J’ai quitté EastEnders à cause de l’échec des patrons à s’occuper de Danniella Westbrook et Paul Nicholls, révèle une ancienne star

JACQUELINE Leonard sait une chose ou deux sur ce que c’est que dans les coulisses de certains de nos plus grands feuilletons.

L’actrice a fait un retour à Coronation Street cette semaine en tant que glam Linda Hancock, mais les fans d’EastEnders se souviendront également d’elle avec tendresse en tant que matriarche d’Albert Square des années 1990, Lorraine Wicks.

Inconnu, clair avec bureau photo

Jacqueline Leonard, ex-star d’EastEnders, a rejoint Coronation Street[/caption] AP : Association de la presse

Jacqueline dit qu’il était difficile de voir Danniella Westbrook lutter contre sa toxicomanie très publique[/caption] Bbc

Jacqueline a travaillé en étroite collaboration avec l’acteur Paul Nicholls, qui a joué son fils à l’écran Joe[/caption]

Jacqueline a travaillé sur l’émission de la BBC quand elle attirait plus de 15 millions de téléspectateurs et l’attention du public était si intense qu’elle se souvient avoir été poursuivie par des fans et des paparazzi.

Mais elle admet que la vie dans les coulisses n’a pas toujours été rose.

Dans une conversation exclusive, Jacqueline a abordé les récentes affirmations de l’ancienne star d’EastEnders, Rita Simons, selon lesquelles la série pourrait parfois être « toxique » hors caméra.

Elle dit: «Je n’ai pas personnellement ressenti la toxicité décrite par Rita, mais je pouvais voir que cela se produisait. Il y avait définitivement une hiérarchie sur le plateau et je me suis simplement tenue à l’écart de cela. Mais après un certain temps à regarder cela, il était temps pour moi de passer à autre chose.

Jacqueline a travaillé en étroite collaboration avec l’acteur Paul Nicholls, qui a joué son fils Joe à l’écran, et elle admet qu’il était difficile de regarder des stars comme lui et Danniella Westbrook lutter contre leur toxicomanie très publique.

« Personne ne s’est vraiment occupé des jeunes acteurs comme Paul et Danniella », dit-elle. « Ils s’attiraient des ennuis et en tant que mère, j’ai trouvé cela difficile à regarder. »

Et c’était l’une de ses raisons de quitter EastEnders.

Jacqueline ajoute : « Je n’aimais pas ce que je voyais. J’en avais assez. Je partais sur un high mais il était définitivement temps pour moi de partir.

Avance rapide de près de trois décennies et la star du feuilleton insiste sur le fait que les choses dans le monde de la télévision sont différentes – à tel point qu’elle espère que son court séjour sur les pavés de Weatherfield se transformera en quelque chose de plus permanent.

Elle dit : « J’ai adoré revenir à Corrie. Je suis continuellement reconnaissant que ce personnage continue d’aller et venir. J’adorerais rester dans les parages, et le scénario pourrait se dérouler de tant de manières différentes.

‘VIEILLES, C’EST ANITA ANITA Dobson est une véritable légende d’EastEnders, ayant joué la propriétaire Angie Watts. Mais elle n’était pas le premier choix pour le rôle – avec des inquiétudes quant à son apparence jeune – et n’a été recrutée qu’à la dernière minute après que l’ex-patron du feuilleton eut changé d’avis. Anita dit: «Ils ont choisi quelqu’un d’autre comme Angie Watts. Elle avait commencé à filmer ces petites bandes-annonces. « Puis à l’avant-dernière heure, Julia Smith, la productrice exécutive, a décidé qu’elle n’avait pas raison. « Alors ils l’ont laissée partir et la recherche a commencé pour trouver Angie Watts. » Sur le podcast Tea With Twiggy, elle a ajouté: « Au départ, ils ont dit: » Non, non, elle n’a pas l’air assez vieille. « Donc, cette fois, ils m’ont hébergé à nouveau et j’avais manifestement suffisamment vieilli en six mois. »

HEUREUX DE VOUS VOIR…

TROIS nouveaux gladiateurs télévisés ont été annoncés avant le grand retour de la série – et l’un d’entre eux est littéralement un géant.

Le pompier devenu bodybuilder Jamie Christian Johal, qui mesure 6 pieds 5 pouces, fera peur aux prétendants lorsque le redémarrage commencera à tourner le mois prochain.

Jamie, qui sera surnommé Géant, déclare : « J’ai l’impression que tout dans la vie m’a conduit ici.

« Je suis honoré de faire partie de cette émission emblématique que j’ai regardée quand j’étais enfant.

« J’apporterai ma stature de géant et ma personnalité, donc les prétendants feraient mieux de se préparer ! »

Un autre bodybuilder, Matt Morsia, a été dévoilé en tant que Legend et l’ancienne athlète de bobsleigh olympique de l’équipe GB Montell Douglas fait ses débuts en tant que Fire. Plus tôt ce mois-ci, Fury (Jodie Ounsley) et Steel (Zack George) ont été annoncés comme faisant partie de la nouvelle génération de Gladiators.

TOUR DES PAVÉS CORONATION Street étend massivement ses tournées. Le feuilleton basé à Salford obtient son propre musée, cinéma et restaurant sur place, avec des fans pouvant s’asseoir dans Roy’s Rolls et se diriger derrière le bar des Rovers. Le 11 juin, le feuilleton le plus ancien au monde ouvrira ses portes encore plus grand avec le lancement de la toute nouvelle Coronation Street Experience. Le nouveau centre d’accueil est un guichet unique pour tous les fans de Corrie donnant accès à des répliques de décors, des accessoires, des costumes emblématiques et la boutique Corrie. Les billets pour Coronation Street Experience sont disponibles dès maintenant et les visiteurs sont encouragés à réserver à l’avance en ligne sur coronationstreet experience.co.uk.

MAMBO EST INTERDIT POUR JACK

JACK Whitehall se sent déjà anxieux à l’idée de devenir papa.

L’humoriste, dont la petite amie Roxy Horner est enceinte de six mois, déclare : « Nous sommes à ce stade où nous pensons aux noms, ce qui est assez stressant.

« Elle a dit l’autre jour, ‘Je m’appelle Roxy parce que j’ai été nommé d’après la chanson préférée de mon père, alors peut-être pourrions-nous emprunter cette voie ? Et je me suis dit : ‘Nous n’appelons pas notre enfant Mambo Numéro Cinq’. »

Jack parle de la paternité ce soir dans l’émission Chris And Rosie Ramsey sur BBC One aux côtés de sa co-vedette de Travels With My Father, papa MICHAEL.

Il admet également qu’il s’est évanoui en interrogeant Phillip Schofield et Holly Willoughby sur le saut de file d’attente funéraire de leur reine lorsqu’il était invité à This Morning before the Coronation.

Il ajoute : « J’allais leur demander s’ils y allaient et s’ils allaient faire la queue cette fois-ci. Tellement tentant, mais autodestructeur. Honte . . .