J’ai pris des trains dans de nombreux pays. J’ai seulement eu peur ici, en rentrant chez moi

Je conduisais le TLR jusqu’à chez moi du côté sud d’Edmonton. Je venais de passer deux heures dans un théâtre du centre-ville à regarder Le Batmanaussi captivé par les visuels maussades d’une ville sombre et pluvieuse de Gotham que je l’étais par l’histoire elle-même.

Assis sur un banc face à l’allée, j’étais détendu, appréciant l’air chaud des radiateurs et l’effet bercant du chariot à bascule. Il y avait une dispersion d’autres passagers, la plupart d’entre eux immergés dans leurs mondes numériques.

La plupart du temps, je suis impressionné par l’efficacité du TLR. Mon trajet du matin se termine comme sur des roulettes à 7 h 24 devant l’hôpital de l’Université de l’Alberta où je travaille. Dans l’ensemble, les trains sont propres et confortables et les passagers font de leur mieux pour se traiter avec respect.

Au moins dans la journée.

Lorsque la nuit tombe, l’atmosphère peut se détériorer, comme ce fut le cas en mars.

Un homme avec une batte

Débris, y compris un marteau, de la nourriture et des vêtements vus sur une voiture du TLR d’Edmonton lors d’un trajet matinal en avril 2022. (Cort Sloan/CBC)

J’étais à mi-chemin de ma destination lorsqu’un jeune homme est monté à bord. Il portait un trench-coat et portait une batte de baseball. Du coin de l’œil, je le regardai monter et descendre l’allée. Mes sens aiguisés par l’adrénaline, j’ai entendu ses marmonnements – pour la plupart incohérents – sur le fait de ne plus vouloir le prendre.

Il s’est arrêté à côté d’une jeune femme, qui s’est figée et n’a pas levé les yeux de son téléphone. À mon grand désarroi, il s’est alors approché de moi. Nous étions genou contre genou, lui serrant et relâchant le cou de sa batte alors que les marmonnements devenaient plus forts et plus en colère. J’avais le cœur dans la gorge et je me préparais à esquiver un coup à la tempe ou une carie au front.

L’homme s’éloigna alors que le train s’arrêtait à la gare de Century Park, ma destination également. À l’intérieur de la station, un deuxième homme a dévalé les escaliers et a commencé à attaquer l’homme tenant la batte. Dans le combat qui a suivi, les deux se sont retrouvés sur les pistes. Le seul membre du personnel de sécurité que j’ai pu voir était une garde d’une vingtaine d’années qui a sorti son téléphone et a commencé à taper. (Est-ce qu’elle tweetait ?)

Je ne sais pas comment les choses se sont terminées. Je l’ai laissé filer sans le signaler à la police ou à l’autorité de transport. Il n’y avait rien dans les nouvelles du matin.

Cela m’a fait me demander combien d’autres incidents ne font jamais la une des journaux.

Grands trains dans d’autres endroits

Davin Tikkala prend la pose à bord de la ligne Keihan à Osaka en 2016. (Yui Tikkala)

J’aime les trains. J’ai emmené la célèbre couchette Blue Train de Pretoria à Cape Town, j’ai passé plus de 24 heures dans un bus à assise en bois en Afrique avec des poulets vivants dans l’allée et je me suis entraîné à travers l’archipel japonais.

Les trains au Japon sont particulièrement impressionnants : les intérieurs sont des temples étincelants de propreté, les travaux de peinture sont mis à jour avec la saison, et ce qui semble être un accord tacite pour éviter de parler à moins qu’on ne lui parle, c’est une promenade agréable.

La partie la moins agréable des trains japonais est la foule, mais même cela témoigne du bon fonctionnement du système. Tout le monde l’utilise. Les gens lui font confiance. Ils ne considèrent pas – comme moi – un Uber à 15 fois le tarif pour une meilleure chance d’arriver à la maison indemne.

Attention aux fissures

Parmi les problèmes de sécurité qui ont fait les manchettes figurent les fissures dans les piliers en béton de la ligne Valley encore retardée du TLR d’Edmonton. (Trevor Wilson/CBC)

Cet été, le TLR d’Edmonton faisait la une des journaux lorsque des fissures ont été découvertes dans les piliers en béton soutenant la nouvelle ligne Valley qui reliera le sud-est de la ville au centre-ville.

Le maire déçu de la ville, Amarjeet Sohi, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le constructeur résolve les problèmes afin de fournir “un service sûr et fiable”.

Quand j’ai lu les mots du maire, mes pensées sont revenues à cette nuit de mars en rentrant du cinéma.

L’atmosphère cette nuit-là était loin d’être sûre et fiable. Cela m’a fait me demander si LRT, au lieu de signifier Light Rail Transit, est un acronyme pour “Partir? Rester dans mon siège? Essayer de se fondre dans le rembourrage?”

UN série d’incidents violents qui s’est produit ce printemps — deux femmes qui ont été attaquées à plusieurs reprises par un inconnu dans un autobus et une femme de 78 ans qui a été poussée sur les voies du TLR — a suscité l’inquiétude du gouvernement provincial et action de la ville qui a augmenté le nombre d’agents de la paix en transit et adopté un règlement pour mieux réglementer la conduite des passagers.

Le syndicat représentant les travailleurs du transport en commun avait appelé à l’action pendant des mois, constatant l’augmentation des incidents depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Mais même pendant un trajet sans incident, il y a des signes discrets de problèmes tout autour – du verre en toile d’araignée dans les abris, des canettes de bière vides roulant dans les allées, la consommation de drogue ouverte par des personnes prises dans le cycle de la dépendance. C’est trop pour un trajet ou un retour du cinéma.

Et quand les soirées commenceront-elles à saigner dans les jours ?

Fierté et passagers

L’extérieur vif d’un train de banlieue au Japon. (Soumis par Davin Tikkala)

Les Japonais ont toutes les raisons d’être fiers de leur système. Je souhaite que nous ayons eu une telle fierté dans le nôtre.

Dès que les fissures ont été détectées dans les piliers en béton d’Edmonton, il y a eu une réponse rapide suivie de mises à jour régulières.

Je me demande pourquoi les problèmes structurels sont confrontés de front alors que des expériences comme la mienne sont souvent ignorées, comme s’il s’agissait d’événements isolés au lieu d’un schéma inquiétant. Est-ce que nous ne voulons pas faire face aux fissures qui apparaissent dans notre société après les stress de ces dernières années ?

La volonté de notre ville de laisser les passagers se débrouiller seuls alors que les incidents s’accumulent – documentés et autres – suggère une indifférence qui ne fait pas partie de l’Edmonton que je veux appeler chez moi.