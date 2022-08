“J’ai pu rêver grand”: une Canadienne de 62 ans devient la femme la plus âgée du sommet K2 au Pakistan

Une femme d’Oakville, en Ontario, est devenue la femme la plus âgée à gravir la deuxième plus haute montagne du monde à l’âge de 62 ans, après avoir appris l’escalade alpine à 50 ans.

Liliya Ianovskaia a non seulement réussi à gravir avec succès le mont Everest au Népal, mais elle a également escaladé deux autres montagnes au-dessus de 8 000 mètres quelques semaines plus tard.

Bien que le mont Everest soit la plus haute montagne du monde à 8 849 mètres, le K2 au Pakistan, le deuxième plus haut sommet, est connu pour être l’un des treks les plus dangereux et les plus difficiles en raison des avalanches, de la pente et des conditions météorologiques imprévisibles.

Mais Ianovskaia a déclaré que cela ne l’avait pas arrêtée, et son âge non plus.

“Je ne vois pas vraiment de limites imposées par l’âge, je me sens forte… et j’ai pu rêver grand”, a-t-elle déclaré.

“Et oui, peut-être que c’est parfois audacieux, mais jusqu’à présent, j’ai pu y parvenir. Je pense que l’âge n’est pas une limite, c’est juste un nombre.”

Le camp de base du mont Everest. (Soumis par Dasha Ianovskaia)

Le 22 juillet, Ianovskaia et sa partenaire d’escalade, sa plus jeune fille Dasha, ont escaladé la montagne de 8 611 mètres dans la chaîne du Karakoram, dans le nord du Pakistan.

“Escalader le K2 était incroyable. J’ai toujours voulu aller au Pakistan”, a déclaré Ianovskaia.

“Pendant des années, j’ai pensé à [it], mais j’ai pensé, non, c’est trop difficile. C’est trop dangereux, trop compliqué [but] tout est possible.”

Selon le chercheur allemand Eberhard Jurgalski et son équipe de 8,000’ers.com qui étudient les montagnes au-dessus de 8 000 mètres.

“Si quelqu’un m’avait dit à l’époque que nous allions gravir le mont Everest ensemble, j’aurais pensé qu’ils étaient fous”, a déclaré Dasha Ianovskaia, à gauche. (Laura Pedersen/CBC)

Le 8 août, Ianovskaia s’est attaquée à son cinquième sommet de plus de 8 000 mètres, Gasherbrum II dans la même région que le K2 et est la 13e plus haute montagne du monde à 8 035 mètres d’altitude.

Ianovskaia, inspirée par sa plus jeune des trois filles Dasha, a établi une liste d’objectifs à atteindre en un an à l’occasion de son 50e anniversaire. Non seulement elle a dépassé son objectif initial de courir un marathon, mais elle en a couru trois en l’espace de six semaines.

Elle a également escaladé le mont Kilimandjero, un volcan endormi de 5 895 mètres en Tanzanie avec sa fille en 2009.

“C’était le début de tout et après cela, j’ai réalisé que je pouvais vraiment me pousser plus fort”, a déclaré Ianovskaia.

Depuis 2019, Ianovskaia a gravi un total de cinq des 14 montagnes au-dessus de 8 000 mètres : Cho Oyu, Manaslu, Everest, K2 et Gasherbrum II.

La Fédération internationale d’alpinisme et d’escalade (UIAA) reconnaît les “8 000ers” comme les 14 montagnes qui dépassent 8 000 mètres.

Dasha Ianovskaia a inspiré sa mère à commencer l’escalade à l’âge de 50 ans.

“Si quelqu’un m’avait dit à l’époque que nous allions gravir le mont Everest ensemble, j’aurais pensé qu’ils étaient fous”, a déclaré Dasha.

La glace mouvante, les crevasses profondes et les chutes de glace fréquentes sont l’une des parties les plus dangereuses de l’ascension de l’Everest par l’équipe, a-t-elle déclaré. Mais cela n’a pas empêché le duo mère-fille de s’imposer.

“Partager le moment au sommet du monde, quand nous sommes tous les deux des personnes de très petite taille … nous étions les personnes les plus grandes”, a-t-elle déclaré.

Ianovskaia a déclaré qu’il avait fallu six semaines à l’équipe d’expédition pour s’acclimater à l’altitude du mont Everest avant de tenter de gravir le sommet le 14 mai. Elle a déclaré que les alpinistes devaient continuer à monter et descendre pendant des semaines avant de prendre cinq jours de repos avant le jour du sommet officiel.

Liliya Ianovskaia sur une échelle lors du passage à travers la cascade de glace de Khumbu au mont Everest en mai, la partie la plus dangereuse de l’ascension de l’Everest en raison de la glace en mouvement, des crevasses profondes et des chutes de glace fréquentes. (Soumis par Dasha Ianovskaia)

Ianovskaia prévoit de retourner au Népal au printemps prochain pour traverser les troisième et quatrième plus hautes montagnes du monde de sa liste : Kangchenjunga et Lhotse.

Elle a dit qu’elle ne s’était jamais sentie aussi motivée de sa vie.

“J’ai l’impression qu’à ce stade de ma vie, je peux faire bien plus que ce que j’étais capable de faire au milieu de la trentaine”, a déclaré Ianovskaia.

“Continuez à vous entraîner, restez positif, fixez-vous des objectifs et allez-y.”