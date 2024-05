« J’ai profité de… cela peut être pénible »

Molly Ringwald est apparue dans l’émission de Marc Maron Podcast « WTF » (via Revue populaire) et a révélé qu’elle avait essayé de convaincre sa fille de 20 ans de ne pas devenir actrice en raison des difficultés rencontrées par les jeunes femmes à Hollywood. Ringwald, une icône des films pour adolescents des années 1980 grâce à ses rôles dans « The Breakfast Club », « Pretty in Pink » et bien d’autres, a déclaré qu’elle avait été exploitée en tant que jeune actrice – et qu’il était presque impossible de ne pas l’être en tant que femme en grandissant. à Hollywood.

« Je n’ai jamais vraiment eu l’impression de faire partie d’une communauté quand j’étais à Hollywood, simplement parce que j’étais si jeune, en fait », a déclaré Ringwald. «Je n’avais pas envie de sortir en club. J’ai l’impression d’être plus sociable maintenant qu’à l’époque. J’étais tout simplement trop jeune.

« Eh bien, vous avez de la chance de ne pas avoir été exploité ou de ne pas vous être retrouvé dans une sorte de situation horrible », a répondu Maron.

« Oh, on a profité de moi », a répondu Ringwald. « Vous ne pouvez pas être une jeune actrice à Hollywood sans avoir de prédateurs. »

Ringwald a déclaré qu’elle se trouvait « définitivement dans des situations douteuses » en tant que jeune actrice, mais elle s’est appuyée sur son « incroyable instinct de survie et un surmoi assez important » pour « trouver un moyen de me protéger » des prédateurs de l’industrie.

« Cela peut être pénible », a ajouté Ringwald. « Et j’ai maintenant une fille de 20 ans qui se lance dans le même métier, même si j’ai tout fait pour la convaincre de faire autre chose. Et c’est dur.

Ringwald a récemment regardé « The Breakfast Club » avec sa fille, mais a trouvé que certains éléments du film classique étaient obsolètes, racontant Le temps de Londres « Il y a beaucoup de choses que j’aime vraiment dans le film, mais il y a des éléments qui n’ont pas bien vieilli – comme le personnage de Judd Nelson, John Bender, qui harcèle essentiellement sexuellement mon personnage. »

« Je suis heureuse que nous puissions examiner cela et dire que les choses sont vraiment différentes maintenant », a-t-elle déclaré.

Dans un interview virale avec NPR en 2018, Ringwald a admis qu’elle se sentait « très différemment à propos des films » qui l’ont rendue célèbre aujourd’hui. Elle a noté qu’une scène de son classique « Sixteen Candles » de 1984 montre le béguin pour son personnage, Jake Ryan, suggérant de profiter d’une petite amie évanouie lors d’une fête.

« Quand j’ai fait ces films avec John Hughes, son intention n’était pas de faire » Porky’s « ou » Animal House « », a déclaré Ringwald à l’époque. « Mais je pense, comme tout le monde le dit et je crois que c’est vrai, que les temps étaient différents et que ce qui était acceptable à l’époque l’est définitivement. [not] acceptable maintenant et cela n’aurait pas dû l’être à l’époque, mais c’est un peu comme ça.

« Je ressens les films très différemment maintenant et c’est une position difficile pour moi, car il y a beaucoup de choses que j’aime chez eux », a-t-elle ajouté. « Et bien sûr, je ne veux pas paraître ingrat envers John Hughes, mais je m’oppose à beaucoup de ce qu’il y a dans ces films. »

Écoutez l’interview complète de Ringwald sur l’émission de Marc Maron Podcast « WTF » ici.

