J’ai pris mon avortement salvateur pour acquis – jusqu’à ce que Roe v. Wade soit annulé

J’ai eu un avortement à Oakville le jour de la Saint-Valentin 2018.

Déjà mère d’un enfant, j’étais une jeune femme de 27 ans en bonne santé. Mais pendant trois jours j’ai eu des douleurs au ventre qui m’ont finalement mis à quatre pattes. Six heures après mon arrivée à l’hôpital, une infirmière a sprinté sur ma civière dans des couloirs gris-blancs alors que des larmes de chagrin coulaient sur mon visage.

Un “prioritaire” lit mon dossier, “conduit en urgence au bloc opératoire… le diagnostic de grossesse extra-utérine vraisemblablement rompue est quasiment sans équivoque”.

Mon deuxième bébé – un groupe de cellules à division rapide trop petit pour apparaître sur une échographie, mais dont j’ai imaginé le visage et dont mon cœur a mémorisé l’esprit – a été implanté dans ma trompe de Fallope gauche. Le tube avait explosé et faisait jaillir du sang dans mon abdomen.

J’ai consenti à une opération. Alors qu’ils me préparaient pour l’opération, j’ai parlé à mon bébé-qui-ne-serait-jamais.

“Je suis tellement désolé,” murmurai-je.

Au cours d’une chirurgie laparoscopique de 60 minutes, près de deux tasses de sang – 450 ml – ont été aspirées de mon bassin. Le chirurgien a cautérisé et retiré plusieurs centimètres de trompe de Fallope déchiquetée ainsi que des «produits de conception», lit-on dans le rapport.

J’ai été recousue et je suis rentrée chez moi ce soir-là pour reprendre ma vie.

En relisant mon dossier dans un monde post-Roe v. Wade je suis frappé par deux lignes : «[E]x a expliqué à la patiente qu’il existe une prise en charge médicale et chirurgicale de la grossesse extra-utérine et compte tenu des résultats de l’échographie et de ses résultats cliniques, le traitement médical était contre-indiqué. Le plan d’action le plus sûr recommandé à l’heure actuelle est la prise en charge chirurgicale.

Pas de politique corporelle. Aucun droit sur les embryons. Pas de Dieu. Pas d’affiches horribles ou de cris abusifs. Pas de culpabilité. Juste une condition médicale. Un menu d’options. Une recommandation scientifique.

S’il s’agissait d’un reportage, le titre se lirait comme suit : Une femme dotée d’informations prend la meilleure décision pour son corps. Une équipe de professionnels réalise ses souhaits en toute sécurité.

J’ai pris mon opération pour acquise. Juste des soins de santé canadiens standard et la seule réponse acceptable à un événement médical d’un corps féminin, pensai-je. Ce fut un choc quand j’ai réalisé tout récemment que parce que mon opération impliquait de retirer la moitié d’un petit ongle de cellules humaines, bien qu’elles ne soient pas viables, cela était considéré comme un avortement.

Au crédit du personnel de l’hôpital, ma chirurgie n’a jamais été présentée comme un choix de soins de santé plus controversé que l’opération de mes dents de sagesse non viables des années auparavant. Enceinte à non enceinte, molaire à non molaire.

J’ai toujours détesté le mot avortement. Ça sonne violent et imbibé du vitriol des autres. Le sens originel de l’avortement est la monstruosité. Pourtant, maintenant, je suis fier d’être un patient avorté porteur d’une carte. Il a fallu l’effondrement de 150 ans de travail féministe aux États-Unis pour que j’apprécie le privilège que c’est.

Si on m’avait refusé une opération de fin de grossesse et si j’avais continué à saigner à l’intérieur pour que l’embryon non viable de mon deuxième bébé puisse continuer à se multiplier inutilement, nous serions tous les deux morts. Ma fille alors en bas âge aurait assisté aux funérailles de sa mère. Mon fils né d’une troisième grossesse ne serait pas là. Aucune de mes réalisations et contributions depuis ne se serait produite.

La véritable monstruosité dans Roe v. Wade est cet avortement d’une décision de la Cour suprême d’abroger et les gens qui se sentent en droit d’armer la législation pour contrôler les corps féminins. J’ai de la chance d’avoir eu l’expérience que j’ai vécue, quand je l’ai fait et où je l’ai fait. J’apprécie cela maintenant.

Pour être clair cependant : une chirurgie d’interruption de grossesse légale et sûre doit toujours être disponible, quels que soient les éléments vitaux. Nous ne pouvons pas perdre cela de vue. La fin médicalement nécessaire de ma grossesse désirée n’est pas une meilleure raison pour avorter que la fin non médicalement nécessaire d’une grossesse non désirée.

Nous n’avons pas droit aux justifications d’une personne sur les raisons pour lesquelles elle ne veut pas être enceinte. Leur simple désir de ne pas être suffit.

Ce sont des jours sombres avec une longue et effrayante nuit devant nous alors que nous attendons de voir comment et si une décision américaine affectera la politique canadienne. Mais le temps ne sera pas clément pour les juges Coney Barrett, Alito, Kavanaugh, Gorsuch et Thomas, ou, d’ailleurs, pour tout décideur de chaque côté de la frontière qui tente de priver la moitié de la population de son droit humain le plus intime.

Vous ne faites pas ça et sortez indemne de son histoire. La résistance se souvient et nous ne laisserons jamais personne oublier :

L’avortement, c’est la santé.

