leur linge, les vents violents ont fait craindre à Terysa que les vêtements ne s’envolent.

Nick et Terysa se sont battus contre les éléments et ont finalement fait leur vaisselle sur leur ligne.

À midi, le couple préparait son déjeuner dans leur petite cuisine : un plat de tortellini.

Nick a expliqué que parce que c’était « à lui seul le meilleur plat d’urgence car il est rapide, facile et savoureux », c’est le repas parfait à prendre en vivant sur la mer.

Le temps s’éclaircissant vers 15 heures, le couple a commencé le « ravitaillement », ce qui signifie qu’ils ont réalisé une épicerie.

Mais ce n’était pas aussi simple que de se rendre au magasin local et de récupérer les produits de première nécessité, car Nick devait procéder à des ajustements sur le bateau avant de pouvoir le laisser à quai.

Les deux hommes ont ensuite dû descendre du bateau et descendre une planche pour rejoindre la zone continentale de La Rochelle.

Lorsqu’ils sont arrivés à l’épicerie, Terysa a expliqué que « vivre sur un bateau signifie que l’espace de stockage est toujours limité ».

Les plaisanciers n’ont qu’un seul petit réfrigérateur à chargement par le haut sur leur plan d’eau, sans congélateur et seulement quelques petits placards.

« Cela signifie que nous n’achetons généralement que suffisamment de nourriture fraîche pour quelques jours, même si nous avons toujours des tortellinis d’urgence à bord, juste au cas où », a déclaré Terysa.

Vers 18h20, les deux hommes se sont rendus en ville pour se récompenser avec une bière fraîche après avoir affronté les mauvaises conditions de la journée tout en accomplissant leurs tâches.

Ce message perspicace a accumulé 4 200 likes et plus de 370 commentaires de téléspectateurs stupéfaits.

L’un d’entre eux a écrit : « C’est toujours environ un million de fois mieux qu’une journée au bureau. Depuis que j’ai vu ma caisse de retraite s’envoler sans moi ces dernières semaines, je vais vivre par procuration grâce à vos gars pendant un bon bout de temps. «

Un autre a déclaré : « Merci de nous avoir permis de nous sentir comme faisant partie de l’équipage et de participer à vos aventures. La voile a été un de mes rêves de toute une vie, mais la vie avait une façon de nous gêner. Donc, pour nous tous, nous sommes restés coincés. ici sur terre, merci. Bon vent ».

Un troisième a ajouté : « C’est bien de voir l’ordinaire et l’ennuyeux à bord. C’est ce qui fait que la vie et les relations fonctionnent et que les moments spéciaux sont spéciaux ».

En raison du stockage très limité à bord, le couple fait attention à la quantité qu’il achète. Crédit : Youtube/sailingrubyrose