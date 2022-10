J’ai quitté la Grande-Bretagne pour aider à nettoyer l’Ukraine des bombes russes non explosées et des munitions réelles larguées par les troupes de Poutine

Un expert BRITANNIQUE en déminage a mis sa vie en jeu pour aider à dégager la riposte ukrainienne.

Chris Garrett a passé la guerre à faire exploser des obus d’artillerie et des munitions réelles larguées par les troupes de Vladimir Poutine en retraite.

L’expert britannique en déminage Chris Garrett aide à sauver des vies et des membres en Ukraine Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Chris est formé pour manipuler les balles réelles larguées par les forces russes Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Il a été parmi les premiers dans les villes massacrées de Bucha et Irpin et a travaillé 24 heures sur 24 à la suite de la bataille de l’aéroport de Hostomel.

Chris, 38 ans, attend maintenant de rejoindre les troupes ukrainiennes qui avancent alors qu’elles tentent de reprendre Kherson.

L’ancien arboriculteur de l’île de Man a déclaré: «Je suis beaucoup plus à l’aise d’être à l’avant ou à proximité, où je peux me déconnecter et continuer la tâche.

«Avec une mine terrestre ou un explosif, soit c’est stable, soit ça explose – il n’y a pas d’intermédiaire.

“Il semble que je sois meilleur pour faire exploser les choses que pour entretenir des relations.”

Chris, connu sous le nom de Swampy, a brièvement servi dans l’armée à l’adolescence.

Il a appris à nettoyer les mines antipersonnel en Asie du Sud-Est en 2014.

Plus tard cette année-là, il s’est rendu en Ukraine après l’incursion de la Russie en Crimée.

Il a ensuite été “épinglé comme ennemi public n°1” par Moscou après avoir été filmé avec le régiment Azov à Marioupol.

La chaîne de télévision Russia Today a déclaré que c’était la preuve que des “mercenaires américains” étaient là – et Chris a ensuite découvert que ses comptes de médias sociaux avaient été piratés.

Il est revenu au Royaume-Uni en 2017, mais est retourné en Ukraine quatre jours seulement après l’invasion de Poutine en février.

Chris a ajouté : “Je n’avais vraiment pas l’intention de revenir, je ne m’attendais pas à ce que les Russes fassent ce qu’ils ont fait, mais j’ai une compétence très difficile à entraîner en peu de temps et il n’y a pas beaucoup de nous qui voulons faire du bénévolat pour faire ce que nous faisons gratuitement.

Il a d’abord mis en place un centre logistique dans la ville occidentale de Lviv, puis a déplacé ses opérations à Kyiv lorsque les Russes se sont retirés, travaillant avec la police ukrainienne pour nettoyer les zones civiles des explosifs.

Depuis lors, il a déplacé plus de 80 tonnes d’artillerie – des grenades à main aux roquettes des hélicoptères de combat.

Chris a également transmis ses compétences à environ 2 000 membres des forces armées ukrainiennes.

Il a déclaré : « Dans des endroits comme Kyiv, Bucha, Irpin et Hostomel, le volume de munitions non explosées était hors d’échelle.

« Nous nous efforçons maintenant de regagner du territoire aux Russes et la prochaine ligne de front sera Kherson.

“Même si vous ne sauvez que la jambe d’une personne, je suis content de ça.”

Chris dit qu’il a formé environ 2 000 membres des forces armées ukrainiennes. Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Chris prévoit d’utiliser ses compétences rares sur la ligne de front de Kherson alors que les forces ukrainiennes avancent Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd