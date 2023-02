J’ai quitté la France à cause d’un emploi du temps ‘étouffant’

Raphael Varane a annoncé jeudi sa retraite du football international. Manuel Reino Berengui/Defodi Images via Getty Images

Raphael Varane a déclaré qu’il avait pris sa retraite du football international avec la France parce que le calendrier “surchargé” était “étouffant”.

Varane, 29 ans, a annoncé jeudi sa retraite de la France après avoir fait 93 sélections pour son pays. Le défenseur de Manchester United détient le 13e plus grand nombre d’apparitions de tous les temps pour le pays.

Il a aidé son équipe à atteindre la finale de la Coupe du monde en décembre et faisait également partie de l’équipe qui a remporté le tournoi en 2018.

Suite à sa décision de démissionner de ses fonctions avec la France, Varane a frappé le calendrier implacable.

“J’ai tout donné, physiquement et mentalement” il a dit à Canal Plus. “Mais le plus haut niveau, c’est comme une machine à laver, tu joues tout le temps et tu ne t’arrêtes jamais.

“Nous avons des horaires surchargés et jouons sans arrêt. En ce moment, j’ai l’impression d’étouffer et que le joueur engloutit l’homme.”

Varane est un membre clé de l’équipe de France depuis ses débuts internationaux en 2013.

Son annonce est intervenue quelques semaines seulement après que le gardien et capitaine français Hugo Lloris, vainqueur de la Coupe du monde, a annoncé sa retraite du football international à l’âge de 36 ans.

L’ancien coéquipier du Real Madrid, Thibaut Courtois, a critiqué l’UEFA en 2021 pour la programmation, affirmant que les joueurs étaient traités comme des “robots” dans un calendrier de football chargé.