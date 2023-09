J’ai poussé l’arbitre à décrocher l’une des plus longues interdictions du football, mais la légende d’Arsenal m’a jeté un coup de coude dans la tête pour déclencher une scène honteuse.

Paolo Di Canio a admis que la Fédération de football avait eu raison de lui imposer une suspension de 11 matchs pour avoir poussé l’arbitre Paul Alcock au sol.

Cependant, il pense également que l’officiel a mal géré la situation, l’Italien ayant reçu plus tôt un coup de coude au visage du défenseur d’Arsenal Martin Keown.

5 Le tacle de Wim Jonk sur Vieira a déclenché le chaos entre Sheffield Wednesday et Arsenal Crédit : @90sPlayers X

5 Le coude de Keown a touché Di Canio pendant la mêlée Crédit : @90sPlayers X

Au cours de la saison 1998/99, Di Canio a joué pour Sheffield Wednesday, mais a également été au centre de l’un des moments les plus fous de la Premier League.

Arsenal s’est rendu à Hillsborough en septembre 1998 et, juste avant la mi-temps, Patrick Vieira a été plaqué par Wim Jonk, le premier poussant le second en réponse.

Di Canio a couru pour défendre son coéquipier en bousculant la star des Gunners et Keown n’a pas tardé à intervenir, même si son coude a attrapé la tête de l’attaquant, qui a expulsé et a saisi le visage du défenseur.

L’arbitre Alcock lui a montré un carton rouge mais Di Canio l’a poussé au sol avec colère et a ensuite été banni pour 11 matchs.

S’exprimant sur Up Front avec l’animateur de talkSPORT Simon Jordan avec William CollineDi Canio comprend pourquoi il a été suspendu si longtemps.

« Je pense que la suspension que j’ai reçue était juste », a-t-il déclaré. « En tant que footballeur, je serais égoïste et je dirais que c’était trop et que cela n’aurait dû être qu’une suspension de trois matches, mais je dois penser en tant que sportif. et je pense que c’était le bon message à envoyer.

« Cela a envoyé un message aux autres pour leur dire qu’on ne peut tout simplement pas agir comme ça. S’ils m’avaient donné trois matchs qui auraient comparé ce que j’ai fait à un mauvais défi, cela n’aurait pas envoyé de vrai message.

« J’aurais les matches pour lesquels j’ai été suspendu en faveur d’une amende plus importante et j’ai essayé de demander cela. J’ai demandé à la FA de retirer cinq ou six matches de ma suspension et de m’imposer davantage d’amendes, mais ils s’y sont tenus et je pense que c’était la bonne chose à faire.

5 Di Canio s’est ensuite emparé du visage de la légende d’Arsenal Crédit : @90sPlayers X

5 Et dans un moment de folie, a poussé l’arbitre après son expulsion Crédit : @90sPlayers X

Bien qu’il ait poussé Alcock et admis qu’il avait eu tort de le faire, Di Canio estime que l’arbitre aurait pu mieux gérer la situation.

« Je pense [the sending off] « Il y a eu un défi entre Vieira et Jonk, alors je suis allé les séparer parce que j’ai joué à l’AC Milan avec Vieira.

« Instantanément, Keown est venu me séparer d’eux avec son coude, cela m’a touché directement au nez et la colère m’est montée directement à la tête. À ce moment-là, c’était comme du football de rue.

« À mon avis, l’arbitre a fait une erreur. Évidemment, ce que j’ai fait était complètement faux, et nous devons faire savoir aux gens que c’était le pire exemple d’esprit sportif.

5 Di Canio a reçu l’une des plus longues suspensions de l’histoire de la Premier League. Crédit : Getty

« Mais un arbitre de haut niveau, plutôt que d’arriver juste devant moi lorsque je me battais avec le carton rouge, aurait attendu avec le juge de touche que tout le monde se calme pendant 30 ou 40 secondes, puis m’aurait appelé et m’aurait envoyé donner mon avis. moi plus de temps pour me détendre.

« À ce moment-là, j’étais en colère, alors quand j’ai vu le carton rouge, je l’ai poussé instinctivement comme pour dire ‘va-t’en !’

« Je ne veux pas discuter de la façon dont il est tombé parce qu’en fin de compte, vous ne pouvez pas toucher l’arbitre quoi qu’il arrive. Il fait autorité entre deux équipes, donc il ne faut même pas s’approcher de lui. Ce que j’ai fait était complètement faux.