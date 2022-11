J’ai pris une décision qui a changé ma vie quand j’ai eu 50 ans – et heureusement, cela a porté ses fruits, déclare la star de Strictly Claudia Winkleman

Le travail télévisuel de CLAUDIA Winkleman a été dominé par Strictly Come Dancing au cours des six dernières années – mais tout cela est sur le point de changer depuis qu’elle a eu 50 ans.

La mère de trois enfants organise un autre concours BBC1, The Traitors – une nouvelle émission à gros budget qui commence ce soir et est sans doute son plus grand rôle de présentation solo à ce jour.

Bbc

Le travail télévisé de Claudia Winkleman a été dominé par Strictly Come Dancing au cours des six dernières années – mais tout cela est sur le point de changer depuis qu’elle a eu 50 ans[/caption] Rex Bbc

Et elle estime que le défi est venu au bon moment.

Elle a déclaré: «J’ai eu 50 ans et j’ai pensé que je commencerais à dire oui à certaines choses.

“Je veux dire, c’est 50, et nous ne sommes ici que pour deux minutes, alors j’avais envie de travailler un peu plus et d’être moins frileux.

« J’adore ça, j’adore avoir 50 ans. Tout s’effondre physiquement, c’est comme si ma peau était entièrement faite de papier crépon maintenant, qui savait ?

« J’ai toujours vraiment aimé jouer au bridge et une couette épaisse. Et à 50 ans, vous pouvez faire tout cela et vous n’avez pas à vous excuser. Vous n’êtes plus l’intrus.

“Mais ensuite, mon aîné a quitté la maison pour aller à l’université et on m’a demandé de faire ce spectacle et j’ai juste pensé:” Je ne peux pas dire non “.

«Je suis allé trop loin dans cette émission. Je suis vraiment obsédé, mais aussi inquiet que personne ne l’aime. C’est comme donner naissance à nouveau.

Le rôle de Claudia à la tête de la série de télé-réalité psychologique en 12 épisodes vient du fait qu’elle s’est également chargée d’animer le quiz One Question de Channel 4.

C’est un contraste frappant avec 2016, lorsqu’elle avait commencé à réduire son travail de diffusion, y compris Great British Sewing Bee et l’émission de critique Film, pour consacrer plus de temps aux enfants qu’elle partage avec son mari, le producteur de films Kris Thykier, 50 ans.

Maintenant, son aîné Jake, 19 ans, a volé le nid et sa fille, Matilda, 16 ans, est impliquée dans ses GCSE. Son plus jeune, Arthur, a 11 ans.

Faire des progrès

Depuis qu’elle a décroché le concert très médiatisé sur Strictly – qu’elle co-anime avec Tess Daly – Claudia a désespéré de ne pas laisser le travail s’infiltrer dans sa vie familiale de la même manière que sa mère, rédactrice en chef et star de la télévision Eve Pollard, a utilisé de garder son travail séparé de son temps familial.

Claudia a déclaré : « Je me sens incroyablement chanceuse pour ce que je fais, mais c’est un travail, n’est-ce pas ? Vous en êtes fier et vous voulez bien faire, mais quand vous rentrez chez vous, tout se résume à : ‘On commande une pizza ou je fais des lasagnes ?’.

“J’ai grandi avec un éditeur de journal en tant que mère et elle n’en a jamais parlé. Elle s’en est occupée et c’était invisible dans nos vies. Nous aurions des œufs et des frites et regarderions Arsenal mais nous n’avons jamais su ce qu’elle faisait.

« Elle quittait simplement la maison et revenait avec des talons hauts sentant le parfum – elle était incroyable.

“Mais je ne l’ai jamais vue à la télé, on n’y était pas autorisé quand on grandissait.

“Après, oui, et j’étais immensément fier d’elle. Mais si je le disais, elle n’était pas intéressée, elle changerait de sujet.

Dans les rares occasions où la renommée de Claudia devient évidente pour ses deux fils et sa fille, elle dit qu’ils sont généralement «mortifiés».

Mais la plupart du temps, ils ne savent pas exactement à quelle émission participe leur mère, qu’il s’agisse du concours de danse de la BBC1 ou de son émission du samedi matin sur Radio 2.

Et c’est comme ça que Claudia l’aime.

