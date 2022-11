J’ai pris un bain de soleil seins nus sur la plage et des heures plus tard, j’ai vu la photo d’un voyeur de moi devenir virale – je me suis senti violé

UN BEACHGOER a été horrifié après avoir découvert qu’un fluage avait pris une photo d’elle en train de bronzer seins nus.

L’entraîneure personnelle Lily Cook a été secrètement photographiée alors qu’elle était allongée sur une plage de Sydney avec sa sœur et n’a appris que quelques heures plus tard que les photos avaient été partagées en ligne.

L’entraîneur personnel Lily Cook a été secrètement photographié alors qu’il était allongé sur une plage de Sydney Crédit : Instagram/lilycook

Lily a dit qu’elle s’était sentie “violée” après que les hommes aient partagé les clichés en ligne Crédit : Instagram/lilycook

Elle a dit qu’elle avait vu trois hommes à la plage – dont deux qu’elle connaissait – et qu’elle avait attendu jusqu’à ce qu’elle pense qu’ils étaient partis avant d’enlever son haut de bikini.

Plus tard dans la soirée, un copain lui a envoyé une photo et lui a demandé si c’était elle sur la photo en train de bronzer seins nus.

“La personne qui m’a envoyé la photo a confirmé qui lui avait envoyé la photo”, a-t-elle déclaré.

“C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’une photo avait été prise de moi sans mon consentement et avait ensuite été distribuée.”

Lily, qui a partagé les photos de son bain de soleil seins nus sur sa propre page Instagram, a contacté les hommes et leurs copines dans un message de groupe.

Elle a dit que les hommes ont nié avoir pris les photos alors qu’elle était à la plage le 12 novembre et ont affirmé qu’elle faisait accidentellement partie d’une image plus large prise par l’un de leurs amis.

Mais Lily a dit: “En raison de la qualité de l’image et de l’angle, il était clair qu’un des hommes s’était approché de moi pour obtenir un gros plan de moi seins nus.”

Lily a déclaré que l’un des hommes avait finalement admis avoir accédé à la photo sur le téléphone de l’homme qui l’avait prise – puis l’avait partagée avec deux amis qui l’avaient envoyée.

Elle a déclaré à The Project qu’elle “s’était sentie violée” par les hommes – et que l’incident avait “changé sa vision du monde”.

Dans une publication sur Instagram, elle a déclaré: “Ces hommes (et j’utilise ce mot généreusement) ont choisi de créer et de corroborer d’autres mensonges, d’embellir des histoires et de m’éclairer plutôt que de s’excuser et d’admettre cette vérité crue et évidente.

“Je ne peux pas m’empêcher de penser à quel point tout ce processus serait différent s’ils avaient la force et la dignité de s’approprier leurs actions et comment cela peut avoir un impact sur une femme.”

Mais l’homme qui a admis avoir partagé le cliché a refusé de faire une déclaration à la police, a déclaré Lily.

Et elle a affirmé que des agents lui avaient dit qu’ils ne pouvaient pas aller plus loin dans l’incident car la photo avait été prise dans un lieu public.

Elle a dit qu’on lui avait également dit qu’il ne pouvait pas être prouvé qu’elle était réellement celle photographiée car la photo était de son profil latéral.

Lily a déclaré au Daily Telegraph : “Je suis déçue parce que j’avais confiance que quelque chose serait fait.”

L’entraîneur personnel a également déclaré que personne ne s’était jamais excusé auprès d’elle pour cet acte “dégoûtant, pervers et juvénile”.

“Ce avec quoi je me bats, c’est l’intention derrière la prise et la distribution des photos”, a-t-elle déclaré. “Ce sont ces gens qui pensent qu’ils ont maintenant une sorte de pouvoir.”

Lily a déclaré que découvrir que la photo avait été partagée en ligne “avait eu un effet profondément préjudiciable sur sa santé mentale”.

“C’est un moment de ma vie qui me hantera pour toujours”, a-t-elle déclaré.

Écrivant sur Instagram, Lily a déclaré qu’elle partageait son histoire avec des femmes qui ont vécu des expériences similaires.

“Je partage mon expérience parce que je sais qu’il y a des femmes et des filles qui ont vécu cette même violation et qui, comme moi, se sentent dépassées par la douleur et le fardeau de la stigmatisation sociale”, a-t-elle écrit.

“Je veux qu’ils sachent que nous partageons un lien et que nous pouvons nous renforcer mutuellement.”

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré: “Distribuer des images, en particulier de nature intime, à d’autres sans autorisation peut avoir un impact sérieux sur la santé et le bien-être mental d’une personne, et peut conduire à des poursuites pénales.

“Des images de cette nature peuvent être distribuées et visionnées avec une facilité croissante et peuvent devenir virales en quelques minutes, avec des conséquences néfastes à long terme pour les victimes.

“Même dans un lieu public, la vie privée des autres doit être respectée et si quelqu’un ne se sent pas en sécurité en raison des actions d’autrui, il doit le signaler à la police.”