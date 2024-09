J’ai pris plus de 200 photos avec l’iPhone 16 Pro Max contre le Galaxy S24 Ultra — voici le gagnant

Je vais comparer les deux meilleurs téléphones photo du marché pour voir lequel est le meilleur pour la photographie. Avec mon iPhone 16 Pro Max et mon Galaxy S24 Ultra, j’ai pris plus de 200 photos dans différentes situations pour comparer leurs appareils photo principaux, le zoom téléobjectif, la macrophotographie, les performances en basse lumière et bien plus encore.

J’ai pris 200 photos entre l’iPhone 16 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra – Voici le gagnant – YouTube



Regarder sur

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : les appareils photo

(Crédit image : Future)

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je veux parler rapidement des caméras. Dans notre test de l’iPhone 16 Pro Max, il utilise une configuration de triple caméra similaire à celle d’avant, mais le changement de cette année se trouve dans l’ultra grand angle. Il s’agit désormais d’un appareil de 48 MP avec une ouverture f/2,2 plus large, ce qui signifie qu’il capte mieux la lumière que l’iPhone 15 Pro Max. Associé à son capteur principal de 48 MP et à son téléobjectif de 12 MP avec zoom 2x, il s’agit toujours d’un système d’appareil photo très puissant.

En attendant, j’ai dit dans mon test du Galaxy S24 Ultra qu’il avait placé la barre très haut en ce qui concerne ce que je voulais dans un téléphone avec appareil photo, et ce malgré la controverse autour de son appareil photo à zoom, qui passe d’un zoom optique 10x à un zoom 5x. Pourtant, j’ai vu qu’il obtenait toujours des résultats incroyables, mais il lui en faudra beaucoup plus pour battre le nouvel iPhone 16 Pro Max. Vous avez un appareil photo principal de 200 MP, un ultra-large de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP avec zoom 3x et un téléobjectif de 50 MP avec zoom 5x.

Après l’événement Glowtime d’Apple à Cupertino, je me suis rendu à Half Moon Bay avec les deux téléphones phares pour prendre la même série de photos avec les deux. Ensuite, j’ai regardé toutes les photos de comparaison sur un moniteur pour mieux voir leurs différences. Je suis impatient de voir celui-ci, car il pourrait me montrer efficacement quel est le meilleur téléphone avec appareil photo pour le reste de l’année, surtout si l’on sait comment s’est déroulée ma séance photo de 200 photos avec l’iPhone 15 Pro Max contre le Galaxy S24 Ultra plus tôt cette année.

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : en journée

J’étais sur la plage pour ces photos et c’est un endroit parfait pour comparer leurs caméras principales. Regardez rapidement et vous pourriez penser qu’elles sont identiques, mais ce n’est pas le cas.

Si vous zoomez sur la chaise Adirondack rouge, vous verrez plus de détails avec l’iPhone, notamment avec les textures autour de la chaise et les vis qui l’entourent. Et bien que le Galaxy S24 Ultra offre une excellente photo, il est trop agressif avec la saturation des couleurs, ce qui donne à l’iPhone un aspect plus réaliste.

Gagnant: iPhone 16 Pro Max

Ici, chez Tom’s Guide, nos rédacteurs experts s’engagent à vous apporter les meilleures nouvelles, critiques et guides pour vous aider à rester informé et à avoir une longueur d’avance !

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : plage dynamique

Ensuite, je me suis arrêté dans cette brasserie de Half Moon Bay avec l’équipe de Tom’s Guide pour prendre un verre et le bar était l’endroit idéal pour voir comment ils gèrent la plage dynamique. C’est parce que l’intérieur était assez sombre, mais les fenêtres à l’extérieur laissaient entrer une forte lumière.

Mes yeux sont immédiatement attirés par le contraste prononcé du Galaxy S24 Ultra, mais lorsque je le compare à l’iPhone 16 Pro Max, il fait disparaître les hautes lumières. En conséquence, la zone extérieure perd des détails, tandis que l’iPhone fait un meilleur travail de neutralisation de l’exposition tout au long de la prise de vue.

Gagnant: iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : les couleurs

Le prochain est difficile à faire car il est très proche. Dans la plupart des photos que j’ai prises, le Galaxy S24 Ultra a tendance à projeter la couleur la plus saturée. Mais avec cette mosaïque que j’ai prise dans le centre-ville de Half Moon Bay, c’est une confrontation presque égale.

J’aime beaucoup les couleurs ici, elles sont vives et percutantes à l’œil. Donc pour moi, tout se résume à l’exposition. L’iPhone 16 Pro Max fait un meilleur travail parce que le Galaxy S24 Ultra est un peu brillant, ce qui fait que les couleurs deviennent trop délavées.

Gagnant: iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : macro

Apple ne plaisantait pas quand il disait que l’iPhone 16 Pro Max était bien meilleur en matière de macrophotographie. Non seulement j’ai pu me rapprocher beaucoup plus de cette fleur tout en gardant la plus grande partie nette, mais elle capture également plus de détails. Si vous regardez au milieu, vous pouvez même y faire une araignée cachée.

