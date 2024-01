“J’ai pris le bus à 30 £ directement de Cambridge vers l’une des villes les plus romantiques du monde”

La Saint-Valentin est un jour marqué longtemps à l’avance dans les calendriers de nombreuses personnes. Le 14 février continue d’être le moment de l’amour, un prétexte pour les sociétés de cartes de crédit et la cause d’un nombre disproportionné de querelles nationales.

Le choix d’un cadeau idéal, mais sans dépassement de budget, suscite souvent beaucoup de réflexion à cette période de l’année. Idéalement, il doit montrer de l’amour et de l’affection, mais vous ne voulez pas non plus vous ruiner un jour qui est essentiellement une excuse pour les supermarchés pour déplacer quelques boîtes supplémentaires de Black Magic (votre opinion sur la valeur de la journée peut différer ).







Un week-end romantique peut être un peu trop pour certains, en particulier vers l’une des plus grandes destinations romantiques au monde. Cependant, pour les personnes vivant à Cambridge, il existe une possibilité de le faire sans dépenser une fortune.

Lire la suite : « J’ai visité le musée fascinant et effrayant de Cambridge dans un vieux pub »

Lire la suite : J’ai passé la journée dans une ville de Cambs en lice pour être nommée « la plus déprimante » du Royaume-Uni

Flixbus, l’opérateur allemand d’autocars économiques, propose des services depuis et vers la Ville Lumière. Et c’est très abordable, même si votre tolérance personnelle en matière de niveaux de confort peut varier.

J’avais déjà utilisé Flixbus une fois auparavant, pour voyager de Cambridge à Amsterdam pour 28 £. Alors, quelques mois plus tard, je me suis connecté sur Booking.com, j’ai trouvé le lit le moins cher possible à Paris et je suis parti.

Réservation du bus

Le prix exact de votre service vers Paris peut bien sûr varier. J’ai réservé mon voyage – pour le vendredi 19 janvier – à la mi-décembre et il s’élevait à 29,99 £, plus 1 £ de frais de réservation sur le site Web de Flixbus. Cela vous permet également d’avoir un sac en soute et un autre dans l’autocar avec vous. Il en coûte 1,99 £ supplémentaires pour sélectionner votre siège.

Comme pour le service d’Amsterdam, Flixbus vous offre la possibilité de réserver le siège à côté de vous pour la moitié du prix d’un siège complet, soit 15 £ dans ce cas. Évidemment, si vous offrez à quelqu’un une escapade en ville, ce n’est pas quelque chose que vous utiliserez, mais si vous n’êtes pas habitué ou confiant de voyager seul ou si vous rencontrez votre partenaire pour une liaison romantique à Paris, alors c’est certainement une option. .

Moi? Je n’appartiens à aucune des deux catégories, je me sentais juste un peu antisocial, alors j’ai également réservé la place à côté de moi. J’ai envisagé de ne pas le faire car j’avais des files vides autour de moi sur le chemin d’Amsterdam, donc cela ne m’a pas semblé être un investissement judicieux cette fois-là.

Une froide soirée de janvier

Le Trumpington Park and Ride de Cambridge a autant d’atouts qu’un parc-relais en a besoin. Il dispose d’espaces où vous pouvez vous garer et de bus que vous pouvez prendre.

Ce qui n’est pas aussi efficace, ce sont les installations d’attente le soir (celle dont ils disposent ferme) lorsque votre autocar doit partir à 21h55 par une froide nuit de janvier. Il n’y a même pas de pub décent en face pour une pinte avant le départ, même si ce n’est pas vraiment la faute du Park and Ride.

Je suis arrivé vers 21h27, largement à temps pour le départ. J’ai retrouvé le moral lorsque j’ai vu émerger la livrée verte distincte d’un Flixbus bien avant cela.

Malheureusement, ma voiture n’a pas attendu, c’était le car pour Amsterdam. L’un de ses chauffeurs a pris le temps de faire savoir aux quelques-uns d’entre nous qui attendaient le bus parisien que notre service avait 10 à 15 minutes de retard – l’un des dangers de tout service de transport public au Royaume-Uni.