Elle a déclaré: «Le petit aime Strictly, mais les deux aînés, non. Ils ne regardent pas strictement et je ne me regarderais jamais. Ma fille m’a envoyé pas mal de textos vers 10h30 un samedi en disant : « Sommes-nous à court de confiture ? ».

“Je suis comme, ‘Je n’ai pas besoin que tu écoutes mon émission, mais j’ai besoin que tu saches que je suis en direct sur BBC Radio 2. Je ne peux pas être en charge de la confiture en ce moment, s’il te plaît juste demande à ton père ».

Les enfants de Claudia devront s’habituer davantage à ce qu’elle soit sur nos écrans, non seulement parce qu’elle veut faire du travail supplémentaire, mais parce qu’elle en est maintenant capable.

Autrefois, la télévision était l’apanage des hommes d’âge moyen, alors que les femmes avaient généralement moins de 40 ans ou jouaient un rôle de soutien.

Mais Claudia fait maintenant partie du groupe grandissant de femmes d’une cinquantaine d’années qui présentent les plus grands succès de la télévision.

Avec Tess, 53 ans, l’hébergement de Strictly l’a vue rejoindre un groupe de femmes de premier plan, dont Davina McCall de The Masked Singer, 55 ans, et Amanda Holden de Britain’s Got Talent, 51 ans.

Même si c’est quelque chose que Claudia célèbre, elle pense aussi que c’est dommage qu’il doive être mis en valeur.

Elle a dit : « J’espère que notre âge est maintenant sans conséquence, tu vois ce que je veux dire ? Personne ne dit à Ant et Dec : “Vous êtes dans la quarantaine !”.

“Parce qu’ils sont incroyables et que je veux continuer à les regarder pendant les 20 prochaines années. Tess et moi avons été tellement étonnés par le hoo-haa à propos de nous hébergeant Strictly, car, au moment où il a été annoncé, la plus grande émission à la télévision était déjà animée par deux femmes – Mel et Sue présentant Bake Off.

Rex

Rex

Bbc

“Alors nous étions comme, ‘Les gars, nous commençons juste avec ça’.

« J’espère que nous progressons tout le temps, en tant qu’espèce et aussi en tant que femmes. Le public est maintenant heureux de regarder à la télévision des hommes et des femmes âgés de 50 à 80 ou 90 ans, ce doit être une bonne nouvelle.

Claudia et Tess ont repris Strictly lorsque Bruce Forsyth a démissionné en 2014 après 10 ans à la barre.

Le mari de Tess, Vernon Kay, dit qu’elle aimerait le présenter aussi longtemps que son prédécesseur.

Mais Claudia ne ressent pas la même chose. Elle a révélé: “Je le ferai aussi longtemps qu’ils me voudront et je leur en suis très reconnaissante.” Et a-t-elle l’intention de partir ? En plaisantant, elle a dit: “Oh non, ils devraient encore retirer mes mains froides et mortes de cette boule de paillettes brillante.”

Son nouveau projet, The Traiters, est un spectacle très coûteux basé sur son équivalent néerlandais.

Il voit un groupe d’étrangers concourir pour 120 000 £ en jouant à un jeu de détection, de poignardage et de confiance à l’intérieur d’un château écossais. Parmi eux, les traîtres secrets complotent pour “assassiner” les joueurs et c’est à d’autres, connus sous le nom de The Faithful, de piéger les méchants.

Cela ne pourrait pas être plus éloigné du joyeux et fastueux Strictly, mais Claudia dit qu’elle n’a pas pu résister à son tirage au sort.

Elle a ajouté: “Je sais que c’est bizarre, mais c’est comme quand vous rencontrez quelqu’un et que vous l’aimez, et que tout le monde dit:” Regardez leur bilan “, ou ils portent des chaussettes de comédie, et vous dites:” Les gars, je suis impuissant ici!’. La partie addictive de cette chose est que, contrairement à presque toutes les autres émissions, il n’y a pas de chance et peu importe les qualifications que vous avez. C’est purement un jeu de nous.

« C’est une expérience psychologique. Si vous mettez des gens dans une pièce et qu’ils ne savent pas à qui faire confiance, que se passe-t-il ?

« Il faut être rusé, et j’adore rusé. Je suis obsédé par ça.

“J’ai laissé ma fille au milieu de ses GCSE pour filmer ça, et je ne suis pas cette maman.

« Je suis la maman qui essaie encore de découper ses saucisses. Mais non, je suis parti.