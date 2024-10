« J’ai pris ma décision », Hanni de NewJeans exprime sa ferme intention d’assister à l’audit parlementaire de l’Assemblée nationale

Hanni de NewJeans a exprimé son intention d’assister à l’audit parlementaire.

Récemment, Hanni a partagé sur une plateforme de communication avec ses fans : « J’ai pris ma décision. Je vais à l’Assemblée Nationale pour l’audit, » ajoutant : « j’irai seul« .

Lorsque les fans ont exprimé leur inquiétude, Hanni les a rassurés en disant : « Vous n’avez pas besoin de vous inquiéter. Je fais ça pour moi, les membres et pour Bunnies (fans de NewJeans) » Hanni a déclaré avec confiance: « J’ai décidé d’opter pour les lapins. Il n’y a rien de difficile !! Je veux y aller!! »



Auparavant, le 30 du mois dernier, le comité de l’environnement et du travail (appelé «ELC») avait sélectionné Hanni de NewJeans et le directeur des ressources humaines de HYBE, Kim Joo Youngcomme référence et témoin, respectivement, pour l’audit parlementaire de ce mois-ci. L’ELC envisage de les interroger sur le « harcèlement au travail ».

Le 11 septembre, Hanni a organisé une émission d’urgence en direct avec d’autres membres de NewJeans, au cours de laquelle elle a révélé que ses mauvais traitements au travail n’avaient pas été entendus lorsqu’elle en avait parlé à l’actuel PDG d’ADOR. Hanni a également affirmé qu’un manager d’un autre label HYBE avait dit « ignorez-la » à son sujet.

Le 7 octobre, les mères de NewJeans ont révélé à travers ‘Ilgan Sports » qu’ils avaient demandé à HYBE des images de vidéosurveillance liées à l’incident de « harcèlement sur le lieu de travail », mais on leur a répondu que les images avaient été supprimées. Ils ont fait part de leurs inquiétudes à Kim Joo Young, président du conseil d’administration d’ADOR, et ont demandé des mesures pour empêcher que cela ne se reproduise, mais on leur a seulement répondu : « Il n’y a aucune preuve.«

En réponse, Belift Lab, le label d’ILLIT, a émis une réfutation ferme, déclarant : « Nous exigeons fermement l’arrêt immédiat des tentatives sans fondement visant à porter atteinte à notre artiste débutant, suite aux allégations absurdes de plagiat et maintenant à la controverse infondée sur les salutations. »

Belift Lab a en outre souligné : «Le membre de l’équipe de protocole (responsable) d’ILLIT n’a jamais fait la remarque « ignorez-la » à propos d’un membre de NewJeans, et les membres d’ILLIT ne sont jamais passés à côté des membres de NewJeans sans les saluer. Ces faits ont été confirmés par un examen des images de vidéosurveillance et une enquête auprès des membres de l’équipe protocolaire et des artistes, menée à la demande de Belift Lab le 13 juin, suite aux inquiétudes exprimées par les parents de NewJeans.«

Hanni doit assister à l’audit parlementaire le 15 octobre.

