J’ai pris du poids depuis Love Island mais je m’en fiche car j’adore manger à emporter, dit Tasha Ghouri

La star de LOVE Island, Tasha Ghouri, a déclaré qu’elle aimait sa nouvelle silhouette après avoir “pris du poids” depuis l’émission de rencontres ITV2.

La star de télé-réalité, 24 ans, a déclaré qu’elle “embrassait” son corps plus que jamais et a admis qu’elle aimait “manger des plats à emporter et des desserts” sans avoir à se soucier de son physique.

Instagram

Instagram

La mannequin et danseuse du North Yorkshire a déclaré qu’elle ne ressentait aucune pression lorsqu’il s’agissait d’aller au gymnase, affirmant qu’il n’y avait “pas de silhouette parfaite”.

S’adressant exclusivement à The Sun, Tasha a déclaré: «Je vais être honnête, j’ai pris un peu de poids depuis Love Island, mais j’aime manger, j’aime les plats à emporter, j’aime avoir des desserts et je veux embrasser cela.

“J’ai une relation amour-haine avec le gymnase, parfois j’y vais et je me sens bien mais je ne me mets pas la pression pour y aller tout le temps.

“J’y vais quand j’en ai envie et je pense que c’est la relation avec la salle de sport – allez-y quand vous en avez envie.

“Il ne fait aucun doute que vous devez avoir cette silhouette parfaite – soyez ce qui vous rend heureux.”

Bien qu’elle puisse sembler confiante lorsqu’elle pose pour des séances de lingerie sexy, Tasha a admis qu’elle avait parfois encore du mal à avoir confiance en son corps.

“J’ai du mal avec la confiance en mon corps et beaucoup de gens le font à leur manière”, nous a-t-elle dit au Dirty Dancing Gala.

“Tout le monde va avoir cette petite voix derrière la tête, mais il s’agit de rester fort et d’être confiant.

“Faire des séances photo, c’est responsabiliser chacun et son corps.

“Il s’agit d’être forte et confiante en soi, c’est pourquoi je fais ces shootings, pour que vous puissiez vous sentir belle en lingerie et belle peu importe la morphologie, le sexe et peu importe ce que vous êtes.

«Je me sens fort et confiant, mais je me sens définitivement nerveux lors de ces tournages.

“Vous devez simplement y aller et le faire avec confiance.”

Plus tôt ce mois-ci, Tasha, qui était finaliste de la série de l’année dernière, a grésillé en modelant la poupée en dentelle et le string rouge assorti du détaillant pour adultes Ann Summers.

Elle portait ses longs cheveux blonds avaient été balayés en une queue de cheval ondulée et elle a complété son look grésillant avec une paire de boucles d’oreilles en argent.

Et son petit ami et collègue star de Love Island, Andrew Le Page, a publié une série d’émojis de flammes rouges.

Bien qu’ils aient été testés dans la villa Love Island, Tasha et Andrew sont devenus de plus en plus forts depuis leur retour au Royaume-Uni.

Ils ont récemment emménagé dans leur nouvelle maison et ont adoré en partager des aperçus sur les réseaux sociaux.

En décembre, Andrew a surpris sa petite amie avec une bague à Noël.

Le modèle a été laissé sur la lune lorsque l’ancien agent immobilier lui a offert une bague de promesse en argent, un bijou de 265 £ de la collection Tiffany and Co.

Instagram

tashaghouri/Instagram

Instagram