J’ai pris beaucoup de poids par rapport à Covid, dit Gwyneth Paltrow

La star hollywoodienne Gwyneth Paltrow avoue avoir mangé des pâtes et de l’alcool après avoir eu Covid et la blâme pour sa prise de poids.

Paltrow, qui lutte depuis longtemps contre Covid, où les symptômes des dernières semaines ou mois après la disparition de l’infection, a déclaré: «J’ai remarqué au cours des deux dernières années que mon métabolisme est ralenti. Je sais que c’est en grande partie la périménopause.

«J’ai 48 ans et je sais que les femmes ont tendance à perdre jusqu’à 30% de leur vitesse métabolique une fois que nous entrons dans cette phase de la vie, etc. «Je pense que c’est peut-être parce que j’ai eu Covid. Mon médecin à New York disait que cela affectait également un grand nombre de métabolismes de ses patients », a-t-elle ajouté.

«Ce que j’ai vraiment remarqué, c’est le retour en arrière que j’avais l’habitude d’avoir – vous savez, si je prenais du poids et que je n’étais pas heureux, je pourrais très vite manger très bien pendant quelques jours, faire beaucoup d’exercice, et tout être partie », dit-elle.

L’actrice a déclaré qu’elle n’avait pas prévu de manger après avoir contracté le virus.

«J’ai pris beaucoup de poids par rapport à Covid. Covid est arrivé et je n’ai pas suivi mon régime alimentaire. J’étais juste comme avoir de l’alcool et des pâtes tout le temps, puis j’ai en quelque sorte heurté un mur », a-t-elle expliqué.

Malgré une prise de poids, elle a perdu 4,9 kilos après avoir mangé du bouillon d’os pendant une semaine, rapporte femalefirst.co.uk.

S’exprimant sur le podcast The Art of Being Well, Paltrow a déclaré: «Vous m’avez commencé sur le nettoyage du bouillon d’os, ce qui était incroyable (et) difficile, mais ce processus consistant à laisser mon système digestif se reposer et que la muqueuse commence à guérir un peu. un peu au cours de ces six premiers jours, j’ai eu l’impression que je n’aurais jamais pu trouver ou commencer à écouter cette voix intuitive sur ce que je voulais manger ou ne pas manger si je n’avais pas fait quelque chose d’un peu drastique pour faire cette réinitialisation.