J’ai quitté Gaza pour le travail et je ne peux plus y retourner. Le regarder saigner de loin est un cauchemar.

Ma famille a évacué la ville de Gaza, mais la maison de ma sœur a ensuite été détruite lors des frappes aériennes israéliennes. Chaque jour qui passe, je me demande à quoi je retournerai lorsque je serai autorisé à rentrer chez moi.

Je suis né, j’ai grandi et je vis à Gaza. J’ai récemment réussi à obtenir un permis presque impossible à obtenir auprès des autorités israéliennes et j’ai quitté Gaza pour assister à des réunions dans le cadre de mon travail. Je devais revenir le 11 octobre. Cela ne s’est jamais produit.

Regarder le carnage depuis l’extérieur de Gaza a été l’expérience la plus difficile de ma vie. Je n’arrive pas à dormir et je passe des journées entières avec un mal de tête lancinant, et je ne suis pas entièrement sûr de comment je fonctionne. Je passe mes nuits éveillée, seule dans une pièce, ne m’accrochant qu’aux messages rassurants de ma famille : « Nous sommes toujours en vie ».

Plus de 9 500 personnes à Gazadont beaucoup de civils et d’enfants, auraient été tués au cours des bombardements incessants d’Israël qui ont suivi l’attaque meurtrière du Hamas au cours de laquelle plus de 1 400 personnesdont beaucoup de civils et d’enfants, ont été tués et plus de 240 ont été pris en otages.

J’étais dans une chambre d’hôtel en Jordanie le 7 octobre, attendant que les autorités israéliennes autorisent mon retour chez moi lorsque le cauchemar a commencé. Regarder cela se dérouler de loin me brise le cœur. Les civils et les enfants doivent toujours être protégés.

Je me sens impuissant maintenant, alors que je regarde les forces israéliennes larguer des milliers de bombes sur un petit territoire de 140 milles carrés. langue de terre c’est là que vivent plus de 2 millions de personnes. Je sais qu’il n’y a nulle part où s’échapper ; il n’y a pas d’abris ni d’endroits sûrs. Bâtiments résidentiels, mosquées, grandes sections de réfugié des camps, des écoles utilisées comme abris d’urgence et des pâtés de maisons entiers ont été réduits en ruines.

Le 13 octobre, Israël a émis un ordre impossible à mettre en œuvre pour que plus d’un million de personnes fuient le nord de la bande de Gaza.

La maison de ma sœur a été détruite, ma famille divisée

Les membres de ma famille, qui vivent dans la ville de Gaza, n’avaient nulle part où aller dans le sud, alors ils ont désespérément emballé les quelques affaires qu’ils pouvaient transporter et ont fui vers le centre de Gaza, mais toujours dans la zone d’évacuation, où vivent mes sœurs.

Le 19 octobre, mon père de 79 ans, ma mère de 71 ans, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces ont évacué la maison de ma sœur, alors que les forces israéliennes pilonnaient la zone. Après avoir erré dans les rues pendant des heures au milieu de bombardements incessants, ils ont découvert que la maison de ma sœur avait été détruite.

Ma famille est désormais divisée entre des proches vivant dans une autre zone du centre de la bande de Gaza. J’aimerais qu’ils puissent être tous ensemble, mais je suis un peu rassuré de savoir qu’au moins je ne les perdrai pas tous en un instant, comme tant d’autres familles ont été anéanties.

Chaque jour qui passe, j’ai l’impression que la liste de mes contacts sur mon téléphone diminue avec les journalistes et les personnes que je connais tués. Combien de mes collègues et voisins vais-je perdre encore ?

L’autre jour, j’ai appelé un de mes amis qui souffre d’un handicap physique et qui s’est réfugié dans un logement surpeuplé. Office de secours et de travaux des Nations Unies école, dans la zone d’évacuation. Malgré beaucoup de bruit de fond, elle m’a dit : « J’ai perdu mon fauteuil roulant. Si on nous ordonne d’évacuer, je ne pourrai pas courir comme tout le monde. Je suis tellement terrifiée.

Que leur arrivera-t-il lors d’une invasion terrestre ?

Je parle à ma famille chaque matin, chaque soir et entre les deux parce que je veux savoir qu’ils sont toujours en vie. Ma sœur m’a demandé de ne pas m’inquiéter si je n’ai pas de nouvelles de leur part, car ils n’auront peut-être aucun endroit où recharger leur téléphone depuis qu’Israël a coupé l’électricité à Gaza.

Cependant, je n’ai pas pu m’empêcher de m’inquiéter lorsque Gaza a connu une panne de télécommunications Les 27 et 28 octobre, qui ont coupé la quasi-totalité de la population de Gaza les unes des autres, des services d’urgence et du monde extérieur. J’ai envoyé des SMS à tous les membres de ma famille, mais sans succès. Entendre à nouveau leurs voix le 29 octobre a fait pleurer de soulagement.

Nos souffrances à Gaza n’ont pas seulement commencé avec la réponse israélienne au 7 octobre

Aussi difficiles qu’aient été ces derniers jours, nos souffrances n’ont pas commencé avec la réponse israélienne du mois dernier. Depuis plus de 15 ans, les autorités israéliennes imposent des restrictions drastiques à la circulation des personnes et des biens, ce qui, aux côtés des restrictions égyptiennes, a transformé Gaza en une prison à ciel ouvert.

En 2021, mon organisation, Human Rights Watch, a déterminé qu’elle faisait partie du programme des autorités israéliennes. crimes contre l’humanité de l’apartheid et de la persécution. La fermeture comprend une interdiction généralisée de voyager, en dehors de dérogations étroites, empêchant les étudiants, professionnels, artistes, athlètes et autres palestiniens de partir.

Même ceux qui bénéficient d’exemptions étroites à la fermeture, comme ceux qui ont besoin de soins médicaux vitaux, sont confrontés à des restrictions. La majorité des personnes de moins de 30 ans n’ont jamais quitté Gaza. En fait, le la première fois que je quitte Gaza il y a cinq ans, j’avais 31 ans.

J’ai survécu à plusieurs escalades antérieures et j’ai ensuite interrogé de nombreuses victimes. Parents qui ont perdu des enfants. Des personnes handicapées qui ont eu du mal à fuir les attaques.

Ce que j’ai appris de ma propre expérience et de celle des personnes que j’ai interviewées, c’est que les problèmes de santé mentale que nous avons subis ne finissent jamais. Le bruit des explosions et les sentiments de mort autour de moi sont des souvenirs qui ne me quitteront jamais.

La coupure par Israël de l’électricité, de l’eau, de la nourriture, d’Internet et du carburant à Gaza a amené les services essentiels de santé, d’eau et d’assainissement au bord de l’effondrement. Les puits de pompage d’eau de la région sont mis hors service en raison de la panne d’électricité. L’eau n’arrivant pratiquement pas à Gaza, de nombreux habitants dépendent des eaux souterraines, qui sont extrêmement impropres à la consommation humaine.

Alors que les camions d’aide ont été autorisés à passer par le terminal de Rafah avec l’Égypte ces derniers jours, elle est malheureusement insuffisante pour répondre aux besoins de la population de Gaza.

Une de mes amies m’a envoyé un texto pour me dire que sa famille n’avait plus de nourriture et qu’elle avait utilisé le dernier argent dont elle disposait pour acheter de l’eau pour ses enfants.

J’attends toujours que ce cauchemar se termine et puisse rentrer chez moi. Mais chaque jour qui passe, je me demande vers quoi je vais retourner – si la Gaza que je connais sera toujours là. Le monde doit agir avant qu’il ne soit trop tard.