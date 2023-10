J’ai pris l’avion 10 heures pour voir son spectacle par moi-même

Beyoncé figure depuis longtemps sur ma liste d’artistes incontournables. Lorsque les billets pour sa tournée Renaissance ont été mis en vente à Londres – où je vis – j’ai immédiatement essayé, mais je n’ai pas réussi à obtenir des places pour l’un de ses spectacles de mai. Lorsqu’elle a ajouté trois dates en juin au Tottenham Hotspur Stadium de la ville, j’ai fait une autre tentative, en vain. J’ai abandonné. Mais quand j’ai commencé à regarder des scènes de ses émissions européennes sur Instagram, j’ai eu un FOMO (peur de rater quelque chose) majeur.

Beyoncé est suspendue dans les airs lors de sa tournée mondiale Renaissance au Tottenham Hotspur Stadium le 30 mai 2023 à Londres, Royaume-Uni Kévin Mazur | WireImage pour Parkwood | Getty Images

J’ai fait défiler des images d’elle costumes éblouissantsdes tuniques étincelantes et des bottes assorties aux robes de soirée avec des gants, et j’ai vu que les défilés britanniques présentaient des tenues de maisons de couture britanniques, notamment Alexander McQueen et Roksanda Ilincic. Et le tout a été diffusé simultanément sur un écran de la largeur du stade, avec des visuels époustouflants – alors pas de soucis de s’asseoir sur un siège « qui saigne du nez ». Ce que j’ai vu m’a donné des frissons.

Le prix des billets pour la tournée de Beyoncé

Beyoncé se produit au Tottenham Hotspur Stadium vêtue d’une robe de la créatrice britannique Roksanda Ilincic le 29 mai 2023 à Londres, Royaume-Uni. Kévin Mazur | WireImage pour Parkwood | Getty Images

Trouver un billet simple sur un site de revente était relativement simple et, à 187 £, c’était beaucoup moins cher que le siège londonien. En ajoutant un vol aller-retour que j’ai trouvé pour 134 £, la dépense serait toujours inférieure au billet que j’avais trouvé pour le spectacle au Royaume-Uni, et j’ai mis le billet pour le spectacle d’Amsterdam dans mon panier en ligne. Juste avant de cliquer sur « acheter », j’ai vérifié les avis du vendeur de revente, qui étaient médiocres : les gens se plaignaient de ne pas recevoir de billets ou de les trouver invalides, et j’ai décidé que je ne pouvais pas prendre de risque. J’ai été très déçu mais j’ai essayé de me convaincre que Beyoncé reviendrait en tournée. J’ai dansé pour la première fois sur « Break My Soul », un morceau de musique house et la chanson principale de l’album Renaissance, lors d’une soirée club londonienne animée par la DJ britannique Annie Macmanus en 2022, où la foule a sauté et applaudi au son des premières mesures. . Ensuite, j’ai écouté en boucle « Summer Renaissance », la reprise par Beyoncé d’une de mes chansons préférées, le tube disco de Donna Summer de 1977 « I Feel Love ». Le reste de l’album m’a époustouflé : c’était joyeux, fabuleux et Beyoncé dans sa forme la plus confiante et expressive (« Comfortable in my skin, Cozy with who I am », chante-t-elle sur « Cozy », le deuxième morceau de l’album). .

La fille de Beyoncé, Blue Ivy, danse pendant que sa mère chante derrière elle lors de l’étape de Londres, au Royaume-Uni, de la tournée mondiale Renaissance en mai 2023. Kévin Mazur | WireImage pour Parkwood | Getty Images

Un jour, j’ai parcouru avec désinvolture ses dates de tournée aux États-Unis et j’ai trouvé un billet unique pour 137,40 $, frais compris, le 27 septembre, au Caesar’s Superdome de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, une date proche de mon anniversaire. Le siège était en hauteur, comme disent les Britanniques, et offrait une vue légèrement décentrée par rapport à la scène. Sur un coup de tête, je l’ai acheté. J’étais sur le point de devenir l’un des des gens animés par le sentiment de YOLO (You Only Live Once) qui parcourent des milliers de kilomètres pour voir leurs artistes préférés se produire. Plus tôt cette année, Beyoncé est devenue la gagnante de Grammy la plus récompensée de tous les temps, avec 32, c’était donc la chance de sa vie. J’ai décidé de faire de mon voyage des vacances – la Nouvelle-Orléans étant sans doute l’un des meilleurs endroits au monde pour voir de la musique live – et j’ai trouvé des vols directs avec British Airways pour 750 £ aller-retour. La ville se situe à environ 4 600 miles de Londres, soit 10 heures de vol.

Se préparer à voir Beyoncé

Les membres du groupe Renaissance World Tour de Beyoncé se produisent au club de jazz Snug Harbor à la Nouvelle-Orléans, dirigé par la saxophoniste Kat Rodriguez (deuxième à droite). Lucie Handley

J’ai parcouru un journal de la Nouvelle-Orléans en ligne et j’ai découvert que les membres du groupe de Beyoncé se produiraient à Port douilletun club de jazz situé dans la rue Frenchmen de la ville, la veille du concert. J’avais déjà des billets pour Salle de préservationla salle de jazz emblématique de la Nouvelle-Orléans, mais s’est ensuite rendu à Snug Harbor pour assister à la dernière heure du spectacle dirigé par le saxophoniste Kat Rodríguezqui a joué avec le trompettiste Crystal Torres et le chanteur Tayler Green, entre autres. C’était excitant de voir de près des musiciens aussi accomplis.

