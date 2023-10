« J’ai pris l’avion du Royaume-Uni pour Israël, prêt à combattre dans la guerre contre le Hamas » | Monde | Nouvelles

Une Anglo-Israélienne a quitté le Royaume-Uni pour combattre le Hamas en Israël à la suite des attentats terroristes. Depuis le début du conflit samedi, Israël et le Hamas se livrent des combats meurtriers alors que les troupes des deux côtés tentent de gagner du terrain. Plus tôt cette semaine, Israël a commencé son siège de la bande de Gaza, coupant l’électricité et l’eau, et a commencé à masser des troupes à la frontière pour préparer une attaque. Après le début de la guerre, des milliers de réservistes ont été appelés pour aider à combattre le Hamas et certains ont commencé à arriver du monde entier, notamment Moriah Mencer. S’adressant à Express.co.uk, la jeune femme de 21 ans a expliqué qu’elle était en visite en Angleterre au moment des attentats. Bien que née en Angleterre, elle a déménagé en Israël lorsqu’elle était enfant, et y est revenue « aussi vite qu’elle le pouvait ». S’adressant à Express.co.uk, Mme Mencer était en visite en Angleterre lorsque les attaques ont eu lieu. Bien que née en Angleterre, elle a déménagé en Israël lorsqu’elle était enfant, et y est revenue après que le Hamas ait attaqué le pays « aussi vite qu’elle le pouvait ».

Elle a déclaré : « Je suis britannique. Je suis née en Angleterre et j’y ai vécu jusqu’à l’âge de 10/11 ans, puis j’ai déménagé en Israël. Toute ma famille est en Angleterre et je viens lui rendre visite assez souvent, mais dès que j’ai réalisé ce qui se passait avec mes amis, je suis rapidement revenu en Israël aussi vite que possible. « J’étais censé revenir, mais j’ai réalisé que cela devrait peut-être arriver le plus tôt possible pour pouvoir aider de toutes les manières possibles. » Mme Mencer est une ancienne membre des Forces de défense israéliennes (FDI), expliquant comment elle a été formée comme un soldat.

Elle a déclaré : « J’étais membre de Tsahal. J’étais un ancien soldat et commandant et j’étais dans une unité sur laquelle je ne peux pas trop en dire, mais nous sommes des soldats entraînés. « Comme il s’agissait d’une unité relativement nouvelle, nous n’étions pas prêts à construire une armée de réserve qui appelle les gens en cas de besoin. C’est pourquoi je n’ai pas été appelé, mais évidemment, si quelque chose est nécessaire, je serai plus que disponible. heureux de nous rejoindre. « L’unité dans laquelle je me suis formée est réservée aux filles. Seules les unités réservées aux filles n’ont pas tendance à aller en première ligne. Ils ne vont pas à Gaza et ne se tiennent pas sur la ligne de front. « Ils veillent à ce que nos frontières soient sûres en général, ils combattent dans les batailles, mais pas sur la ligne de front menant à Gaza. En tant que femme, c’est un peu difficile, c’est une situation un peu complexe. Mme Mencer a expliqué que pendant qu’elle était de retour en Israël pour faire du bénévolat, elle ne serait pas envoyée sur la ligne de front, mais les rôles seraient attribués via WhatsApp.

Elle a déclaré : « Il y a plusieurs aspects différents. Je fais partie d’un groupe WhatsApp qui appelle des militants réservistes. « Des messages seront envoyés indiquant exactement quelle formation est nécessaire pour un travail spécifique, exactement dans quelle région du pays, donc si je vois quelque chose qui me concerne, je me joindrai et aiderai mes amis, mais je ne serai pas en première ligne. l’aspect militaire. « Je considère le volontariat comme bien plus que cela : nous avons un pays qui soutient non seulement les soldats mais aussi les civils qui ont traversé une période très difficile. « Qu’il s’agisse de trouver un logement pour les gens, les gens du sud dont les maisons ont été complètement détruites, les gens qui ont juste besoin de réconfort, qui ont perdu des êtres chers, qui ont besoin d’aide pour emballer de la nourriture pour les soldats. » D’autres tâches consistent à aider les personnes qui ont perdu leur maison, à collecter des fonds et à collecter des dons pour soutenir l’effort de guerre. Mme Mencer a également révélé ce que sa famille pensait de sa décision de rentrer en Israël.