Ces choses arrivent, et c’était bien de leur part de nous tenir informés. Il y avait encore quelques minutes d’attente dans le froid, mais le fait que l’entraîneur arrivait était rassurant – et il fut bientôt là.

(Image : Tom Burnett/CambridgeshireLive)



Un bon nombre de passagers sont descendus – le trajet du car commence à Birmingham – et il y avait peut-être un peu plus d’une douzaine de personnes à bord lorsque nous sommes partis. Ceux qui parcourent toute la distance jusqu’à Paris doivent présenter leur passeport ainsi que leurs billets avant de monter à bord, il est donc bon de les garder à portée de main.

Une fois les passeports vérifiés et tout le monde à bord, l’autocar, accompagné de deux chauffeurs, s’est retiré pour commencer le voyage vers la France. Et après 40 minutes passées à rester debout dans la misérable nuit de janvier, j’étais heureux d’avoir chaud.

Le siège et les installations à bord

Bien réchauffé et après avoir pris l’inévitable selfie pour cette histoire, j’ai jeté un coup d’œil à ce que mes 30 £ (plus les extras) m’avaient rapporté. Tout d’abord, j’avais les deux sièges, ils n’étaient pas vraiment luxueux mais ils étaient assez confortables – et pouvoir s’étendre dans l’espace pour les jambes de mon autre siège était un bonus.

Il y avait un petit plateau dépliant de style avion à l’arrière du siège devant, ce qui aurait été excellent si j’avais apporté de la nourriture ou des boissons avec moi. Il y avait aussi des ports de chargement USB (l’époque des billets papier/références de compagnies aériennes me manque, avoir tout cela sur mon téléphone m’inquiète constamment du niveau de la batterie). Oh, et bien sûr, l’autocar avait des toilettes à bord.

(Image : Tom Burnett/CambridgeshireLive)



Une chose qui ne semblait pas exister était le Wi-Fi à bord. C’était un peu inégal dans le bus pour Amsterdam, mais je ne l’ai pas trouvé du tout ici. Ce n’était pas un problème puisque je voyageais de toute façon pour la nuit et que je voulais dormir un peu.

(Presque) salle comble

Le plan « dormir un peu plus tôt » s’est effondré assez rapidement et à la place, j’ai continué à ouvrir les yeux pour découvrir que nous étions toujours sur la M11. L’autocar s’est rendu à la gare routière de Stamford à Londres, seul arrêt dans la capitale de ce voyage et le seul entre Cambridge et Paris même.

Un bon nombre de personnes à bord du car sont descendues à ce moment-là. Cependant, ils ont été remplacés par beaucoup plus de personnes. Au moment où nous sommes repartis vers Douvres, la plupart des sièges semblaient occupés, seule une poignée d’entre eux – y compris mon deuxième « supplémentaire » – étant encore vacants.

Je suppose que la leçon à en tirer est que si vous espérez également réserver le siège à côté de vous (ou si vous voulez en fait avoir votre mot à dire sur l’endroit où vous vous asseyez), réservez longtemps à l’avance.

Contrôle aux frontières et passage vers Calais

Le voyage à travers le Kent depuis Londres s’est déroulé sans incident, ou s’il était mouvementé, j’ai dormi pendant tout ce qui se passait d’intéressant. Tout le monde est descendu au contrôle des passeports français à Douvres pour montrer son passeport.

Il n’y avait pas beaucoup de file d’attente pour cela vers 1h30 du matin samedi et nous avons rapidement réussi. L’autocar s’est ensuite arrêté dans une zone d’attente à proximité d’un immeuble abritant quelques magasins et cafés.

Les gens avaient environ 40 minutes pour se procurer de la nourriture avant que l’autocar ne monte à bord du ferry. Vous serez heureux d’apprendre que je ne suis pas sur le point de vous donner un guide complet sur la nourriture que vous pouvez obtenir au port de Douvres au petit matin, car j’ai décidé de rester à bord pour essayer, sans succès, d’en obtenir davantage. dormir.

