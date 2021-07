« J’ai pris du poids, j’ai des taches de grossesse »: Kareena Kapoor Khan parle franchement de ses grossesses pas si glamour! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan, qui s’apprête à sortir son livre ‘Pregnancy Bible’, a récemment publié l’introduction du livre dans lequel elle a donné un aperçu de ce que le livre réserve aux lecteurs. Dans l’un des extraits publiés par l’Indian Express, elle a expliqué comment elle avait pris du poids, avait des taches de grossesse et s’était endormie à 5 heures du soir lorsqu’elle était enceinte et a expliqué aux lecteurs à quel point les grossesses de célébrités ne sont pas si glamour !

Elle a écrit : « Les gens pensent qu’une grossesse de célébrité est super glamour. Et j’ai essayé de la faire ressembler à ça quand j’étais dehors ! Mais je ne me sentais pas aussi glamour – qui le fait quand ils sont enceintes ? J’ai beaucoup gagné de poids, j’ai eu des taches de grossesse et j’étais prête à dormir à cinq heures du soir ! Cela vous semble familier ? Dans ce livre, j’ai été totalement honnête à propos de tout ce que j’ai vécu, de ma folle alimentation à l’évanouissement lors d’une séance photo d’épuisement. vous fera sourire et vous réconfortera aussi. »

L’actrice a également expliqué qu’elle n’était pas la mère parfaite, mais qu’elle avait appris des erreurs qu’elle avait commises. Elle a révélé qu’elle ne savait pas comment nettoyer le caca de Taimur ou mettre sa couche au début.

« J’ai établi mes propres règles pour Taimur, et celles-ci s’appliqueront également à Jeh. C’était simple – faire de mon mieux et me détendre. Je n’étais pas la mère la plus parfaite la première fois. Il y a de la joie à tout gâcher. Je ne savais pas comment nettoyer le caca de Taimur ou mettre sa couche correctement au début. Son pipi coulait si souvent parce que sa mère n’avait pas parfaitement fixé sa couche. Mais voici quelques conseils de mère à mère : il s’agit de vous et de votre confort ; faites ce qui est facile, faites ce qui fonctionne. Quand une mère est confiante et à l’aise, le bébé le sent aussi », a-t-elle écrit.

Alors que les fans sont ravis de la sortie du livre, il a été pris dans la controverse.

Récemment, le président d’Alpha Omega Christian Mahasangh, Ashish Shinde, a déposé une plainte au poste de police de Shivaji Nagar à Beed pour le livre de Kareena. Le groupe chrétien a accusé Kareena et co-auteur du livre de blesser les sentiments religieux de la communauté, a déclaré un responsable. Dans la plainte, Shinde a fait référence au titre du livre, « Pregnancy Bible », écrit par Kareena Kapoor et Aditi Shah Bhimjani, et publié par Juggernaut Books.

L’actrice avait annoncé son livre le 9 juillet 2021, qui détaillera son expérience avec ses deux grossesses.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans ‘Laal Singh Chaddha’ d’Aamir Khan et l’opus magnum multistarrer ‘Takht’ de Karan Johar.