Explorer la Nouvelle-Orléans en solo

Explorer par moi-même l’histoire fascinante et variée de la Nouvelle-Orléans était également simple : j’ai participé à un certain nombre de visites, d’une promenade guidée dans le célèbre quartier français de la ville, avec ses magnifiques balcons en fonte et ses galeries bohèmes, à une balade à vélo de quartiers dont le faubourg arty Marigny, fondé par un millionnaire créole. S’arrêter à une intersection, notre guide vélo Danny Laurino a souligné que nous étions en présence de trois périodes historiques – un spectacle habituel aux États-Unis au 19èmeMarigny du XVIIIe siècle, nous pouvions voir à travers le quartier français du XVIIIe siècle jusqu’aux gratte-ciel modernes du quartier central des affaires, à moins de trois kilomètres de là.

Le quartier français de la Nouvelle-Orléans datant du XVIIIe siècle, avec le quartier central des affaires moderne en arrière-plan. John Coletti | La banque d’images | Getty Images

J’ai également apprécié un visite à pied du Garden Districtplein de demeures luxueuses habitées à l’origine par des propriétaires de plantations de canne à sucre, puis parcouru les magasins de Magazine Street, qui constituent la frontière sud du quartier. Au magasin vintage Pie J’ai acheté une paire de longues boucles d’oreilles à diamants style Beyoncé, et chez Costume et vêtements de danse Uptownj’ai acheté un chapeau de cowboy décoré de strass pour le porter au concert.

Plantations le long du fleuve Mississippi

Le plus frappant de tout a été un voyage que j’ai fait au Plantation Whitney, à environ une heure de route de la Nouvelle-Orléans, le long du fleuve Mississippi. C’est l’un des seuls musées des plantations sucrières qui raconte l’histoire des personnes qui y ont été réduites en esclavage, plutôt que de se concentrer sur les riches propriétaires ou l’architecture. Un mémorial du Mur d’honneur est dédié à plusieurs centaines d’esclaves, tandis qu’une exposition décrivant le soulèvement de la côte allemande de 1811 montre des têtes décapitées sur des poteaux, une reconstitution des esclaves exécutés qui ont participé à la révolte. Le traitement réservé aux Noirs aux États-Unis est exploré par Beyoncé dans son album de 2016, « Lemonade », avec des images de femmes noires sur les marches d’une ancienne plantation figurant dans la vidéo de la chanson titre. Le clip de « Formation », qui se déroule en Louisiane, montre le chanteur au sommet d’une voiture de police de la Nouvelle-Orléans alors qu’elle coule dans les eaux de crue causées par l’ouragan Katrina, et se termine avec Beyoncé faisant un «prise d’air fille noire» mouvement alors qu’il était assis dans une maison de plantation.

La performance de Beyoncé à la Nouvelle-Orléans

J’étais particulièrement excité de voir Beyoncé se produire à la Nouvelle-Orléans étant donné l’importance pour elle, et le jour du spectacle, il semblait que tout le monde dans la ville était là pour voir la chanteuse. Alors que je sirotais un café au bar sur le toit de l’hôtel le matin, une femme au bord de la piscine s’est exclamée : « Je me détends… Je fais mon aquagym, je veux être plus souple pour ce soir. Un homme à côté d’elle dans un un haut jaune sur le thème de Beyoncé et un chapeau de cowboy contenaient une boisson rose. Je suis allé prendre un bon brunch à Willa Jeanoù les cocktails avaient pour thème les chansons de Bey, puis se sont dirigés vers Vue Orléansune exposition interactive à l’hôtel Four Seasons qui m’a aidé à comprendre le passé de la ville. Alors que je me dirigeais vers le musée, un homme dans une voiture qui passait a crié : « C’est le jour de Beyoncé ! » par la fenêtre.

L’auteur devant le concert de Beyoncé au Caesar’s Superdome, à la Nouvelle-Orléans. De nombreux fans habillés de paillettes et de diamants pour regarder le spectacle. Lucie Handley

De retour à mon hôtel, une station d’application de paillettes pour le visage a été installée dans le café du premier étage, tandis que plusieurs invités vêtus de paillettes étaient assis au bar. Les fans de Beyoncé font de sérieux efforts en matière de tenues pour ses spectacles, et alors que je marchais le long du trottoir en direction du Superdome, j’étais entouré de centaines de personnes dont les vêtements scintillaient sous les réverbères. Certains portaient des combinaisons à strass ou des robes longues, avec des chapeaux de cowboy étincelants ou des cuissardes métalliques. D’autres avaient recréé les costumes de Beyoncé, avec des couleurs sur le thème des abeilles (ses « super » fans sont connus sous le nom de Bey Hive) ou des lunettes de soleil décorées de strass. J’ai eu le souffle coupé en voyant la Renaissance se dérouler à l’intérieur du stade. C’était immense, avec un écran et une scène de la largeur d’un terrain de football, avec une autre scène circulaire au milieu du sol. Même si mon siège était en hauteur, j’avais quand même une vue magnifique, et alors que Beyoncé montait sur une estrade dans une robe jaune fluo pour chanter la première chanson de la soirée, « Dangerously In Love », l’atmosphère était électrique. Son groupe vêtu d’argent, que j’ai reconnu grâce à leur performance de la nuit précédente, est apparu sur une scène derrière elle.

Le stade Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans est éclairé par des milliers de lumières attachées aux bracelets des spectateurs lors de la tournée mondiale Renaissance de Beyoncé. Lucie Handley