(Image : Tom Burnett/CambridgeshireLive)



Assez vite, l’autocar a gravi la rampe menant à P&O’s. Esprit de Grande-Bretagne. Quand je suis allé à Amsterdam, nous avons tous reçu un bon de repas gratuit, mais cela ne s’est pas produit cette fois-ci – toutes les installations du navire ne semblaient pas ouvertes sur cette traversée (qui n’est partie qu’à 3 heures du matin, donc c’est logique).

Je me suis installé dans le salon principal à l’avant du ferry, qui vendait des boissons et des collations. J’ai bu une pinte et lu mon livre (je suis sûr que personne ne le lit pour mes exploits audacieux). Il n’y a pas grand chose à dire sur la traversée en fait, le navire montait et descendait un peu, mais on s’attendait à cette traversée de la Manche et ça ne faisait même pas trembler ma pinte donc ça s’est bien passé.

Dernière étape et arrivée

(Image : Tom Burnett/CambridgeshireLive)



L’autocar a débarqué du ferry et a traversé le nord de la France. Il était près de 6 heures du matin, heure française, et j’ai essayé de dormir un peu plus.

J’ai eu plus de succès cette fois-ci, probablement parce que j’avais beaucoup échoué pendant le reste du voyage. Je me suis réveillé brièvement dans un immense relais routier où l’autocar s’était arrêté, apparemment pendant que les chauffeurs échangeaient leurs positions. Il était près de 8 heures du matin à ce moment-là et il faisait encore assez sombre, avec de la neige visible au sol.

Finalement, le soleil s’est levé et presque exactement à l’heure, vers 9h30, nous sommes arrivés dans la capitale française. Paris regorge de sites et d’attractions intéressants, mais la gare routière de Bercy n’en fait pas partie.

J’ai déjà parlé dans ces articles sur les voyages en autocar du fait que peu de villes semblent avoir pris la peine de dépenser beaucoup d’argent pour leurs gares routières et je crains que Paris ne fasse pas exception. C’est délabré, sale et défraîchi – on pourrait espérer un peu mieux dans l’une des villes les plus visitées au monde (même si la grande majorité de ces touristes n’arrivent pas en autocar à 30 £).

Heureusement, le seul avantage de Bercy est qu’il est assez facile de s’en éloigner. Il y a une station de métro à proximité et le réseau parisien est assez facile à parcourir. Avec un billet pour visiter les Catacombes de Paris et environ trois heures de sommeil à mon actif, j’étais sorti de là.

Verdict

Peut-être qu’entre le manque de sommeil et le fait qu’on ne vous dépose pas exactement devant la Tour Eiffel, je ne vous vends pas ce voyage en particulier. Et c’est très bien, ce n’est pas mon métier, je paie moi-même ces déplacements.

Il existe certainement des moyens plus rapides et plus confortables pour se rendre à Paris. L’avion est toujours une option, tout comme l’Eurostar.





En revanche, ces autres options ne coûtent pas 30 £ par personne directement depuis Cambridge. Vous n’éprouvez pas non plus la frustration de traverser les aéroports ou de vous rendre de l’aéroport à la ville une fois que vous avez enfin atterri – ou de devoir vous rendre à Londres pour prendre l’Eurostar. Vous descendez du bus à Douvres pour montrer votre passeport à un garde-frontière français et c’est tout.

J’aime l’organisation de Flixbus, leurs équipages sont polis et professionnels d’après mon expérience et ces prix sont vraiment imbattables. S’ils démarraient un service de Cambridge à New Delhi, je serais la première personne à acheter un billet – et si vous cherchez à vous rendre dans les capitales européennes voisines avec un budget limité et que cela ne vous dérange pas de passer la nuit dans un autocar, alors je’ Je suggère de les examiner.

En attendant, je vais dormir un peu !