Ole Gunnar Solskjaer dit qu’il a prouvé qu’il était le bon homme pour gérer Manchester United mais admet qu’il est « facile » de prendre la tête de la Premier League mais beaucoup plus difficile d’y rester.

Solskjaer a fait face à des doutes sur ses références depuis qu’il a pris les rênes à Old Trafford, n’ayant eu que des périodes précédentes avec les réserves de United, Cardiff et Molde.

Mais le Norvégien affirme que les progrès réalisés par le club depuis sa nomination en décembre 2018 ont justifié la confiance du vice-président exécutif Ed Woodward et du conseil d’administration, bien qu’il admette que le travail n’est pas encore terminé.

« J’espère avoir prouvé que je pouvais aider le club à aller de l’avant », a déclaré Solskjaer.

«Personnellement, j’ai ressenti un soutien et un leadership très forts de la part du club, ce qui a rendu clair le chemin que nous avons parcouru – des hauts et des bas.

« La position dans laquelle nous nous trouvons actuellement est due au travail acharné de tous. Nous sommes à la moitié de la saison et nous sommes là-haut.

« Il ne s’agit pas d’y arriver une fois – c’est la partie la plus facile pour gravir les échelons.

« Rester là-bas est le défi et c’est le défi que nous attendons avec impatience. Se concentrer sur chaque match et construire cette équipe et espérer qu’à la fin nous pourrons soulever le trophée. C’est à ce moment-là que vous pourrez parler de déplacer l’équipe là où elle devrait être. »

Solskjaer a beaucoup dépensé pour renforcer son équipe avec des ajouts comme Harry Maguire, Bruno Fernandes et Aaron Wan-Bissaka, mais il a également bénéficié d’une reprise de forme des joueurs dont il a hérité.

Luke Shaw, Anthony Martial et Paul Pogba ont souvent eu du mal à entrer dans l’équipe sous l’ancien manager Jose Mourinho, mais sont devenus au cœur des plans de Solskjaer.

Shaw, en particulier, a été régulièrement critiqué en public par Mourinho, mais est depuis devenu l’arrière gauche de premier choix de Solskjaer et a présenté une performance d’homme du match lors du match nul 0-0 avec Liverpool dimanche.

« Nous avons établi une culture dans la façon dont nous voulons nous comporter, cela les a aidés », a déclaré Solskjaer.

« Mais personnellement, j’aime leur parler, j’aime avoir des discussions individuelles. Je suis probablement plus honnête avec eux que ce que je suis avec vous. [the media]. Et vous essayez toujours de sortir de cette pièce après avoir été touchés.

« Si c’est un sourire et sortir de bonne humeur, ou si je leur ai fait réfléchir à ce qu’ils doivent faire pour revenir dans l’équipe. Les discussions individuelles que j’apprécie vraiment, je pense que c’est important.

« Je me souviens de mon temps des managers et des coachs que j’ai eu, et quand ils ont pris le temps de vraiment me voir comme un être humain, tout moi, ma famille et tout, c’est une grande partie de mon style. »