Le Galaxy S24 Ultra capture également une photo incroyable, mais l’effet de netteté excessive lui donne un aspect trop traité lorsque je zoome dessus.

Gagnant: iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : zoom

Encore une fois, ces deux téléphones photo sont à égalité en termes de zoom, car ils sont équipés de téléobjectifs avec des objectifs à zoom optique 5x. Pour ces clichés, je dois vraiment regarder les pixels, car ils sont similaires lorsque je regarde l’image globale. Ils sont exposés de manière uniforme pour la plupart, mais l’iPhone 16 Pro Max s’en sort mieux dans les ombres, comme vous pouvez le voir dans l’arbre en bas à gauche.

Cependant, la photo du Galaxy S24 Ultra est légèrement plus nette. Elle est difficile à voir à moins de zoomer, comme les lettres sous l’œil géant au milieu, ainsi que le même arbre dans le coin inférieur gauche.

Gagnant: Galaxy S24 Ultra

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : selfies

Si la couverture est importante, vous en aurez plus avec la caméra frontale de 12 MP de l’iPhone 16 Pro Max. À bout de bras, elle offre un champ de vision plus large que celui de 12 MP du Galaxy S24 Ultra. Mais en ce qui concerne la qualité de l’image, je préfère le Samsung en raison des meilleurs détails.

Si vous zoomez sur mon visage, le Galaxy parvient mieux à capturer plus de détails et de définition sur les traits de mon visage, comme mes sourcils et ma barbe autour de mon menton. Mais je dirai que l’iPhone a une exposition plus uniforme.

Gagnant: Galaxy S24 Ultra

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : portrait

J’ai pris ces photos de portrait de ma collègue Kate qui montre la nouvelle Apple Watch Series 10 à son poignet. La première chose qui me frappe, ce sont les couleurs saturées du Galaxy S24 Ultra. On pourrait dire que cela donne à la photo un petit plus, mais l’iPhone est plus réaliste.

De plus, l’appareil photo principal de l’iPhone 16 Pro Max capture à nouveau des détails plus nets dans ces clichés avec un zoom 1x. Jetez un œil au bracelet de son Apple Watch, il a plus de définition, tandis que le Galaxy S24 Ultra semble plus flou. Les deux font un excellent travail pour l’isoler de l’arrière-plan, mais j’aime l’aspect plus doux de l’arrière-plan avec l’iPhone.

Gagnant: iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : ultra grand angle

L’appareil photo ultra grand angle rafraîchi d’Apple attire mon attention principalement sur ces clichés en raison de son aspect plus lumineux et de ses meilleures performances en termes de plage dynamique. Les couleurs sont également plus réalistes, en particulier lorsque le Galaxy ajoute beaucoup plus de saturation aux verts de la photo.

Gagnant: iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : panorama

Les panoramas qu’ils capturent ont des tailles de fichier énormes, mais à juste titre car ils contiennent beaucoup de détails. Surplombant Half Moon Bay elle-même, il y a beaucoup de détails capturés dans les deux – comme le bateau dans l’eau et les fleurs roses sur la droite. La seule raison pour laquelle je le donne à l’iPhone 16 Pro Max est à cause de son exposition uniforme.

La moitié droite de l’image conserve la même exposition que la gauche, tandis que le Samsung est légèrement sous-exposé. Et si vous zoomez sur la partie ombragée du buisson au milieu, la meilleure plage dynamique de l’iPhone fait ressortir plus de détails.

Gagnant: iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : faible luminosité

Dans la même brasserie que précédemment, j’ai pris ces photos de ma bière dans une partie plus sombre du bar. J’aime la façon dont l’iPhone 16 Pro Max produit une image plus lumineuse et gère la forte source de lumière qui se reflète à l’arrière. Le Galaxy S24 Ultra semble sombre et présente cette frange de couleur dans la zone à l’arrière d’où la lumière se reflète.

Je souhaite également partager ces autres clichés en basse lumière que mon collègue, Mark Spoonauer, a pris dans un parc en fin de soirée. L’iPhone réussit encore une fois à prendre facilement le cliché le plus lumineux, que je peux voir avec l’herbe au premier plan, mais le panneau à gauche semble beaucoup plus net.

Gagnant: iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra : verdict

(Crédit image : Future)

L’iPhone 16 Pro Max bénéficie de performances nettement améliorées qui lui permettent de franchir la ligne d’arrivée ici. Les domaines dans lesquels je constate la plus grande amélioration sont la façon dont il fonctionne mieux avec sa plage dynamique, qui éclaircit les ombres pour faire ressortir des détails qui sont autrement cachés. Je sais également que l’appareil photo ultra-large amélioré de l’iPhone 16 Pro Max bénéficie d’un coup de pouce pour offrir des détails plus nets.

Et le Galaxy S24 Ultra ? Il s’agit toujours d’un excellent téléphone photo qui ne perd qu’un peu dans chacune des catégories, mais il est sorti depuis le début de l’année. Bien sûr, j’ai hâte de voir comment Samsung réagit avec le Galaxy S25 Ultra.