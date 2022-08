J’ai presque appelé la station de radio britannique pour riposter aux critiques de Man United

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il avait presque appelé une station de radio britannique pour défendre ses rivaux Manchester United contre les critiques féroces.

United a connu un début de saison de Premier League misérable et s’est assis en bas du tableau après des défaites contre Brighton et Brentford.

Après la défaite 4-0 à Brentford, l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor a critiqué United sur talkSPORT et Klopp a riposté aux commentaires de l’expert.

“Ce n’était pas une belle semaine pour United après Brentford. Nous oublions à quel point Brentford est bon”, a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse vendredi. “J’ai regardé la première mi-temps, puis je suis rentré chez moi et j’ai écouté à la radio talkSPORT.

“Gabby Agbonlahor – il a perdu contre nous 6-0 lors de ma première année et je ne me souvenais pas de lui comme d’un monstre de mentalité sur le terrain, mais ce qu’il a dit à propos de United dans cette émission … J’étais sur le point d’appeler et de dire lui tu as complètement oublié que tu as été joueur.

Jurgen Klopp a déclaré que Manchester United aurait une motivation supplémentaire pour son affrontement contre Liverpool lundi. Photo par Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

“Si les anciens joueurs vont déjà comme ça, vous pouvez imaginer comment tout le reste se passe. Il suffit de vous demander comment vous voudriez réagir dans une situation comme celle-ci. Ils voudront se battre, c’est tout à fait normal et c’est ce que nous attendre.”

L’équipe de Klopp se rendra à Old Trafford lundi et il est convaincu que United aura une motivation supplémentaire, et a déclaré qu’il aurait préféré affronter ses adversaires les moins bien classés après des victoires plutôt que des défaites.

Liverpool a battu ses rivaux amers 5-0 et 4-0 la saison dernière, mais Klopp a rappelé aux fans que son équipe n’avait pas fait un bon début de campagne.

“Bien sûr, je préférerais les jouer après leur victoire 5-0 mais ce n’est pas le pays des rêves, c’est comme ça”, a-t-il ajouté. “Nous avons aussi fait match nul deux fois, alors vaut-il mieux nous jouer? Je ne sais pas.

“Nous devons faire face à toutes les situations. Le monde entier le regardera, voyons comment ces poids lourds gèrent la situation.

“Les deux derniers résultats, je le savais déjà, n’aideraient pas cette fois. Je ne pourrais pas être moins intéressé par les résultats de la saison dernière… Cela aide United à être plus motivé si c’est possible.

“C’est un jeu complètement différent dans une situation complètement différente. United ne peut rien changer ou tout, donc c’est délicat en termes de préparation, mais il est tôt et nous n’avons pas beaucoup d’informations. C’est difficile… United ne sera jamais à l’extérieur être facile.”

Klopp a déclaré que le défenseur Joe Gomez commencerait après avoir quitté le banc lors de leur match nul 1-1 avec Crystal Palace tandis que l’attaquant Roberto Firmino est également disponible après s’être débarrassé d’un problème musculaire mineur.

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.