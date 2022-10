J’ai pris tellement de poids que ma sage-femme a été choquée, dit Molly Mae Hague enceinte alors qu’elle fait allusion à la date d’accouchement

MOLLY-Mae Hague a révélé que sa sage-femme était choquée par le poids qu’elle avait pris au cours de son premier trimestre.

La jeune femme de 23 ans a parlé de son parcours de grossesse dans une nouvelle vidéo YouTube et a fait allusion à sa date d’accouchement car elle a admis qu’elle était déjà enceinte de six mois.

Molly – qui a annoncé sa nouvelle avec son petit ami Tommy Fury le mois dernier – a dit à ses fans : “Quand j’annoncerai, il me restera trois mois. Trois mois. Je ne vais pas donner de dates précises, je vais les garder pour moi.

La star de Love Island a ajouté: “Ce n’est tout simplement pas quelque chose que je vais partager. D’après mes vidéos, vous allez certainement vous entraîner au moment où mon bébé est attendu. J’ai envie de partager des dates et des trucs, tout peut arriver.

On pense que son bébé doit naître en janvier, selon la chronologie du vlog et d’autres indices que les fans ont repérés.

Dans la vidéo, Molly-Mae a révélé que son seul symptôme jusqu’à présent était la suralimentation.

Elle a expliqué: «Tout au long de ma grossesse, jusqu’à présent, j’ai été plus que chanceuse. Je n’ai eu littéralement aucune nausée ou maladie du tout – littéralement rien.

“Littéralement, tout ce que j’ai eu à faire, c’est de guérir mes petits moments de maladie, c’est de manger, ce qui signifie que j’ai déjà gagné une pierre – mais on s’en fout les gars. J’ai déjà dit à ma sage-femme combien de poids j’avais déjà pris et elle m’a dit “ce n’est pas normal”.

« Mais la faim a définitivement été mon principal symptôme. Et mon plus grand défi a certainement été mentalement.





L’influenceuse est allée discuter de ce qu’elle ressentait à propos de sa forme changeante.

«Je me bats vraiment vraiment avec mon corps à la minute et je savais que cela arriverait. Je savais que ce serait la chose avec laquelle j’ai le plus lutté pendant tout ce voyage ”, a-t-elle déclaré.

« J’ai toujours lutté avec mon image corporelle. J’ai toujours été assez consciente de mon corps – je n’ai pas tendance à montrer trop de peau. Je n’aime pas l’été et le printemps parce que je n’aime pas dévoiler mon corps. Je connaissais cette partie du voyage, et voir mon corps changer tellement déjà serait si difficile.

“Je sais que c’est une bénédiction et c’est incroyable et c’est censé changer mais ça a été difficile.”

